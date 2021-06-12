【流浪‧市吃員】金大佛／以大叔之名呼喚青春

文／金大佛

清晨前來模範市場採購之人幾乎非嬤即媽，出沒於此的年齡層隨著太陽直射的角度跟著下降，夜晚熱鬧程度不減反增，六、七年級生共鳴感十足的音樂在市場內渲染開來——這裡是別嗆大叔，一個四周擺滿實體專輯的咖哩攤。

據聞，別嗆大叔的其中一位老闆Rose自幼便對音樂著迷，曾於玫瑰唱片工作十餘年，然近年傳統媒體隨著科技邁入數位化，唱片業亦不敵時代洪流無情地反覆沖刷，購買實體專輯的消費者越來越少，唱片行一家家揮別市場舞台，最後一間玫瑰唱片在2016熄燈，老闆還因此得到末代玫瑰唱片店長封號。

當晚與兩名高中摯友同赴別嗆大叔吃咖哩，記得高中放學搭校車或公車至一中街逛唱片行抑或參加簽唱會是很流行的活動。如今取得音樂的管道固然多元便利，只消幾秒鐘，便可隨即下載喜愛的音樂；不用前往唱片行買專輯，不用手持CD隨身聽，更不用對一張專輯「從一而終」，各方歌手歡聚一歌單，隨時能點別人的檯。然而卻少了對於專輯發行的引頸期盼，少了迫不及待拆開專輯包裝細細品味歌詞本的時光，少了花大把時間排隊終於得到欣賞歌手簽名的喜悅，這些彷彿初戀的狀態，都是蒐集過專輯的同道中人才懂的情趣。

別嗆大叔菜單別具用心，直接復刻一張實體專輯樣貌。（圖／金大佛提供）

別嗆大叔菜單巧妙呼應如同唱片行的用餐空間，直接復刻一張實體專輯的樣貌，並以歌詞本的設計概念來介紹販售的咖哩，每一首歌代表一款咖哩，音樂長度則是價格；桌號亦別出心裁，以昔日玫瑰唱片行各門市作為命名，如：老虎城玫瑰、衣蝶玫瑰等，整家店的細節相當具一致性，深得我心。

別嗆大叔供應的多款咖哩之中，外觀最樸實的就屬牛肉咖哩了。日式咖哩醬汁外加一顆半熟蛋，微辣又開胃，牛肉軟嫩，大概不消五首歌的時長便能迅速殲滅；而以蛋包飯姿態包裹著的豬咖哩，相對華麗不少。豬排厚實酥脆不會乾柴，評價也不負其所代表的歌曲：〈忘記你我做不到〉

「別嗆大叔」供應多款咖哩，這款牛肉咖哩微辣又開胃，搭配半熟太陽蛋視覺上也是一種享受。（圖／金大佛提供）

用餐過程，大叔播放一首首專屬我們那年代的膾炙人口歌曲，三人披著月色在模範市場裡邊品嘗熱騰騰的咖哩，邊重溫冷凍已久的青春旋律。

青澀寡言的周杰倫身穿紅色帽T，哼唱〈愛在西元前〉席捲音樂市場；多少情竇初開的少男少女聽了梁靜茹的〈勇氣〉後，決定朝自己心儀對象邁進一步；S.H.E唱出與曖昧對象處於友達以上戀人未滿，甜蜜心煩愉悅混亂的心聲；〈傷心的人別聽慢歌〉是五月天的忠告，可每回失戀卻總還是少不了〈溫柔〉相伴。一切好像昨天雲煙，怎麼輕輕一瞬，歌猶在耳，至今聽到旋律仍能輕易朗朗上口的歌曲卻一首首皆成了「七年級懷舊金曲」，原來我們早已從善感易愁的少女悄然無聲地折舊成中年婦女了。

於是，我們在別嗆大叔的時光並非純粹品嘗咖哩，更多的時間是一同回味青春記憶。阿信唱著：「而我知道我們曾天真的一起哭和笑」，何其幸運的是，高中畢業十三年後的我們，還能一同吃咖哩飯，也仍舊一起哭和笑。