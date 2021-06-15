【漢服HanFun】楚楚／輕便漢服玩手作

文／楚楚

一般人對中華文化傳統服飾的印象，多半源於清代至民國的旗裝與旗袍，然而源遠流長的漢服，更是體現華人文化審美及精緻工藝的另一種傳統服飾。但是傳統服飾不必然只能在婚儀、祭典等重要場合出現，對古典美好的追求更可以適度普及到日常生活中。選擇適合季節的材質、適合場所的色彩、配合活動的款式、配合主次的服等，漢服其實就是一種生活風格的穿搭形式，可以因時因地、適宜適切地融入環境場景。

古時認為衣要蔽體、深藏不露才合乎禮節，因而露出手腕、腳踝都有失禮儀，所以有「出手回肘是正體」的說法，也就是袖長超過指尖之餘，需多出一段由指尖返回手肘的長度。穿著時堆袖於臂，體現出傳統服飾的雍容典雅，我們樂見它保留於正式場合，但在日常活動或氣候炎熱時，卻可能成為大家對漢服敬而遠之的一大原因。

如今為了日常生活需要，人們針對漢服進行適度的改良，如一片式抹胸改採吊帶形式，便於穿脫；不露踝的裙長裁短為中長裙，便於行走；不露腕的袖長改短為中長袖，便於活動。而材質、顏色、紋樣的使用更隨著多元社會的發展，呈現多彩多姿的風貌，如蕾絲對襟衫、麂皮馬面裙；彩虹馬面裙、漸層色百迭裙；菱形紋緣邊、圓點百迭裙等不一而足。

以下分享參加兩場手作課程的漢服穿搭與考量，呈現輕便漢服的其中一個面向。

(上圖)原來如此工作室的門面玻璃房；(下圖)玄關處的木框門窗展現復古風情。（組圖／楚楚提供）

原來如此工作室：陶藝製作體驗

原來如此工作室由民國五十年代左右老宅改建，最外側搭建玻璃房，內側則保留木框門窗，玄關處搭建窯燒爐，冬季異常溫暖，而夏季冷氣全開。工作室有三隻可愛的店貓陪課，橘貓韓吉、白貓丸子與黑貓烏咪，不僅會在課間空檔撒嬌，運氣好時也能遇到店貓與你爭搶板凳。

工作室使用的瓷土，顏色介於黃、白之間，其實是由數個土種混在一起，主成分為來自安徽、景德鎮一帶的白瓷土。既保證最佳燒製效果，又能呈現典雅的色澤，正符合店名「原來如此」的微禪意。

陶土柔軟易塑形，特別適合新手入門操作，配合老師詳細的指導，從製作器皿底板、接合邊緣土條，到填上五彩繽紛的釉色、進行細節修整收邊，幾個簡單的步驟，只需一個下午的時光，就可以體驗從無到有的成就感。

填上釉色時可以選擇絞胎或色塊，絞胎可以形成像岩層堆疊或水彩暈染的紋理，色塊則是因應自己的需求進行大小面積的填色，因此完全不需要繪畫基礎也可以玩出不同色彩。

雖然老師會提供「試色片」參考燒製完成後的色澤，但比起直覺性的繪畫，釉土顯然更需要憑空的想像力，不過燒製前後的釉色差異，也是作品成果神秘而令人期待的一環。而老師所提供的色片也是經過特別調配的，顏色飽和度不會過於鮮豔突兀，更類似於舒適溫和的京都色系，如納戶色、山吹色、蜜柑色等。

而製作好的陶藝作品，需要進行兩次燒製，一次是讓陶土固型的素燒，一次是讓釉料熔融的釉燒，總計約等候兩到四週的燒製時間，成品可選擇來店自取或郵寄到府。經過漫長的等待，在家開箱的心情，像是過去為自己手製一份獨特禮物。

(左上)以輔助板推平底座；(左下)使用釉料排列色塊；(中上)固定器型及修邊；(中下)成品釉色更為亮眼；(右圖)明代合領對襟半袖長衫、中長款馬面裙搭配宋代改良抹胸。（組圖／楚楚提供）

這天的穿搭，因為擔心陶土不慎弄髒服裝，所以選擇深色系列，同時由於在新竹市區的其他行程，便決定穿著裁短的裙長便於行走，而炎熱的氣候更是適合半袖與透氣蕾絲的搭配。選搭明代的純黑色中長馬面裙，搭配宋代的墨綠色改良吊帶，短版的吊帶可以直接蓋在裙頭外側修飾身形，外罩明代的黑蕾絲合領半袖長衫。

日常穿著漢服時，也不必執著朝代與朝代間的服裝是否「穿越」，畢竟無論唐、宋、明的漢服，來到現代都是復興再現的一員，現代的審美與混搭，反而能讓漢服更為平易近人。

(左圖)Mosaic Art Studio裝飾充滿異國風情；(右上)工作坊提供土耳其手作蛋糕與紅茶；(右下)每個人都配有一套工具與圖案參考模板。（組圖／楚楚提供）

Mosaic Art Studio：土耳其馬賽克燈

來自土耳其的哈龍老師於臺灣留學後，愛上臺灣的風土文化，遂選擇留在臺灣，透過馬賽克藝術推廣土耳其文化。幾位朋友目前也分別在臺灣、澳洲、香港、上海開設馬賽克燈工作坊據點。

哈龍老師以流利的中文教學，仔細講解製作過程及技巧，對話輕鬆幽默，更藉由問答提示錯誤理解與正確操作，製作時間約兩到三小時，即使是毫無藝術天賦的初學者也能迅速上手，老少咸宜。

整個製作過程其實就是沉浸在排列組合的樂趣裡，教室提供每人一張排列圖樣的參考模板，可以自由排列，也可以依照模板排列放射狀圖樣，然而光是配色與形狀的安排，也讓人琢磨許久。

透過三角形、菱形、方形的玻璃切片與小珠子進行拼貼，十二種繽紛的顏色，可自由排列冷色系、暖色系、撞色系甚至五彩繽紛的圖騰，多樣的花紋也代表著土耳其多元文化的融合與包容，而這大概也是每個人的作品都獨一無二、絕無僅有的原因。

搭配工作室提供的土耳其手作糕點與紅茶，已分不清是來享用下午茶或是來療癒心靈，也許就如哈龍老師所言，這幾乎是一處掛牌營業的心靈診所，歡迎大家隨時來回診。

製作的款式有帶底座的基本款燭台，也可加購充滿異國風情的燈飾，檯燈、鵝頸燈、阿拉丁、月亮燈與落地燈都各有特色，初訪者多半難以抉擇。製作好的玻璃燈罩本體，需要經過老師灌上石膏進行加固，歷時約需一到兩週，即可親自到工作室取燈，取燈時也可在造景前合影留念。

(左圖)明代立領隊襟衫，前襟菱形紋眉子與花型髮夾營造穿搭巧思；(右上)於模板上預排圖案；(右下)黏貼玻璃片與小珠子的半成品。（組圖／楚楚提供）

製燈當天的穿搭，由於事先查閱馬賽克燈的相關資訊，便決定穿著明代的立領對襟短衫，前襟菱形紋眉子與馬賽克玻璃磚相應，而花型髮夾與放射狀拼貼圖騰對應，作為一個穿搭小巧思。

而取燈時，氣候逐漸炎熱，便選擇明代的純黑色中長馬面裙，搭配宋代的墨綠色改良吊帶，外罩宋代的草綠色前短後長對襟短衫，偏短的袖長更便於活動。

取燈時選擇明代的黑色中長馬面裙，搭配宋代的墨綠改良吊帶，外罩宋代的草綠前短後長對襟短衫，便於活動。（圖／楚楚提供）

以上分享皆為疫情大爆發前所參與的活動，歡迎大家於疫情趨緩後再行前往。如今疫情期間，大家也可以上網訂購相關材料包，宅家防疫玩手作，打發時間、沉澱心靈兩不誤。