【甜蜜滋味‧評審觀察】宇文正／不可思議的魔法

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，完整資訊及各篇入選文章詳見徵文金榜，本次特邀聯副主編宇文正擔任初審評審，並邀請牠與我們分享這段審稿過程的觀察與感受。（編按）

文／宇文正

我本來就是螞蟻族，那種有兩個胃，無論正餐吃得有多飽，永遠有另一個胃裝甜點的典型螞蟻，接獲評選【甜蜜滋味】的邀請，好像被請去評賞甜點大賽，載欣載奔。

這場甜點大賽滋味比想像中更複雜，我以為將面對琳瑯滿目的甜品，沒想到品嘗的，是各形各色生活的艱難與美麗。

來稿中不乏高手的文字。比如〈甜瞇瞇〉真是一篇甜蜜佳作，從塌陷的愛情裡回神，找回自己，也終能找回愛；作者說甜蜜擁有無限可能，愛也是！

〈意外驚喜〉這篇太可愛了，為了友情而收起嫉妒，真是美好的青春，最令人驚喜的不僅是這群朋友費心的巧計安排，更是人心的敦厚，深摯的友誼。

〈幾秒鐘的以為〉這篇讀來令人動容，能讓自閉兒靜靜坐著享受，蛋糕裡藏著魔法嗎？我想，母親的心，才是魔法啊！

甜點往往給人都會感，〈鳳梨杏仁的初戀〉就是一篇令人悵然的都會小品，主角意外重溫「初戀」的滋味，卻已物是人非了。

〈生命的眷戀〉卻帶領我們重溫老店的滋味，鄉下麵包店，承載了家的溫暖，成長的記憶，難得的，竟然能保留至今，未被時代拋卻，店主的堅持，讓這份眷戀奇蹟地存續了下來。

〈找不回的滋味〉敘述簡潔，節奏明快，卻有無限的哀愁，「如果現實的酸楚，能像芒果一般只是湧出淡淡的果酸，那就太好了。」

〈男孩和海綿寶寶〉是非常療癒的小品，如何和困惑的青少年對話？也許聆聽、陪伴，一同完成一個小小的夢想，比積極溝通、說理都更有效。

〈檸檬糖霜的曖昧〉則是微甜微酸的往事，生命裡總有的，錯過的輕愁。〈布朗尼，能怎辦〉寫出青春的況味，歡樂裡夾帶了暗戀的苦澀。

〈全糖男孩與微苦女孩〉在甜美的愛情裡，揉和了對家鄉的懷想。

我很喜歡的美國作家，瑞蒙．卡佛有篇小說〈有用的小事〉，描述一對突然遭受喪子之痛的夫婦，忘了他們不久前在麵包店為兒子訂製的生日蛋糕，麵包師不斷打電話來催促他們取回蛋糕，讓這對夫婦悲憤難當，衝到麵包店去理論。他們沉痛訴說失去愛子的悲傷，令麵包師錯愕無言。最後麵包師拿出熱騰騰的麵包，對這對悲傷欲絕的夫婦說：「這種時候，吃雖然是件小事，卻很有用......」閱讀這一百多篇作品，除了愛情，更有青春之歌，有對童年的眷戀，有初為父母才體會的快樂與焦慮，有中年世代面對的現實，有異鄉遊子的心情，有當下，疫情中的省思......而「甜點」，扮演著讓人身心安頓，隨遇而安，不可思議的魔法，真的是「有用的小事」！