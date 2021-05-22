【流浪‧市吃員】金大佛／在都市森林，登一幢山

文／金大佛

他1991年出生，今年30歲，擁有一座山，在台北東區。

「Mountain：b Coffee Roasters黑山咖啡」座落在敦化南路巷弄一棟老公寓，海拔五層樓，一周只開放三天，一天只接待三組登山客，一組又以雙人尤佳，至多四人。沒有招牌，沒有電話，僅接受臉書私訊辦理登山手續。若非資深「山友」帶路，或許我終其一生都不會與佑準相遇。

「歡迎入山，你是編號1163山友！」每組客人都擁有自己的專屬編號，好友Banbi早在雙位數時期便已攻頂，從此總被意念感召回山、排解憂愁，儼然成為她私有的忘憂森林；每位旅人上山的路徑也不同，我的黑山之旅始於台中。依稀記得那天寒流來襲，台北微雨，我漫步在東區巷弄尋找黑山咖啡的登山口。後來發現是在一棟門上有著紅底白字的「歐小姐服飾修改」招牌的老民宅，老闆收到訊息後會親自下山迎接。換言之，即便平常想當不速之客闖進山中，也不得其門而入。一口氣爬了五層樓著實與爬山有異曲同工之喘，換了拖鞋、踏進老闆家中還不算正式踏上黑山領土，得先穿越堆滿紡織品的客廳兼老闆母親的工作室才能抵達陽台（原來稍早見到的「歐小姐」正是老闆的娘）。

黑山老闆佑準是個健談又溫暖的大男孩，談論咖啡經時眼神裡散發藏不住的光芒。昔日從事設計編輯相關行業，喜歡繪畫與咖啡，待業在家期間每天泡一杯咖啡給自己、打掃陽台轉換心情，每日如此細碎的兜兜轉轉，對他而言，也成為沉澱後繼續小步前進的動力；不曾拜師學藝，也從未在咖啡館工作，單憑滿腔對咖啡的熱忱，一路鑽研、烘出專屬於己的獨特風味。起初設定為烘豆工作室，在網路接單賣豆，後來想著倘若私廚可行，私宅咖啡又何嘗不行？母親一開始也懷疑真的會有人願意來家裡喝咖啡嗎？事實證明了－有，而且開山三年已破千組山友。

前二十組大多都是佑準自己的親友，發酵一陣子後開始有百分之百純山友來訪，甚至有異國山友遠道而來，如：香港、日本、新加坡、波蘭、德國等。印象很深的是一對福岡夫妻，原以為是兩人一同前來，當日才發現太太是隻身來台，先生純粹幫忙辦理登山證。儘管兩人因各擁相異的生活語境，在第一時間的接觸時些許生澀，但咖啡是最溫柔的溝通橋樑，也由啜飲一杯的時間，讓兩人搭出臺日友好的情誼；來自新加坡的資深山友，不僅曾在此大展身手料理道地的肉骨茶，更為這方祕境打造專屬的晚安曲。

在這裡喝杯咖啡，能遠眺台北101「嶄露頭角」，俯瞰東區生態。（圖／金大佛提供）

第一次披著毯子在陌生人家的陽台喝咖啡（模樣像極了遇難的登山客），遠眺台北101「嶄露頭角」，俯瞰東區生態，聽著佑準分享山野三年來的故事，手中還不時翻動其心血來潮在陽台搭建爐火烘烤的麵包與馬鈴薯，體驗實是新鮮。不自覺想起陳奕迅的《上五樓的快活》，他的錄音室在五樓，佑準的烘豆室也是，然我想感官接收到動人旋律以及風味絕佳的咖啡確實皆屬生活一大樂事。兩個小時的時光，不論是咖啡抑或佑準都令人意猶未盡，我似乎也能理解為何好友不時想回山上，黑山確有此等魔力。

店名「黑山」源自於佑準的祖父昔日會驅車至羅東林場工作，而黑土是最肥沃的土壤，自然能孕育出多元生機；佑準也希望上山的朋友都能在山野間好好放鬆、汲取養分。雖然無法供應滿山芬多精，但讓血液充盈澎拜的咖啡因，也足以下山再戰現實襲來的陣陣巨浪。

佑準以行動證明了兩席的陽台空間，得以容納來自世界的無限可能。