udn閱讀網路徵文「歡迎光臨忘憂早餐店」優勝金榜公布

主辦單位／udn閱讀頻道、讀創故事

協辦單位／聯合文學、鬍鬚張

評審／讀創故事、聯合文學

本次主題徵文「歡迎光臨忘憂早餐店」為udn 閱讀頻道與讀創故事、聯合文學共同舉辦，搭配3月下旬推出的《歡迎光臨忘憂早餐店》新書，推出的早餐故事徵文活動，不論是暢聊美食或抒發情感，邀請大家分享屬於你的早餐故事。本次徵件獲得網友及作者們的踴躍投稿，每道早餐、每篇故事，背後都有著濃厚的在地情感，除了讓評審團隊印象深刻外，也期許品味故事的你，能感受到幸福的溫暖氛圍！

本次評審團共同決議出7部得獎作品，除參加獎50點U利點數、前三名優勝獎金、及忘憂禮品組外，作品也將集結成冊上架於「（讀創故事／原創頻道）」，別忘了前往「讀創故事」為努力創寫好故事的作家們加油打氣唷！

本次獲選作品：

【第1名】

徐子桓／幸福配方清漿油條

恭喜獲得獎金6,000元(含稅)及「忘憂禮品組」一份。

【第2名】

葉志輝／跨越地球的三碗粥

恭喜獲得獎金4,000元(含稅)及「忘憂禮品組」一份。

【第3名】

斑比／回嘉吃魚粥・煎赤赤的模範表現

恭喜獲得獎金2,000元(含稅)及「忘憂禮品組」一份。

【佳作】

無臉男女／花時間等一份簡單

雨伯／太陽旦

許念／白粥

李亞蓮／行動早餐店

以上恭喜獲得「忘憂禮品組」一份。

●「忘憂禮品組」內含《歡迎光臨忘憂早餐店》紙書1本、「鬍鬚張」貴賓招待券1份、指定電影兌換券2張，等總市價約1千元獎品。

後續閱讀頻道將另信以Email通知各得獎者，收到回覆後會再盡快將贈品寄出，感謝大家的耐心等候！

⭐主題「午後留聲機」長期徵文，熱烈邀稿中！

我們一直都在，等你說一段與「聲音」有關的故事

也許是重要之人的一句話、一段經典臺詞、一首情歌，也可能是諱不敢言的心聲......或者任何音效或與聲響，閱讀頻道正式募集那些與「聲音」有著千絲萬縷關聯的故事，歡迎大家來投稿！

即日起「午後留聲機」長期徵文開始邀稿，歡迎你用文字分享珍貴的聲音記憶與故事，每篇文長1500字為限，有圖或授權音檔尤佳，入選作品將刊登在聯合新聞網，並致贈作者精美小禮。歡迎大家直接投稿至 reader@udn.com 。

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