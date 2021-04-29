【歡迎光臨忘憂早餐店．徵文佳作】雨伯／太陽旦

瞭解更多徵文金榜消息：udn閱讀網路徵文「歡迎光臨忘憂早餐店」優勝金榜公布

文／雨伯

「抱歉，我們今天沒有營業囉！」

「咦？可是我想說你們剛要開店的感覺……」

「啊，不好意思，因為我正在收拾東西，因為一些原因，我們準備要歇業了……」

「哎呀！這真是太可惜了，我已經吃習慣你們家的早餐了說，尤其是你們的太陽蛋……」

「謝謝您一直以來對小店的照顧。」

深深一鞠躬後，送走了營業至今的最後一個客人，不，應該說是倒數第二個客人，我轉身繼續整理物品，卻不時望向店門口。

雖然說開店做生意期待客人上門是天經地義，但在即將結束營業的今天，我卻異常地希望他能上門。

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父親過世後留下的這家早餐店，是母親與我唯一的寄託，然而母親隨著父親而去之後，無力阻止法拍變賣的我，連唯一寄託都即將失去的此刻，似乎更顯得孤身一人。

賣早餐的工作雖然辛苦，然而奇妙的是與母親一起經營的時候，我卻不曾覺得痛苦，雖然必須在寒夜裡早起時心中依然怨懟，但現在想起，從熱氣氤氳的熹微晨光中，和母親與客人在談笑中度過每一日，竟是如此的珍貴。

每天光臨的客人中，不論晴雨，總會有一對老夫婦。老先生略顯木訥，但夫人卻很健談，常常可以聽到她爽朗的笑聲，也會不時與我和母親攀談，可以說是看著我長大一樣，甚至幫著我們原本無名的早餐店取了個店名。

「就叫『太陽旦』吧，怎麼樣?」

「哎，妳不要給人家亂取啦，什麼太陽旦，造成人家困擾。」老先生靦腆地說。

「不會啊，我覺得很好，我不是每天都點太陽蛋嗎？她們的太陽蛋是我吃過最好吃的，這個名字很有意思，很適合啊！而且『旦』這個字，看起來就像是在盤子上擺著荷包蛋一樣，你不覺得嗎？」

這有點像是開玩笑下所取的店名，母親半摀著嘴笑了笑，卻似乎很喜歡似的，連聲說好，也真的沿用下來，直到現在。

每天期待看見他們兩老上門，逐漸地變成了我工作的動力之一，除了羨慕他們鶼鰈情深外，偶爾也幻想自己能夠遇到合適的對象，如同老夫婦般白頭偕老。

但是在老夫人一年多前過世後，我已不曾再見到老先生上門。

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當真是老了就不中用了，沒想到從床上起身一個踉蹌，回過神時人卻已經痛得跌趴在地上，爬不起身。

不如就這樣跟著妻子離開人世也好，這樣的想法伴隨著身上的劇痛，一瞬間從我的腦袋裡閃過。

每天早上，我總與妻子相偕到巷子口的早餐店用餐，彷彿從未想過這樣習以為常的日子也會有戛然而止的一天。妻子愛笑又有點嘮叨，或著應該說稍愛管閒事，連早餐店的店名也會幫著店主人取。

然而一年多前，妻子先一步撒手人寰，離我而去。

違背了當時答應妻子會好好照顧自己的承諾，現在的我不僅有一餐沒一餐，回想起來從妻子過世時起，我似乎已經再也找不到生活的意義，恰如現正趴伏於地上的自己，苟延殘喘而已。

冰冷的地板和身上的疼痛麻痺了大腦，對於時間的流逝已經沒有感覺，從窗外射進的日光慢慢地偏移，看著光線中飛舞的灰塵粒子漸漸落下，轉念一想就這樣在這裡靜靜地等待生命走向終點也不錯，即使門外似乎有些嘈雜的聲響，我也決定充耳不聞。

我閉上眼睛，任憑意識沉澱消失。

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整理好最後一箱東西後，我看向牆上的時鐘，這個時候通常不會再有客人了。我站起身來走向我預留的最後一些材料，開始預熱鐵板。

「不如我送過去給他吧！」或許是想藉由道別老先生，來正式告別我在早餐店的職涯與回憶吧！我帶著些許自我滿足意識，自顧自地想著。

嗯……仍然沒有母親煎的漂亮，不過相較於幾年前初出茅廬的我而言，可以說是近年來我煎過最漂亮的太陽蛋了，一邊回憶著老夫婦平時常點的餐點，我精心地準備好後，裝進袋子裡，緩緩走到老夫婦家。

從外面看起來客廳裡似乎亮著，分不清是日光燈或是散射的陽光，然而靜悄悄的，好似人去樓空了一樣，難道是不在嗎？

老夫婦家就住在巷子裡的最末端，雖然一直知道在哪裡，距離也不算遠，可是自從老夫人的告別式後，就再也沒去過了，一方面是工作忙，另一方面則是後來母親身體也每況愈下，要兼顧「太陽旦」的我早已焦頭爛額，分身乏術。

我站上矮牆旁邊的磚頭，踮起腳尖向屋裡張望。

來回轉動的立扇立刻吸引了我的目光，不對，引起我注意的是，躺在立扇旁邊勾著的一雙腳。反射動作驅使我迅速跳下踏腳磚，先打了一一九，又忙著請里長、鄰居一起幫忙，只見里長二話不說就翻身進牆，從院子裡幫我們開門。

一群人手忙腳亂之下，只見老先生悠悠轉醒，我帶著要給老先生的早餐，陪著他一起上了救護車。

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老先生狐疑的眼神，似乎在問為什麼我會在這。

「您好，感覺有點冒昧打擾，不過看您的樣子好像還記得我是誰，您似乎沒什麼大礙，這真是太好了！」

「這到底……」

「因為一些原因，早餐店不得不結束營業，家母也不在了，我預計坐明天的火車離開。可能我太任性了些，覺得您看著我從小到大，所以想說在離開之前還是該向您說聲再見道別，不然好像心中總有個疙瘩遺憾似的。謝謝您和夫人每天的光臨，還幫我們的小店取了名字，雖然未曾說出口，不過感覺家母很喜歡。可能是最後一次了，想說來拜訪您時……順便帶給您我自己做的早餐，也許沒有家母做的那麼好，希望您能笑納，好好保重身體。」

「這樣啊……連妳也要走了……」

「要打起精神喔！不然老夫人看到您這樣會傷心的！」

在確認老先生沒有大礙後，我向醫護人員道了謝，有種如釋重負的感覺，終於……可以準備離開了。

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難得不用再早起了，好久沒有這樣睡到飽後才出門。

買好了票，踏上了月臺，感覺一切終於都結束了，我不禁重重地吐了一大口氣，母親常說有日出就會有日落的時刻，如果已經盡力做到最好，就該認為了無遺憾，不，不只是認為了無遺憾，而應該是堅定地告訴自己已經沒有遺憾。

行色匆匆的上班族、面無表情的工人、話匣子一打開就停不下來的大嬸、邊吃邊背單字的學生，還有，總是和藹可親的老夫婦，以及，母親，曾陪著我度過了無數平凡無奇的早晨，也理所當然地不覺得這樣的日子會有結束的那天，然而待自己站在離別的當口時，才驚覺曾經的理所當然，不過是我一廂情願地自以為是。

火車就快要進站了，在心裡默默地對著過去說再見，我拎起了行李。

「各位旅客您好，有旅客遺失了一份『太陽旦』早餐店的早餐，請您速至服務台領取；再重複一次，有旅客遺失了一份『太陽旦』早餐店的早餐，請您速至服務台領取，謝謝。」

這，怎麼可能？雖然懷疑著是否只是同名的早餐店，但是早在小學時期，我就踏著鐵馬「巡視」過「轄區」，應該沒有一家早餐店跟我們撞名。

躊躇之間，我捏緊手中的火車票，望向車站大廳的服務檯。

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一個熟悉的身影坐在服務檯旁邊。

雖然拄著拐杖，略顯孱弱，我一眼就認出是老先生。

「就是她沒錯，終於找到妳啦！」老先生高興地不住向服務檯小姐道謝。

「這是……怎麼回事？」

「想謝謝妳的太陽蛋，妳昨天的早餐啊。」

彷彿老先生講的是外星話似的，我依然覺得一頭霧水。

「要想找妳的時候，才突然發現我連妳叫什麼名字都不知道，所以只能這樣拜託服務檯小姐用這種奇怪的尋人廣播，唉呀，真是不好意思。」老先生有些害臊地搔著頭說，也對著服務檯小姐頻頻賠禮。

「看到妳給我的太陽蛋，我就想起了妻子，雖然我並不曾有一刻忘記過她。」老先生緩緩地道。

「妳知道當初我太太取的『太陽旦』的意思嗎？」

「因為『旦』這個字，看起來就像是在盤子上擺著荷包蛋一樣嗎？」我有點小心翼翼地說著。

「那其實……是我太太半開玩笑的，當然也有那樣的意思，因為『旦』這個字，本來就是指太陽從地面剛剛升起的樣子，所以才說像是在盤子上擺著荷包蛋一樣。不過後來她跟我說，其實之所以每天都點妳們家的太陽蛋來吃，除了好吃以外，另一方面是覺得只要吃了太陽蛋，不論晴雨，就會感覺一天的開始都是美麗的日出，充滿了希望一樣。」

「妳來拜訪我的昨天，其實……本來我是想就這樣靜靜離開人世也好。妻子走了以後，我再也找不到繼續生活下去的意義，然而現在想起來，也許是妻子帶著妳來到了我面前，一打開妳的早餐，看到了妻子最愛的太陽蛋，我忽然覺得好像回到了過去，那段每天早晨都充滿了希望的時光。」

「我能不能，跟妳一起將早餐店經營下去呢？妳們家的『太陽旦』。」

咦？不知道該說些什麼才好的我，吃驚地看著老先生。

「昨天聽妳說妳們的店要關了，其實我很驚訝，才想起自己已經不知多久沒有到妳們店裡光顧了。這樣講起來可能有點自私，但是如果能跟妳一起經營妳們的早餐店，我想……或許我能一次又一次地，回憶起曾經在早晨跟妻子相處的那些點點滴滴，那些回憶的碎片，那段平凡卻珍貴的日子，找到每天能繼續生活下去的希望。雖然我已日暮西山，是個不中用的老頭子了，但是就早起這一點來說還是蠻有自信的。不敢在妳面前班門弄斧，照著妻子曾經教我的印象下，做了太陽蛋的早餐給妳，妳讓我想起了人生曾經經歷過的美好，這一次，能不能換我和妻子，給妳一個充滿著新希望的早晨呢？」

老先生微微顫動的手打開了早餐，金黃的蛋汁從邊緣稍微破裂的太陽蛋中滲出，在我噙滿淚水的眼中看起來金光閃閃，彷彿旭日東昇的太陽。

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重新開張的這天，比起以往起床的時間醒的更早，在早餐店工作這麼久的我，似乎從來不曾有過這種期待開店的心情，想來不禁令人莞爾，我取消了手機的鬧鐘，跳下床盥洗，開始準備工作。

拉開鐵門，只見老先生已經坐在店外的花檯等待。

「您也來得太早了吧？」我說。

「是第一天的關係吧！呵呵，先別說得太早，還不知道以後會不會賴床呢！」老先生有些調皮地說。

「那就開始準備吧！請多多指教囉。」

「沒有開過店也幾乎沒有下過廚，我才要請妳多多指教。」

母親的太陽蛋，再一次地給了我人生燦爛的日出。

歡迎光臨太陽旦早餐店。

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