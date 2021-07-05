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進入法院判案現場　見證未公開的12則血淚故事

聯合新聞網 / 「讀創故事」編輯台
最高法院大法庭。記者林澔一攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
最高法院大法庭。記者林澔一攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

文／「讀創故事」編輯台

近年來，犯罪案件層出不窮，而「新聞報導」大都是社會大眾接收第一手訊息的媒介管道。不論是面對社會上的不公義、或是令人想一探究竟的犯罪案件，都充斥在你我的生活中.....但大家是否想過，身為閱聽人的我們，幾乎不曾看見每個案件背後，那些發人省思的判決，甚至是感動人心的故事，而我們又是否曾思考過，這些「判決」，是否具有真正等值的正義呢？

身為記者，在社會新聞打滾多年的「創,作家」劉峻谷，曾經每天在警察局、派出所、或是法院裡，看到被害人痛苦或恐懼的控訴，又或是聽到嫌疑人激烈或沉痛的辯解。這些都是活生生上演的社會案件！「新聞對我來說，是採訪好故事、尋找發生在人間的恩怨情仇，以及喜怒哀樂交集的片段。法院正是人間恩怨情仇的匯聚地，每天上演著悲歡離合的悲喜劇。」除了撰寫報導，劉峻谷決定將他在法院中的所見所聞，透過紙筆寫成《判決人生》中的12則小故事，將這份感動及省思傳達下去。

書名：《判決人生》作者：劉峻谷出版社：聯合線上 出版時間：2012年10月01日
書名：《判決人生》
作者：劉峻谷
出版社：聯合線上
出版時間：2012年10月01日

帶領讀者進入現場，見證法院中的血淚故事

從找尋線索，到客觀報導，在我們的眼中，或許只是有著時效性的社會案件，但對記者來說，卻是個漫長參與的過程。

不論是社會中遇到不公平對待的少年犯、抄捷徑不慎撞死人的菲律賓移工、蹲監獄蹲到精通法律的黑道判官、獨自照顧四個罹患思覺失調症的家人，卻因車禍昏迷的公務員父親、或是新聞報導中沒有寫出的殺人犯心理鑑定，劉峻谷藉著與當事人接觸，觀察他們的言行舉止，感受到他們的辛酸與無奈。

而《判決人生》中最讓劉峻谷印象深刻的，是一個關於小女孩被侵害，判決卻引起大眾不滿的案件。忿怒之火燒向法官，而記者成了夾心餅乾，讀者知的權利與友情究竟孰輕孰重？這也反應了記者經常會面對的困境和挑戰。

道出人生及司法的無奈 因緣果報是否真實存在

當面對他們人生的失敗、犯罪或脫罪的過程、以及作證時的勇氣或懦弱時，同時也是反思媒體報導產生的正負面影響。這些事件對於當事人來說，有的是人生中的一段經歷、有的卻是一輩子不會癒合的傷口。當我們有一天陷入與他們同樣的困境時，我們的做法真的會比他們高明嗎？

隨著看過的社會案件愈來愈多，劉峻谷越來越相信佛法所講的因果是真的，並已在規劃下一本新作，屆時將會用真實的社會案例，帶出後續因緣果報的故事。也希望持續將讀者的眼睛帶到現場，讓讀者親身體驗，並產生共鳴與省思。或許，未來在我們眼中的壞人與好人，將不再是那麼絕對。


【讀書吧│原創│報導文學】

《判決人生》故事簡介

判決是否真有等值的正義？

正義就是，加害者要付出代價，被害人迅速獲得補償？

一命抵一命，是最終正義的唯一法則？

人生的判決何其困難，12則可能生在你、我周遭，任何一個小老百姓身上的故事……

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警察 公務員 讀創故事 黑道 殺人 劉峻谷

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