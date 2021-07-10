【流浪‧市吃員】金大佛／在後山黑潮，與黑鯨洄游

文／金大佛

兩個月前與同樣喜愛鯨豚的好友潛進戲院觀賞《男人與他的海》，紀錄將生活奉獻給大海的兩名父親──海洋文學作家廖鴻基與臺灣第一位水下鯨豚攝影師金磊。當身在海島的我們都集體背對著海的時候，廖鴻基從討海人轉而投入觀賞鯨豚與海洋教育的志業，在載浮載沉黑潮流域的方筏上以保冷箱充當書桌寫下大海的故事；金磊醉心追蹤鯨豚，曾漂洋過海遠赴東加，即便被30噸的大翅鯨衝撞受傷（等同於被一輛公車迎面撞上），仍粉碎不了他以鏡頭捕捉這群溫柔巨獸的決心。兩人努力在海洋與家庭尋找平衡的浮力，分別以文字與照片，將海平面上下的瞬間萬變帶回給畏懼海洋的島民，促使臺灣的海洋文化能迎頭趕上海鮮文化。

然而，紀錄片之中有名在船上沖煮咖啡的身影相當眼熟，儘管畫面稍縱即逝，但仍不難認出她正是我今年初赴花蓮遇見的「黑鯨咖啡館」老闆，阿甘。

那是一間以鯨豚為主題的咖啡館，店內視線所及皆是鯨豚的身影，老闆還會不定期舉辦海洋生態講座，無疑是熱愛海洋與鯨豚之人心之所向。最吸睛的莫過於有四種手繪鯨豚在藍色牆面上優游，並附上簡介，客人來品咖啡之餘亦可多對鯨豚有多一分認識；其中一隻正是我很喜歡的花紋海豚，阿甘說花紋海豚是東部海域最容易遇見且具高辨識度的海豚。牠的身體遍布白色刮痕，那是與同伴彼此親暱過的痕跡抑或是與獵物纏鬥而得的戰績。我曾和一名討海少年有過一面之緣，他的身軀如一片汪洋，任憑鯨豚在他的表皮徜徉，其中一隻花紋海豚定居手腕海域，豚身的白色紋路刻劃特別深，原來少年身上佈滿形狀不一的印記，全是兒時出自長年酗酒的父親之手，而左手腕的傷痕則是他的自創作。後來是海下的大朋友治癒他的心，亦讓一道道傷痕化身絕美的鯨豚。

位在花蓮「黑鯨咖啡館」，是一間以鯨豚為主題的咖啡館。（圖／金大佛提供）

阿甘一人包辦咖啡館的大小事，仍堅持曠日費時的手網烘焙咖啡豆，必須更密切注意觀察咖啡豆的變化，唯手巧心細才得以完成此項艱鉅任務。值得一提的是阿甘是早在十餘年前通過黑潮鯨豚解說員的強者，聽她說當年的考核過程相較近年更嚴苛；阿甘如同大海，表面看來平靜無波，不像有些咖啡館店員無時無刻皆以熱情模式接客，可一提及海洋便彷彿啟動她的開關，樂於與客人分享海洋的所見所聞。她不是泡在咖啡館就是泡在海裡，有時擔任解說志工陪著遊客出海尋鯨，有時頂著炙熱的艷陽乘風破浪，和志同道合的夥伴在太平洋奮戰，執行鯨豚個體識別影像紀錄及鯨豚水下聲音收錄等任務。尤其在《男人與他的海》更是隨著廖鴻基老師在黑潮上漂流長達144個小時，若非傾心於大海、投注超乎常人的熱情，怎能勝任此等漫長海事。

阿甘先前在琉球吃到了海龜燒，遂而萌生設計鯨魚燒的靈感，過程中無意間發現台北的「就是海雞蛋糕」已研發海洋生物造型模具，並且也樂於和阿甘分享給同樣「崇洋」之人；好友Angela知道我喜愛鯨魚，深怕我好不容易翻山越嶺卻撲空而歸，貼心地偷偷幫我私訊預約一份鯨豚雞蛋糕。大翅鯨、魟魚以及海龜等五款海洋生物在盤中共游的畫面實是療癒，我當初正是看見友人分享大翅鯨造型的雞蛋糕被深深吸引。阿甘特別採用日本鑽石麵粉，絕不使用預拌粉，更沒有添加人工香精與色素；雞蛋糕外酥內軟，不到五分鐘鯨豚即被我方全數吞食。

店內視線所及皆是鯨豚的身影，老闆阿甘也會不定期舉辦海洋生態講座。為熱愛海洋的海人們提供一個很棒暫歇處。（圖／金大佛提供）

黑鯨咖啡館的存在讓海人們帶著鹹味上岸後得以有個暫歇處、有一杯咖啡的餘裕，任海風解析身上殘留的粗曠鹽分，或相互交流鯨驗值。雖然近年才開始造訪花蓮的咖啡館，然能吸引我一再洄游至此，想來除黑鯨咖啡館外，也別無分號了；期盼開業已滿七周年的黑鯨，未來能繼續在東海岸悠然潛行。廖鴻基老師曾說：「海洋無可預約，但可期待。」你永遠不知道海洋會帶來什麼驚喜，但黑鯨咖啡館既可預約、也可期待；在傍海的花蓮，想像自己是遷徙的鯨，暫時來尋一道溫暖的潮浪吧。