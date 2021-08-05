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【午後留聲機】魏搴／救護交響曲

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
（圖／暮冉muran）
（圖／暮冉muran）

文／魏搴

　　「喔咿喔咿」的聲音在耳邊綿延不絕。然而，這次跟以往不同，以前是在路邊聽到救護車的鳴笛聲，而此次則是坐在救護車上準備出勤。沒錯，我是一名救護車公司的特別護理師與救護技術員。

　　想起初次出勤的場景我抱著緊張心情踏上救護車，心跳隨著「喔咿喔咿」的聲響「撲通撲通」地狂跳，連呼吸也變得小心翼翼，每次的聲響都像是挑動著神經，抱著忐忑不安的心情前往醫院執行轉院勤務，在車上我照護著全身插滿管路的病人，隨著呼吸機的充氣聲病人努力與死神奮鬥著，而裝在身上的儀器也發出著嗶嗶嗶的聲響，與鳴笛聲共同編織著救護的交響曲

　　隨著，救護車抵達醫院在詳細的交班後，終於將心中的大石放下，在不知經過多久的某一天裡，我再次看到那位病人但這次並不是送往急診，而是要返回醫院去複診，看著奶奶從之前的昏迷不醒到如今可以點頭表達，內心湧上滿滿成就感，經過這特別的經驗也增加我對於跑救護車的熱情。

　　相信許多人對於聽到救護車的聲音會莫名緊張，從讓路人到車上病患甚至是救護人員都繃緊了神經。隨著經驗累積，已逐漸享受這高張力的工作環境，因為我知道每次的鳴笛聲響，都蘊含著病人對於延續生命的渴望與希望。「喔咿喔咿」不再是狀聲詞而是「我醫我醫」的動詞，雖然我不是醫師能做許多的侵入性治療，但期望能將所學的護理知識及技巧運用於病人身上，讓生命的休止符改為其他音符，繼續演奏美好人生的樂曲。

　　救護車的鈴聲響起，再次前往病人現場，譜出一首首屬於救護的交響樂章。


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