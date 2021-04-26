快訊

奧斯卡／南韓第一人！73歲尹汝貞「夢想之地」奪女配角

車撞加油站男死女傷急喊「不要報警」原因曝光

udn閱讀網路徵文「歡迎光臨忘憂早餐店」優勝金榜公布

聯合新聞網 / 讀.書.人

主辦單位／udn閱讀頻道讀創故事

協辦單位／聯合文學鬍鬚張

評審／讀創故事聯合文學

本次主題徵文「歡迎光臨忘憂早餐店」為udn 閱讀頻道與讀創故事、聯合文學共同舉辦，搭配3月下旬推出的《歡迎光臨忘憂早餐店》新書，推出的早餐故事徵文活動，不論是暢聊美食或抒發情感，邀請大家分享屬於你的早餐故事。本次徵件獲得網友及作者們的踴躍投稿，每道早餐、每篇故事，背後都有著濃厚的在地情感，除了讓評審團隊印象深刻外，也期許品味故事的你，能感受到幸福的溫暖氛圍！

本次評審團共同決議出7部得獎作品，除參加獎50點U利點數、前三名優勝獎金、及忘憂禮品組外，作品也將集結成冊上架於「（讀創故事／原創頻道）」，別忘了前往「讀創故事」為努力創寫好故事的作家們加油打氣唷！

本次獲選作品：

【第1名】

徐子桓／幸福配方清漿油條

恭喜獲得獎金6,000元(含稅)及「忘憂禮品組」一份。

【第2名】

葉志輝／跨越地球的三碗粥

恭喜獲得獎金4,000元(含稅)及「忘憂禮品組」一份。

【第3名】

斑比／回嘉吃魚粥・煎赤赤的模範表現

恭喜獲得獎金2,000元(含稅)及「忘憂禮品組」一份。

【佳作】

無臉男女／花時間等一份簡單

雨伯／太陽旦

許念／白粥

李亞蓮／行動早餐店

以上恭喜獲得「忘憂禮品組」一份。

●「忘憂禮品組」內含《歡迎光臨忘憂早餐店》紙書1本、「鬍鬚張」貴賓招待券1份、指定電影兌換券2張，等總市價約1千元獎品。

後續閱讀頻道將另信以Email通知各得獎者，收到回覆後會再盡快將贈品寄出，感謝大家的耐心等候！


⭐主題「午後留聲機」長期徵文，熱烈邀稿中！

我們一直都在，等你說一段與「聲音」有關的故事

也許是重要之人的一句話、一段經典臺詞、一首情歌，也可能是諱不敢言的心聲......或者任何音效或與聲響，閱讀頻道正式募集那些與「聲音」有著千絲萬縷關聯的故事，歡迎大家來投稿！

即日起「午後留聲機」長期徵文開始邀稿，歡迎你用文字分享珍貴的聲音記憶與故事，每篇文長1500字為限，有圖或授權音檔尤佳，入選作品將刊登在聯合新聞網，並致贈作者精美小禮。歡迎大家直接投稿至 reader@udn.com 。

我要投稿，立即瞭解更多

我要看更多，歷屆主題徵文


早餐 讀創故事 徵文 聯合文學

相關新聞

【午後留聲機】安垣／消失的心聲

文／安垣 　　小的時候家住在山坡上的聯排屋。一長條的平房分隔成十戶人家，彼此屋門緊鄰，我家的東牆就是你家的西牆，非常方便串門。同一棟房子裡的孩子上學時一起出發，放學後一起瘋玩，在近乎同吃同住的環境中

「甜蜜滋味」徵文活動，募集怦然心動的甜點故事！

#甜蜜滋味 #蛋糕傳情 #烹飪情懷 #歡慶時刻 重要的節日裡，總是少不了透過甜點、蛋糕傳遞心意。你喜歡什麼樣的甜點呢？是什麼樣的滋味讓你格外懷念、魂牽夢縈？ 聯合新聞網的閱讀頻道，與阿默典

「午後留聲機」不限期徵文，募集你我重要的聲音記憶！

我們一直都在，等你說一段與「聲音」有關的故事 還記得，日前社群平臺上紅極一時的「#打一句有聲音的句子 Challenge」挑戰嗎？有沒有讓你回憶起難以忘懷的聲音記憶或故事呢？ 也許是重要之人的一句

udn閱讀網路徵文「歡迎光臨忘憂早餐店」優勝金榜公布

主辦單位／udn閱讀頻道、讀創故事 協辦單位／聯合文學、鬍鬚張 評審／讀創故事、聯合文學 本次主題徵文「歡迎光臨忘憂早餐店」為udn 閱讀頻道與讀創故事、聯合文學共同舉辦，搭配3月下旬推出的

【漢服HanFun】楚楚／關於漢婚儀式與籌備 四之三：主要儀式

文／楚楚 　　在第一篇我們介紹過漢婚概說與開場，第二篇則介紹漢婚的次要儀式，本篇將針對漢婚的「主要儀式」稍作說明。我所歸納的主要儀式包含可以考證的「沃盥禮」、「同牢禮」、「合卺禮」，與後代衍生的「執

【午後留聲機】托里／聽蟋蟀

文／托里 　　我最近發現一個好地方。 　　儘管已到冬天了，但那唧唧吱--------的不歇叫聲，依舊在耳邊清晰又熟悉地回響。因為，在住家附近，有一家專賣水族爬蟲的店開幕了，店家的門口擺了一個大玻璃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。