【歡迎光臨忘憂早餐店．徵文佳作】無臉男女／花時間等一份簡單

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文／無臉男女

學生時期，早餐對我來說和一日之計絕對搭不上邊，興許只是「應付」，應付眼前的這顆麵包，應付爸媽比我更早起準備這頓餐的辛勞，應付待會晨考被三四張卷子轟炸所需要的體力。本就不愛吃東西的我，加上大早的惺忪睡意，其實沒什麼餘力好好地品嘗食物帶來的歡快，比起美味程度，我倒更在意搭配早餐的那杯咖啡，甚至只是配合開機醒腦的那份報紙。

我們家的早餐並不複雜，大多是前一天買好的麵包或饅頭，搭上老爸的特製咖啡。老爸一直是個咖啡狂熱愛好者，家裡從磨豆機、手沖壺、各式咖啡機應有盡有，連平常去逛大創，我們都已經習慣順道幫他買幾包濾紙。有陣子，他迷上了虹吸式咖啡壺，一早起床就可以看到老爸在廚房裡又是燒酒精燈，又是擺置那幾個玻璃瓶瓶罐罐。

虹吸咖啡不像一般機械咖啡機，按一鍵，三五分鐘就有一杯風味尚可的美式。煮好一杯虹吸式咖啡的秘訣沒有其他，就是「等」，等水慢慢遇熱逆流至上座，等咖啡粉慢慢攪散，等香氣慢慢四溢，等天時地利人和把酒精燈一蓋，咖啡通過濾網流回下座，殘存的粉渣便擱在原地。而等待的過程，我們剛好可以各看完一版報紙，分好四杯糖奶口味不一的咖啡，再交換彼此報紙繼續早餐。

一直到高中，假日偶爾和朋友去吃當時台中接二連三開起的早午餐店，無意間聊到自己不適應早午餐的份量以及多煎炸主食的餐點，他們不以為然的認為早餐就應該吃的豐盛、吃的均衡。我才意識到，原來早餐本身，對一個人來說可以是件重要的事。這幾年，我依然沒有習慣所謂「豐盛均衡」的早餐，依舊是一顆麵包配著一杯咖啡，不過開心的是，即便在這講求科技效率的時代裡，自己仍保有一份不被電子取代的堅持：讀紙媒報章。

後來終於理解一日之計在於晨的意思，計畫不用多，堅持就好，早餐也可以很簡單，舒心就好。或許我們家的早餐從來就不平凡，一杯需要時間的手沖咖啡，一份相對於網路並非即時取得的報紙，一家人坐下來靜靜吃著同一食物、做著同一事情的時光。

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