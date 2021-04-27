【漢服HanFun】楚楚／關於漢婚儀式與籌備 四之四：禮成與其他

文／楚楚

在第一篇我們介紹過漢婚概說與開場，第二篇介紹漢婚的次要儀式，第三篇則介紹漢婚的主要儀式，而本篇主要介紹儀式圓滿完成的「結尾」。最後也將附上我們並未納入自己漢婚儀式的「結髮禮」、「互綬禮」，提供大家參考。

禮成：新人及禮賓向賓客行禮致意。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）

四、結尾

至此，一場漢式婚禮大抵完成，為求事情圓滿，當然也要有完整的儀式結尾，也就是「禮成」。這個橋段除了雙方新人、執事及禮賓共同向賓客行禮致意外，也會再次感謝親朋好友的觀禮與祝福，一併祝賀親臨喜事的嘉賓同感喜氣、吉祥如意。

【司儀稿】 禮成： 在眾位賓朋的見證下，○○○、○○○締結姻緣，喜結連理。 祝福這對新人白頭偕老，恩愛百年。 至此，我宣布：新郎官○○○、新娘子○○○新婚典禮到此禮成。順祝各位親朋吉祥如意，福壽安康。

在這個橋段，我們事先與禮賓、司儀約定好節拍，大家一同在祝福詞的部分倒數、鞠躬行禮，希望營造盛大的場面。並且下台時，每往前走兩步就稍作停留，等候禮賓、司儀成兩列跟上，形成一個完美列隊的結尾。

我們一直嚮往著傳統禮數的儀式，不只是外在的禮器、音樂，更在於自身心靈的歸屬感，如今能夠透過我們人生階段的重要大事體現，感動無以言喻。可謂是：「心存古禮，今用婚成。」

以上是我們自己在婚禮當中呈現的漢式禮儀，另有「奠雁禮」、「結髮禮」、「互綬禮」並未納入我們的漢婚儀式當中，但也各有和美的象徵。

「奠雁禮」屬於「婚前禮」的一環，「結髮禮」及「互綬禮」則屬於「正婚禮」的內容。

「奠雁禮」最早見於《儀禮‧士婚禮》：「昏禮，下達納采，用雁。」也就是六禮中的納采要以雁為禮，漢代經學大師鄭玄認為：「納采而用雁為摯者，取其順陰陽往來。」大雁是隨時節南飛北返的候鳥，具有平衡陰陽的象徵，如同夫妻協和。又因為大雁為一夫一妻制，甚至終身一侶，因而也象徵婚姻的堅貞專一。簡單來說，大雁是訂婚的禮物之一，古時用活體，後代則改用木雕彩繪的雁，或雞、鴨、鵝等活禽代替。

「結髮禮」是「解纓」和「合髻」兩者的結合。「解纓」可考證於儀禮的「主人入，親脫婦之纓」等語，在女子許嫁後以紅纓束髮，大婚當日由新郎親手解下。而「合髻」從唐代開始流行，於新五代史當中有「婚禮有女坐婿之馬鞍，父母為之合髻之禮」的記載，寫的是夫妻並坐，將兩人的一縷頭髮束在一起。後來這兩種禮節合而為一，成為所謂的「結髮禮」。

新人下台，禮賓隨侍。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）

在漢婚儀式的呈現中，一般會在婚禮前於男女雙方的髮間綁上紅纓，儀式中以金剪刀剪下紅纓連帶的一束頭髮，兩者編結後再以錦囊收納。意味著兩人結髮為夫妻，恩愛兩不疑；絲縷綰扣，永結同好。

「互綬禮」也就是解珮互贈、交換信物。這也多半是因應西方婚禮「交換戒指」情節而衍生出的禮儀。從詩經的「彤管」，樂府詩的「玳瑁簪」，唐詩屢見的「同心結」、「指環」、「手鐲」、「耳珠」、「玉珮」，到紅樓夢的「香囊」等等，古時男女間的定情信物種類繁多，卻迫於禮教與世俗，都是男女雙方私下相綬，而不曾作為一種正式禮儀。而在男女雙方自由戀愛的今日，互相贈送貼身攜帶的物件，有敬呈心意，終生不離其志的美意，更有貼身相隨的思念。

一場成功的漢婚需要新人、禮賓、司儀、音控的共同配合。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）

以上諸多漢婚儀式，提供大家參考。事實上，古時結婚是兩家人的私密事，並沒有公諸於眾的盛大儀式，甚至新娘也不宜見外賓，而現代婚宴上的呈現，更多是由於東西方文化的融合，所以倒不必太過拘泥於「必須如何」或「不當如何」。曲禮有云：「禮從宜，使其俗。」禮本就有因時制宜、因地制宜、因人制宜之處，會隨著時代環境而改變。所以，只要回到一切的源頭，作為主角的新人捫心自問，自己想要一場什麼樣的人生階段成果展呢？（四之四）