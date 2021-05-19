【原著愛改編】利米／生無悔，死無懼：非誠勿試的《徵婚啟事》

文／利米

歡迎來到原著黨的追劇時間。我們的口號是：「原著有理，改編無罪，看完原著再追，保證歡樂加倍！」許多經典的影劇作品，背後不乏優質原著支持，就像今天這部電影，正是改編自陳玉慧同名小說，1998年由陳國富執導、劉若英主演的《徵婚啟事》。

生無悔，死無懼，不需經濟基礎，對離異無挫折感，願先友後婚，非介紹所，無誠勿試。7xx-06x9吳小姐

關於婚姻與愛情，人人談得了無新意，卻人人談不膩──為何渴望結婚？為何寧願單身？為何找人相伴一生──一個個近乎永恆性的叩問，讓一則三十年前刊登的啟事，來到新媒體當道的今日，仍能像顆小石子，激起眾人撲騰的發表欲。

那麼，這樣一篇「徵婚啟事」，最初是如何登上報紙的？

翻攝自電視劇《徵婚啟事》中經典登報畫面。（圖／利米提供）

一九八九年底，作家陳玉慧突發奇想，以「吳(無)小姐」的名義在三大報刊登徵婚廣告。彼時遭逢情傷的她，一方面是真心想結婚，但一方面「 已有劇場經驗的我，試圖將文學題材劇場化 （註1）」，是以她的徵婚，當中實帶有「無形劇場（註2）」的嘗試性──沒有腳本與台詞、沒有導演和燈光，只有作家跟上百位徵婚者，以及他們的寂寞單身。

創作實踐的同時，這場「演出」亦是一齣社會觀察。徵婚啟事，是啟事，也是啟示，帶著報導式的動機，陳玉慧選擇其中四十二個男人，盡可能沒有潤飾地將過程記錄下來，字裡行間既是投入的演員、也是抽離的觀察者，更是真誠的發問者，讓她「 不但探討了婚姻觀，了解了自身，並……對台灣男性及當時的社會有更深認識 （註3）」。

對陳玉慧來說，徵婚行動的實驗意義，遠勝其原先「找到伴侶」的目的。因此，《徵婚啟事》的被完成，裡頭的藝術成分、那一定程度旁觀者的羅曼蒂克，終究大過（本應是最強烈的）「好想結婚」的動機，讓故事停留在止乎禮的階段，直到它被改編成電影，才在現實的基礎上，加入更多張力元素，讓角色發出較撕裂的吶喊。

看著原著小說中條列了徵婚條件需求，對比影視主演劉若英演出橋段，讓追劇更有感。（圖／利米提供）

來自導演的徵婚啟事：置之死地而後生的幸福快樂……嗎？

我在報上登出了一則徵婚啟事。你一定不相信，但是我真的登了。一念之間吧！而且，誰知道，說不定以後就是幸福快樂的日子……

故事一開始，遭逢情傷的家珍（劉若英飾），辭去工作、剪去長髮，以「吳小姐」之名登報徵婚。與原著的藝術企圖不同，女主角是帶著賭氣的決絕展開行動的，而相較作家的諧音意趣，導演也賦予吳姓更多私人情緒，直至劇末方揭穿。此外，片中最有意思的改編在於，導演讓家珍是位「眼科醫師」，並讓堅持「眼見為憑」的她，在片尾被一名視障者揭穿假身分，迫使她重新思索這場充斥謊言的徵婚，與她持續逃走中的人生。

接下來的劇情，採取半紀錄片式的手法，比起原著精準剪裁過的疏離感，導演將家珍置入無可迴避的空間，被迫直面徵婚者的挑戰，將「徵婚」一事更立體（且殘酷）地展示出來。至於徵婚者的部分，除了「陳武雄」可明顯看出原著中第五個男人的痕跡，並在「吳遠定」身上找到第十二和十六個男人的雜揉，以及開篇時帶過的「女士一位」外，其他的角色，諸如戀足癖經理、熱愛謎片的房仲、徵婚兼徵人的皮條客、幫父親找情婦的兒子、替星星兒找朋友的母親、焦慮地堅持對方焦慮的配音員等，皆是原創人物，增添情節趣味之餘，也藉此觸及比原著更廣泛的情感與人性議題。

奔波於一次次徵婚的途中，導演也穿插家珍與心理講師的談話，以及夜半手持電話的低語。比起原著裡的冷靜自剖，家珍的自問自答，始終帶著股焦灼的絕望。很多時候，說話，並非為了得到回應，只是不說會發瘋而已。而她的喋喋不休，也替整齣劇埋下懸疑的引線，並在結尾處平靜地爆發成一場虐戀，於是，這場徵婚的真正動機、家珍的真實困境，就在九通答錄機的往來裡被解釋完畢。

也是在那一刻，她總算從「無(吳)姓」的家珍，成為了杜家珍。

（左圖）伍佰演出《徵婚啟事》中的彩蛋畫面，（右圖）則是金士傑演出畫面。（圖／利米提供）

觀劇小彩蛋：那些不堪回首的青春

當然啦，除了跟原著間的對照，欣賞國片最猥瑣的快樂，就是能看到不少知名演員的黑歷史，像是：

演了半天還是堅持演自己演到如今已黑化的鈕承澤；莫名其妙閃入又閃出的明燈阿姨陳文茜；難得不裝油膩的溫情講師羅北安；用賣藥氣口熱烈推銷電擊棒最終悲慘遇襲的顧寶明；用力拍額深情唱歌還不忘提詞的教員金士傑；笑點比鬼還難找的冷笑話天王卜學亮；努力想講「護士服」卻總唸成「戶四湖」的帥氣吉他進口商吳俊霖先生aka.伍佰；當然也有尚未被改造成本土一哥的可愛小白兔陳昭榮……

看到最後，真的覺得《徵婚啟事》像是顆健達奇趣蛋，一部電影，多種滿足啊！

結語：離開徵婚的昨日，走向「完成中」的明天

無論在書中或電影，每當「吳小姐」遇上差勁的對象，都有隨時掉頭就走的權利。然而，即使能離開徵婚現場，她們終究要回到光怪陸離的人生，面對她們自己。

而那其實才是最難的部分。

幸好，我們仍有金士傑唱的那首〈永遠的微笑〉。他說，最後一句歌詞，願妳的笑容「永遠那樣」，簡單的四個字，把好大的情感講出來了。

是巧合嗎？《徵婚啟事》也同樣是四個字。形色各異的徵婚者，在一期一會的對話間，把好多的情感也講出來了。

儘管沒有人能因一場徵婚而得到救贖，但就像家珍來到尾聲時，終於初次擁有了姓氏，我們也可以像她那樣，在一次次的碰撞和破碎裡，不斷去重建內心世界的秩序，並在痛哭一場後，帶著「完成中」的自己，繼續微笑地往明天走去。最後，或許終能像陳玉慧在《徵婚啟事》出版的第二十五年，坦然自信留下這段：

徵婚啟事也是一種生活態度，你不是非要結婚才徵婚，也不是非要結婚，人生才會幸福。帶著一點往外探究的好奇心，一點往內觀看自己的反省，人生不也很寬闊？

你不需要徵婚。（註4）

對於人生，我們可以誠懇，也可以不需要徵婚。