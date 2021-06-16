【原著愛改編】利米／化作春泥護了誰：《魯冰花》

歡迎來到原著黨的追劇時間。今天介紹的這部電影，觀賞時可能得準備好手帕才行。是的，它就是1989年由楊立國執導、吳念真編劇，改編自鍾肇政的同名作品《魯冰花》。

天上的星星不說話，地上的娃娃想媽媽。天上的眼睛眨呀眨，媽媽的心呀魯冰花。 (註1)

說來慚愧，儘管從小熟悉這段旋律，可直到此次因著專欄，方知這部電影竟有著鍾老的背書。關於《魯冰花》其名，先時不求甚解，總想著是書中某人姓魯名冰花，但實際上，它是種貨真價實的花：魯冰花，正式名稱羽扇豆，魯冰是Lupine的音譯。其花瓣呈淡黃，經常與茶樹交錯種植，生來固氮死為肥料，皆有益於茶葉生長。而我們的故事，便是在這片綠黃相間的茶園中，緩緩拉開序幕。

羽扇豆、又稱魯冰花(Lupine）。（圖／Unsplash）

來自作家的嘆息：死了一個天才兒童之後

書名：《魯冰花》作者：鍾肇政出版社：遠景出版社出版時間：2004年12月11日

《魯冰花》最初于1960年連載於聯合報副刊，是鍾肇政第一部長篇小說。書中講述返鄉代課的美術系學生郭雲天，在指導圖畫比賽的過程中，挖掘出極具藝術天分的古阿明，卻不幸親睹其殞落的悲劇。

與電影象徵的「母愛」不同，原著中的魯冰花，是指代古阿明的「天才之花」──男孩豐沛的生命力，讓他一再揮灑出鮮活畫作，點亮郭雲天的眼、滋養其陰鬱身心。可惜，僵固的美學觀與利益計算，終折損了可貴的才華，而當古阿明因急性肺炎過世，身後哀榮的國際大獎飄零在靈堂，好似萎謝泥濘中的魯冰花，引發郭雲天最深沉的感傷：

「 魯冰花謝了……明年又會開出一片黃色花朵點綴人間；而在這一開一謝之間，使茶園得到肥份。然而，人世間可貴的天才之花謝了，到底會留下一點什麼呢？ （註2）」

除了對天才之死的惋惜，作家從郭雲天的視角出發，穿插著古阿明、古石松（阿明之父）、林雪芬（阿明導師）與林長壽（雪芬之父，當地望族）等人的觀點，細膩描寫各階層處境。在他的筆下，沒有臉譜化的英雄或反派，也沒有刻意的壁壘劃分，唯有一群如你我般的世間男女，有著各自的心路歷程、有著他們的軟弱與光輝，交由讀者自行體會，並得出理解。

可興許是囿於時空因素（註3），全書雖點出不少結構性問題，諸如貧富差距、農村變遷、教育困境與黑金政治等，作家卻捨去本該被允許的激昂，以克制的技巧調配手中材料（只在處理感情戲時火力全開）。哪怕是最悲戚的場景，也僅是透過古茶妹（阿明之姊）問出一句：「 老師，天才有什麼用？人死了，不是都完了嗎？ （註4）」

只不過，這樣的謹守，在解嚴後的拍攝中，被大幅度地解放了。

來自編導的疾呼：加重力度的社會批判

正式進入電影賞析前，忍不住多嘴一句：我在搜尋資料時，發現許多「閱讀心得」（包括維基的「魯冰花（小說）」詞目），裏頭全都是電！影！情！節！（激動到必須加粗字體）。說實話，整本小說總共也才14章，毋須半日即可讀完，這些人硬是拿著電影觀後感來搪塞，是想逼得鍾老一腳踹飛棺材板死去活來嗎？

抱怨歸抱怨，這等「以影亂書」的現象，也凸顯出電影版深遠的影響。相較作家克己復禮的思辨，編劇和導演著實投注了更多心思在刻劃、或更準確地說、在批判窮人悲歌與社會醜惡。即使劇情大致遵照原著發展，在情節上，卻加強渲染貧苦底層的悲哀、教育者的顢頇與政客的薄涼，企圖帶出更深的震撼與反思。

此外，為了增加戲劇張力，編劇也修改主角群的設定。其中，最明顯的就是古茶妹的姊代母職（沒錯，書裡的母親，她真的活！得！很！好！（再度激動地加粗字體（看到太多人提及兩姊弟喪母了，害得我家孩子也差點喪母。）同時，郭雲天的性格背景也被微調：纖細優柔的本地人，來到電影後，成了從大城市轉調來的、脫略形跡的美術老師。這樣的設定，讓他能毫無羈絆地審視水城鄉，並在忍無可忍的那刻，揮出鏗鏘的右鉤拳，以大快人心的力道回擊了不堪的世道。

整體而言，面對作家的語帶保留，編導讀出了當中的意猶未盡，暢快淋漓地使用他們的語言，說了一個他們想說的故事。而就日後的效應來說，這樣的改編是成功的，不過從原著黨的立場，我還是有點小小的話想說。

《魯冰花》劇照。聯合報陳俊智 開演電影提供（圖／聯合報系新聞資照）

見仁見智的改編：客家元素的消失

事實上，儘管原著中未曾點出，但從「茶園」、「古家」和「最苦泉水牯」等處，皆可察覺客家文化的蹤跡。然而，電影卻採取徹底的「閩南語境」，只有中文與臺語的二元對立，就算主角依然姓古、依然種茶、魯冰花也依然綻放，可那片在地風情，卻是盡數排除客家族群的「本土」──當然，能明白編導的考量（與一定程度的，我想，能力限制（畢竟念真阿北就是講臺語的啊不要逼他！）但，此等抽離客家情境的做法，多少令我感到……有點不太尊重吧。

另外的小意見，就是古阿明本人心愛的小貓，被改成一隻對劇情發展無足輕重的、名叫「古錐」的狗。身為一位忠貞的鏟屎官，任何藐視我大喵星人的舉動，都必須提出異議，以示對貓主子的愛重（況且這隻小貓，在書中實有著它的象徵性、與推動情節的重要性呀！）

結語：伸手接住墜落中的花兒

但無論是欣賞原著或支持改編，二者間，皆有著一份對天才蒙塵的痛惜。猶記電影前半段，古阿明曾對郭雲天說，他好想把眼前的風景畫下來，讓全世界看到水城鄉的美。可當對方稱讚他有志氣，他卻遺憾地補了句：「 可惜我的紙沒這麼大，蠟筆也只有八色。 （註5）」

聽完這句話，郭雲天沉默了。他自然知道，這個孩子欠缺的，始終不只是紙和蠟筆。到後來，即使阿明收到郭老師的三十六色蠟筆，來自現實的打擊，終讓他撕毀全部畫作、將蠟筆一支支扔進河裡，帶著上色不完全的夢想，死於因缺錢而無法治癒的肝病。電影結尾處，當古阿妹在眾人面前，提到了弟弟的這個夢，並且說出：「 雖然風景還在，但全世界的人，都看不到他畫的圖了。永遠都別想看到。 （註6）」

下一秒，隱忍了九十分鐘的淚水，終是潰堤在螢幕前。

魯冰花的凋零，至少成為茶樹的養分，但古阿明的化作春泥，究竟護了誰呢？從才華的出世到消逝，僅僅過去一個花季，可若我們任憑更多花兒零落，這個世界失去的，將不僅僅是一個花季。