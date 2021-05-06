【歡迎光臨忘憂早餐店．徵文首獎】徐子桓／幸福配方清漿油條

文／徐子桓

源於小時候對早餐的印象，豆漿與油條很適合一天的開始，從父輩、祖父輩，乃至更久遠的朝代，這是古代人的早餐，也是生活在科技昌明的我，想在喧鬧的日子裡，期待過得更簡素，以一種避世的心態，隱藏於繁華中。

是的，這家早餐店位於捷運站旁，說它是早餐店，其實它是二十四小時營業，無論幾點來，都有熱情招呼你的店員，有熱騰騰的豆漿，有酥脆爽口的油條，當然還有其他各品項的餐點，藍色大看板上，分類寫著各項餐點和價格，偶爾我也會從第一項看到最後一項，然後，最終還是點上一碗豆漿，一份油條。

如此執著，近乎頑固，千篇一律，鍾情於乳白色的漿液，有時候就是想看看豆漿的浮沫， 或者幻影，因為幾分鐘之後，它將消失於我的肚腹中，隨著時間過去，靜靜等待豆漿上面浮上一層豆皮，這是很神奇的事，為了咀嚼那一層軟皮，我可以等待，等待歲月將靜置的豆漿變成另一種生命型態，而我會慎重的撈起那一層皮，在嘴裡輕咬幾下，再微笑著一口吞進胃中。

童年以為豆漿必然是甜的，長大之後，才知道還有鹹豆漿，最吃驚的是，後來發現有一種 什麼都不加的，名叫「清漿」，那是我年輕工作時日日被工作纏繞，時時不得閒，買早餐時聽到別人說：「老闆，我要一杯清漿。」於是，我如法炮製，點餐時也頗識途老馬的，要上一杯清漿，覺得「清漿」二字聽起來就是健康的代名詞，可以延年益壽之類的，至少助我暖胃健脾，總之，就是能讓我神清氣爽，改善工作效率。

而那由麵粉炸的亮黃爽脆的油條，在我瘦弱的身材或許能添增一點份量，我曾這麼想著， 以致日後變成習慣，不愛肉類的我，三餐之中，油條熱量最高，是一天當中供需脂肪的主力，若覺得油膩，清漿就是解方，可以一口油條一口清漿，或是將油條全部吃完再把清漿喝完，或者將油條一小段一小段折下，丟進清漿中，各種吃法，各種早餐遊戲，自我取樂。

吸飽清漿的油條會沉到碗底，而載浮載沉的油條，可以吃到軟爛和酥脆兩種口感，油條混合著清漿，不甜不鹹不膩，於我而言，就是完美的幸福配方，把清漿喝完，看到碗底清漿一滴不剩的那一刻，喉嚨深處自有甘甜滋味迴盪，這滋味，曖曖內含光啊！

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