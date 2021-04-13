【漢服HanFun】楚楚／關於漢婚儀式與籌備 四之三：主要儀式

文／楚楚

在第一篇我們介紹過漢婚概說與開場，第二篇則介紹漢婚的次要儀式，本篇將針對漢婚的「主要儀式」稍作說明。我所歸納的主要儀式包含可以考證的「沃盥禮」、「同牢禮」、「合卺禮」，與後代衍生的「執手禮」。這些禮儀的共通特點在於繁多的道具，因此本篇也將同時簡述相關道具的作用及寓意。

2、主要儀式

此處所指的主要儀式包括周禮中可以考證的幾項儀式，也是漢婚儀式中，需要準備較多道具的部分，包含「沃盥禮、同牢禮、合巹禮」。我相信這也是傳統漢婚儀式的重要核心，因此較不建議在婚禮中省略。其實這三項儀式不難理解，直到今天，我們也一直在日常生活中反覆執行這三項禮儀，也就是「洗手、用餐、喝酒」。另也將後代衍生的主要儀式如「執手禮」一併納入說明。

沃盥禮：新郎新娘交替澡手，象徵感情潔淨。（圖／楚楚提供，Anix Huang攝影）

(1)沃盥禮

沃盥禮其實就是洗手，只是我們可以將洗手這件小事美化得更有儀式感。沃盥最早可見於西周，自西周中期以後，多半準備盤和匜來輔助操作。

周禮寫道「凡裸事沃盥」，左傳也有「奉匜沃盥」的記載，盤指青銅盆，用以承接水流；匜指一種四足，帶有延伸部分的盛水器，有點類似臺灣常見的牛排醬料杯。洗手時，以匜澆水，以盤承接棄水，由此可見古人已經知道以流水洗手的重要性。

流水透明清澈，自古就有潔淨的象徵，同時也是維持生命的必備要素，因而在婚姻的開頭，含有乾淨、純粹、美好、新生的多重期待與祝福。

【司儀稿】 沃盥禮： 有請執事承盤奉匜。 沃指澆水、盥指淨手。盤用來盛水、匜用來澆水，新郎、新娘交替澡手。以此寄寓對婚姻忠貞、感情潔淨的祝福。 詩云：沃盥於前，誠意肅將。

洗手後若直接彈指甩水，未免有失威儀，因此一條擺放適當的紅手帕就格外重要，也不必拿起手帕擦手，只要裝模作樣地把雙手的手心、手背各貼在手帕上沾幾次水，也就差不多了。並且，畫面看起來將會特別有模有樣。

同牢禮：夫妻共同食用一盤肉，象徵福禍共享。（圖／楚楚提供，Anix Huang攝影）

(2)同牢禮

同牢禮也就是用餐。禮記有「共牢而食，合卺而酳，所以合體、同尊卑，以親之也。」的記載，自婚姻往後，夫妻將同進同出、同食同寢，因而婚禮上的第一次共同用餐，就具有起始性的重要意義。

傳統婚儀有繁瑣完整的用餐儀式，如祭肺脊、三餐告飽等，或可依自己的需求簡化流程。而不厭其煩的儀式其實代表著敬天、敬人、敬物的深意。

首先由執事將牲肉各三片放入新郎新娘的食器中，新郎新娘各將一片置回執事食器，代表回敬致意；接著以肉蘸鹽，微震手腕抖下肉上的鹽，舉至齊眉禮敬，並低頭放入盤中，以此祭肺脊，代表對牲牢的敬意；最後以一口飯、一口肉、一口湯的順序用餐三遍，三次分別享用豬肉、臘肉、魚肉，以示三餐告飽。

【司儀稿】 同牢禮： 有請執事奉牲牢。 牢，指古代祭祀用的牛、羊、豬肉。同牢，也就是共同食用一盤肉，表示兩人共同生活的開始，也意謂福禍共享，不分彼此。 新人請用牲牢。 詩云：新人夫妻面對面，同牢禮成花堂前。（透過收尾詩，暗示禮賓撤禮器）

提醒大家，現場準備的肉片最好事先試吃過，以免在禮堂上才發現肉片特別有嚼勁，難以咬碎，那麼你就會在眾目睽睽下像倉鼠一樣咀嚼、咀嚼、再咀嚼。沒錯，我們就是發生了這樣的慘案，最後不得以只好將肉片囫圇吞下肚。

合巹禮：夫妻共飲葫蘆酒，象徵同甘共苦。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）

(3)合卺禮

合卺禮也就是喝酒，俗稱「交杯酒」。「交杯」實際上是交換杯子，而非「交臂酒」。傳統的合卺選用葫蘆諧音「福祿」，而枝莖蔓帶諧音「萬代」，有「福祿萬代」的美意；而葫蘆枝繁葉茂、藤蔓多果、飽腹多籽，更有「多子多孫」的寓意；兩相結合，正好是「子孫萬代」，完全貼合傳統婚姻的美好期待。又因為「卺」並非一般食用葫蘆，而是苦葫蘆，以苦葫蘆添甘酒，象徵新人同甘共苦。

【司儀稿】 合卺禮： 有請執事為新郎新娘斟酒。 合卺，為夫妻共飲酒，也就是俗稱的「交杯酒」。卺，也就是苦葫蘆。合卺就是將葫蘆剖為兩半，盛酒於葫蘆中，新郎新娘各飲一半葫蘆。 有請新人交換卺具。 因葫蘆與酒都有苦味，飲卺中苦酒預示婚後夫妻同甘共苦、患難與共。 有請新娘將葫蘆重新合到一起。 葫蘆一分為二，代表夫妻為兩個不同的個體，再以絲線相連纏繞，象徵藉由婚禮將兩人連成一體，永不分離。 詩云：一朝同飲合卺酒，一生一世一雙人。

斟酒的部分，最好事前檢查酒壺裡的酒水量，適當的酒水在倒酒時形成的水柱也會有比較漂亮的弧度，更可以避免男女雙方葫蘆裡的酒水量不一致的尷尬。在長桌兩側舉起以緞帶相連的葫蘆，其實特別具有《小姐與流氓》同吃一根麵條的浪漫感，但要特別留意緞帶長度與桌長是否相符合，否則可能會有舉起葫蘆卻無法喝酒的窘境。

執手禮：夫妻牽手，締結良緣，象徵白頭偕老。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）

(4)執手禮

執手禮則完全是後代婚儀的衍生禮節。「執手」最早可見於詩經，是一種思念想望的戀慕情愫，但並非特指男女之情。有「遵大路兮，摻執子之手兮」的妻子送別丈夫，也有「執子之手，與子偕老」的戰友互相鼓勵，直到現代，才因為字面意義而被誤用為對婚姻相知相守的承諾。也從這樣的意義基礎上，衍生出賦予美好想像的「執手禮」。這樣的儀式被放在傳統婚禮當中，其實帶有西方婚儀經典橋段「交手儀式」的轉化，省去了父母的交託，化為男女互許終生的鄭重約定。

【司儀稿】 執手禮： 有請新郎新娘起身。 請新娘將雙手交予新郎手中，執子之手，與子偕老。 詩云：一條紅絲綢，兩人姻緣結，月老訂三生，牽手到白頭。

執手寓有牽手白頭的美意。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）

儀式來到這一步，所有繁瑣的步驟終於告一段落，因此當新娘將手放入新郎手中時所露出的那抹微笑，其實完全出自於真心的如釋重負，想來應該特別甜美吧！而執手禮後，兩人相視一笑，可以有默契地牽手一同轉向賓客，不僅攝影畫面可以保留禮堂正面高清合照，也可以為最後向賓客行禮道謝做準備。（四之三）