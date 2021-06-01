【漢服HanFun】楚楚／來去老宅住一晚

文／楚楚

穿著中華傳統服飾入住老宅，約莫是最具有古典情懷的文人浪漫之一吧。姑且不論服飾與建築的時代圖層是否疊合，同樣來自於過去時光的傳統文化，在現代時空巧妙相遇，總是令人興發濃厚的歷史情懷。

南投：筑高亦朗

座落於「前山第一城」南投縣竹山鎮市中心的百年老宅，緊鄰三級古蹟連興宮媽祖廟、來發打鐵店，見證著百年老街繁華落盡、重歸寧謐的風貌，更顯迷人。

在狹窄巷弄的轉彎處，突出一棟老屋少見的兩層樓格局，原來前屋主是專精建築的土木工程師，於民國24年大膽挑戰傳統建築工法，以磚造地基、夾竹泥牆、日本泥瓦砌成這棟「臺日綜合風格」建築。現任屋主吳先生本著思鄉情懷，退休後於2014年購入此宅，修復歷時近3年，不惜耗費鉅資，只求保留舊有文化風采，為竹山人與外來客提供一個見證時光的入口。

南投筑高亦朗。（組圖／楚楚提供）（左圖）兩層樓主屋外觀融合臺日風格。（右圖）一樓客廳陳列各色古董藝品。

甫入門，撲鼻而來的檜木香氣已經強勢侵入我們的記憶，乾草半露的土埆厝、牆角屋簷不同時期的裝修痕跡、看似雜亂卻又自成格局的新舊家具，無一不是生活的味道。老宅的內裝都由吳先生親手打造而成，一樓妝點著吳先生三十年來蒐羅的各種藝品古玩，每一處都讓人驚嘆連連。更不用說吳太太對來客的熱情照顧，彷彿導覽員般對屋內陳設如數家珍，讓人大開眼界。

廢棄保齡球道鋪設而成的地板、老上海電話交換機、準點報時的實木掛鐘、老式玻璃彩畫梳妝台、運作如常的老式晶體管收音機⋯⋯彷彿悠揚的樂曲流淌，便能瞬間重回美好的舊時光。「筑高亦朗」諧音「竹高藝廊」，吳先生雖不是竹山高中校友，卻也抱著在地文化教育的使命感，打造了這樣一所提供遠近青年交流的小藝術館。

明代立領對襟短衫，混搭宋代百迭裙，將衣服束在裙內，較為輕便隨興。攝於南投筑高亦朗。。攝於南投筑高亦朗。（組圖／楚楚提供）

老宅內共有三間房間，前棟一樓有一間和式塌塌米雙人房，目前為吳先生夫妻的住所，前棟二樓則是附有小客廳的雙人房，第三間房則位在廊道與庭院彼端的幽靜小閣樓。為求保持古宅的原貌，浴室安排在花木扶疏的庭院一側，帶有浴缸的浴室與廁所分別為獨立建築，庭院中央則有湧泉活水的百年古井。

雖然檜木老屋的隔音幾乎形同虛設，但是朋友同行、音聲相聞也讓人倍感親切。清早起床，走出陽臺，明亮天井裡的綠樹紅花都透著鬱鬱生機，有什麼比住在一所「活著」的博物館裡更令人興奮呢！

花蓮：說時依舊日風民宿

花蓮市中心已有八十幾歲的老房子，前身是照顧花蓮幾代人的耳鼻喉科診所。熱情活潑的民宿管理者小妞，在十年前承租這座日式木造屋，在屋主賴醫師的種種限制下，修舊如舊，將老宅整理成民宿「說時依舊」。

「說時依舊」來自三毛所寫的歌詞「我是真的真的愛過你，說時依舊淚如傾，星星白髮猶少年，這句話請你放在心底」，耳邊響起的歌聲彷彿重回日式老宅人來人往的鼎盛時光。

「說時依舊」日風民宿：前身為花蓮市中心的耳鼻喉科診所，房屋外觀及格局大抵沿用舊有空間。（組圖／楚楚提供）

小妞談起整修時前來監督的賴醫師，生怕將保存半輩子記憶的診所整建得面目全非，從阻絕電線纏繞的礙子、掛放匾額的位置乃至腐蝕的橫樑，都是賴醫師的過去，也是小妞投注全部心力的未來。而賴醫師至今仍住在一旁的日式洗石子老宅，每年依舊會請人清洗外牆，足見其對老宅的愛惜與堅持。

民宿共有三間房間，兩間雙人房、一間家庭房。家庭房為木地板通鋪，鋪開床褥便可以就地大睡一場，臨窗則有大片塌塌米臥榻，窗外是綠樹與側屋的雨淋板，一眼望去滿是日式風情。兩間雙人房則採用西式床鋪，值得一提的是，在房屋後側的雙人房，早期是賴醫師的休息室，據說賴醫師的三個兒子都是在此出生，所以又稱「包生兒子房」。小妞也笑稱，整修民宿時，曾在房頂天花板上發現磚頭，輾轉詢問後，才發現也許是賴醫師基於「早生貴子」的習俗堆置的。

明代立領對襟短衫，外罩圓領對襟半袖，搭配織金馬面裙，形成日常輕奢感。攝於花蓮文創園區。（圖／楚楚提供）

雖然舊有檜木建材的隔音不佳，但完全無法減損我們對這間老宅的喜愛。聽小妞談起裝潢修繕的點滴，鮮活的回憶讓老宅充滿生命力。這裡是號稱花蓮文青街的節約街，往昔住戶都是師字輩的文化人士，左鄰有門庭開闊的婦產科；右舍是散文家楊牧故居；前庭有日治時期的西本願寺；後側有過去穿越市區與濱海的舊鐵道。如今景貌雖變，文化卻已深耕。

在這裡，每一個角落在小妞的巧手佈置下都充滿著生活的況味，陳年老建築的第二生命，也是旅人的新記憶。

融現代於傳統的漢服

本次出遊選擇的漢服，上身為「立領對襟短衫」，外罩「圓領對襟半袖」，下身為「織金馬面裙」，為明朝中晚期的服飾，卻因為服飾的細部特徵，帶有融現代於傳統的和諧風格。

(第一排左起)琵琶袖、窄袖(第二排左起)金屬子母扣、珍珠扣、塑膠扣(第三排左起)素色前襟、蕾絲鑲邊、異色前襟。（組圖／楚楚提供）

「立領對襟短衫」約流行於明朝中晚期，豎直的領子、左右對開的前襟各有幾對扣子，非常類似今天所見的襯衫，只是文物多半使用金屬製的子母扣，而現代工法有時則選用珍珠扣；襟前的緣邊也可以有不同變化，例如異色或蕾絲鑲邊；袖型也有形似琵琶的琵琶袖、方便活動的直袖與窄袖。豐富多元的變化，大概也是漢服令人著迷的原因之一。

我在「立領對襟短衫」的外側套上「圓領對襟半袖」，圓領、左右對開、袖長及肘，這樣的形式在文物當中，一般是作為外套、披襖使用，現代工法選用蕾絲材質、塑膠扣製作，則有裝飾的意味。

明朝流行的「馬面裙」，裙子前後側各有一個不打褶的平面，類似城牆外側突出的敵臺（也稱馬面）的平面，因而命名。馬面裙有素面款，也有華麗金線編織的「織金款」。裙門及打褶處的刺繡則是具有各種不同寓意的吉祥圖案，例如我所穿的這款繡著金象，寓意「太平有象」。