【歡迎光臨忘憂早餐店．徵文參獎】斑比／回嘉吃魚粥・煎赤赤的模範表現

文／斑比

嘉義的美食種類繁多至無法一一細說，若真要認真說起，想必花個幾天幾夜也還不能將各家美食清單介紹完整。至嘉義旅行，從早餐開始安排美食行程，才不浪費。

「一碗草魚粥，啊還要半片花昌」，「老闆，草魚肝、滷肉飯還有魚湯外帶」。

早晨六點，更或是再早，嘉義阿文魚粥的人潮沒曾停過。

一條條當天新鮮捕撈的鮮魚、蚵仔、小卷，洗淨、刮去魚鱗，再煮魚湯、洗白米煮飯，這條寧靜的延平街上因阿文魚粥而熱鬧。

草魚、虱目魚和蚵仔是阿文魚粥的固定料理，再變化成湯、粥類，或者川燙、油煎。可來到此更不能錯過店外的白板，寫上當日的新鮮魚貨，鮭魚、鯖魚、鱈魚、小卷，還有柳葉魚、花昌、馬頭魚。名稱和價格標示清楚，少了「時價」這二字，竟也拉近許多距離。

點份草魚粥、煎馬頭魚，即是豐盛的早餐。這時婆婆將一顆顆肥美飽滿的蚵仔擺放在攤子前，等等，「不好意思，我再加點蚵仔蛋」。

找了攤子前的位置坐下，「吃飯不配手機」，互相道早安、熱情吆喝接待或者海鮮放入炙熱的鐵板所發出的滋滋聲，邊喝魚湯一邊細細感受嘉義的早晨。

說是粥，但其實為以熱湯沖入煮好的白米飯上，因此粥米保有較完整的顆粒。大塊細軟的草魚和鮮魚才有的甘甜湯頭，味道乾淨爽口，稀哩呼嚕地大口喝下，真是爽快！

如太陽日出的橘紅色，正是台語煎「赤赤」的模範呈現。炸魚容易，可煎魚卻更難得，鐵鍋的溫度和對料理的經驗、魚種的了解，更要在鐵鍋旁「站哨」，影響到外皮是否能酥脆且完整不破。

阿文魚粥用自製魚油來作為店裡的油煎料理，那日的馬頭魚肉細軟新鮮，煎赤赤的馬頭魚，連魚鰭也捨不得放過，脆如餅乾，特別香酥。

各路饕客推薦的蚵仔蛋，更是肥美好吃，油香、軟綿，散發新鮮蚵仔的甘甜美味。

這些美味，可使我飽撐到肚皮鼓脹，但心滿意足。不禁羨慕起嘉義人，有如此多好吃且價格實惠的小吃。

都說嘉義的火雞肉飯有名，但海鮮也是無法錯過的美味。如今想起，鐵板上煎魚的香味、鮮美的魚湯，加重了我的思嘉情緒。

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