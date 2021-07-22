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【午後留聲機】亮菁菁／卡帶裡的少女時代

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
（圖／暮冉muran）
（圖／暮冉muran）

文／亮菁菁

　　年終除舊布新，大掃除一直是為人妻人母延宕再三的苦差事。直到某年，我在CD櫃裡找到一盒少女時代所收集的音樂卡帶。二話不說馬上把鄭智化的《年輕時代》放到SONY三合一（CD、卡帶、收音機）播放機來播放。

哦…年輕時代 年輕時代

有一點天．真有一點呆年輕時代 年輕…… 嘎咕嘎咕嘎咕嘎咕嘎咕

　　我大叫一聲：「啊！卡『帶』了。」馬上從櫃子上爬了下來。打開卡帶播放機，磁帶像紙噴泉一樣湧出，小心翼翼地將卡住的磁帶解開、拿出卡帶、試圖把磁帶捲回卡帶裡。完全被絞爛了，心裡的少女回憶也被絞得亂糟糟地。捧著《年輕時代》，悼念了幾秒鐘，也只能把它跟其它要被淘汰的舊東西一起丟掉。為了撫平我的少女心，我在Youtube搜尋了鄭智化，出現了這首〈星星點燈〉，我按下Play鍵。

星星點燈　照亮我的家門　讓迷失的孩子　找到來時的路

星星點燈　照亮我的前程　用一點光　溫暖孩子的心～

　

　　不得不說，鄭智化的「臺灣腔尾音」讓我完全回到國中時代，那個被聯考制度逼到想逃到天涯海角的時代，還來不及咀嚼那少女時代的「愁」。而另一首歌馬上跳進我的腦袋瓜裡，就是《七匹狼》專輯裡的〈永遠不回頭〉。

在天色破曉之前 我想要爬上山巔  仰望星辰 向時間祈求永遠   

當月光送走今夜 我想要躍入海面  找尋起點 看誓言可會改變……   

永遠不回頭 不管天有多高……

永遠不回頭 不管路有多長……

　　這首歌在三十年前，國中的時候，紅透了半邊天。那個年代的女孩，想要一個勇敢的男孩，牽起她的手，帶她去天涯海角看星星，在星空下許下永恆的誓言。而三十年前遇到的男孩卻只敢以讀書為由在圖書館約會，別說牽起女孩的手了，不小心碰到女孩的手還會莫名地大叫。現在想想，這純情值得書寫、銘記。 

　　打掃工作依然繼續著，擦完了櫃子，還得擦地板。於是從那盒音樂卡帶裡，或者從那盒「記憶寶盒」裡，我提取另一段聲音記憶：熊天平的〈一個人流浪〉。換了首歌，時間卻已輪轉了十年，這是二十年前，大學時代聽的歌。 

說好了我們一生一世去流浪　把諾言頂在頭上　扛在肩膀…

也許妳已化為天上最閃亮的星光…指引我一個人僅有依靠的餘光　

一個人流浪　一個人流浪

　　十年的流逝，女孩明白誓言是變動不居的。如果夢想在遠方，要流浪，也只能一個人流浪。歌唱完了，地還沒擦完。於是，再從「記憶寶盒」裡提取另一段記憶：趙傳的專輯《勇敢一點》。一邊擦地一邊幫這張專輯評分，〈努力活著〉成為首選。

離開你  其實我不見得過得比你快樂

明明我就是你的　你的權利我還留著

我很認真改變自己　努力活著

面對人前人後的苛責　我還在等~~

　　為了追尋夢想，分離是不可避免的結果。而「勇敢一點」和「努力活著」成為行囊中不可或缺的行李。女孩來到天涯海角，在星光下，找不到誓言、找不到永遠、找不到夢想，於是她只好回到她原來逃離的地方。在那個地方，她找到一個在當兵時、在深夜裡、在山裡站哨時，對著滿天星斗，許下諾言的男人。從此，這個男人為了這個女孩、為了五斗米浪跡天涯；而女孩變成了女人，她找到了一個家，她變成了那顆星星，為男人點亮回家的路。

　　終於，打掃告一段落，地擦完了，歌也唱完了。

　　大門開了，是男人回家了。

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