【午後留聲機】 Flo／黃昏、海水、自由

文／Flo

「到三蘭港就打給我們！」背後又傳來爸媽的叮囑。我背起書包，一手拖著行李、簡便的行囊，踏上了這段看似膽大，卻充滿驚喜的旅程。

2015年的暑假，面對大學裏繁重的學科，壓力重到連喘口氣都是奢侈的期末考月，我告訴自己：「暑假，我一定要逃到一個沒有束縛、享受自由的地方。」打開世界地圖，雙手不停臺灣為出發點在地圖上搜尋，撇除已開發國家—高樓大廈給人的壓迫感、繁忙都市的緊張感—遠離塵囂似乎是我此刻唯一的想望。這時⋯⋯那塊遙遠的領土攫住我的目光—非洲。頓時腦袋中出現了野生動物在遙望、在無際草原上奔馳的畫面，在那可以找回遺落好久的我嗎？

大二暑假，一張找尋自由的門票，我隻身一人，探索著神秘面紗下的非洲。透過國際志工的行程，前往坦尚尼亞在印度洋上的離島，名叫「桑吉巴(Zanzibar)」。七月的桑吉巴。三、四十度的高溫，陽光無情的籠罩，使人無所遁形⋯但此處卻因四面環海，獨樹一幟，顯得格外涼爽。在結束一週志工服務後，週末是忙裡偷閒的好時機。星期六的下午，蚊子恣意在耳邊嗡嗡叫著，不得不從午覺中爬起，睡眼惺忪的我，拿起相機，出門探索著新奇的一切。非洲的網路並不發達，是個戒掉網路成癮症的好地方。我漫無目的的在這座島上漫步，沒有高樓大廈，一排又一排的矮房、泥濘的道路、人滿為患的市場，我彷彿劉佬佬進大觀園，眼前的景象對我而言都是最真實的原生態。我沿著沙灘旁的街道，伴著耳邊的海風，手裡拿著檸檬冰棒，突然一陣又一陣恣意、無垠的嬉笑聲傳了過來，隨著我加快的腳步愈來愈大聲⋯映入眼簾的是一個小海港，原來是一大群小孩們在海邊嬉戲、跳水，他們忙著在水裡分隊比賽。那銀鈴般的笑聲此起彼落，充斥著整個海港，彷彿宣示者這裡是他們的主場！圍觀的群眾紛至沓來，背景配襯著眼前的夕陽，我靠在樹下享受這片刻，閉上眼睛，聽著孩子們此起彼落的笑聲，那是發自內心的舒放、是自由的宣揚、是毫不虛飾的靈魂。

就這樣⋯⋯過了好久，我捨不得張開眼睛，享受著這般恣意不拘的笑聲，我暗忖著，這樣發自內心地大笑，對我而言是異常陌生的。生活在科技發達的社會，我失去了對自然事物探索的渴望，科技使我從手機的小螢幕中得到樂趣，滑著手機的歡愉使我麻痺。在放下手機後，這世界似乎按了靜音鈕，一切是多麼的寧靜，回到原點。

那場在黃昏下的海港戲水，短短十分鐘的場景不住地在我腦中盤旋，小孩的笑聲裡充滿童稚的純真，那是毫不掩飾、發自內心的自在。本來當志工的我，理當是要把我所學的東西教導他們，但此時的我卻在樹下成了受惠的學童。那發自心靈的笑聲療癒了我內心匱乏的靈魂，在我腦中再度圓滿了自由的圖像。年紀漸長，面對社會的壓力，當時的初心早被我拋之腦後，忘記了什麼是自由，無憂無慮只成了遙不可及的夢想。

回想起當初給自己的目標「遠離束縛、享受自由」，我在非洲找到了答案。每當閉起眼睛，我腦中不時響起那黃昏下的笑聲、那優美的旋律，在我腦中盪漾、揮舞著音符，又帶我回到那年夏天，在非洲擁有的自由，我享受著⋯⋯。

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