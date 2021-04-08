【午後留聲機】托里／聽蟋蟀

文／托里

我最近發現一個好地方。

儘管已到冬天了，但那唧唧吱--------的不歇叫聲，依舊在耳邊清晰又熟悉地回響。因為，在住家附近，有一家專賣水族爬蟲的店開幕了，店家的門口擺了一個大玻璃水族箱，裡面幾條大型蝙蝠魚來回巡遊著，店裡也有各種熱帶魚，但最吸引我的是店家在騎樓的架子上，擱了幾個用鋼絲和紙包住的東西，蟋蟀的聲音就是從裡面源源不斷傳出來的。

我真的被深深吸引了，所以我三不五時會踱步過去，如小孩子般藉故站在那玻璃水族箱前欣賞那幾隻蝙蝠魚來回游動，但其實我很用心在傾聽那一陣陣唧唧吱的聲音。我可不想讓店家老闆識破我的心事，因為一個沒隨時出現的老頭子會愣愣地，經常沒事就一副傾心地模樣站在騎樓下傾聽蟋蟀的叫聲，但卻沒購買蟋蟀的意向，這可不尋常，店老闆應該會以為我有啥企圖吧，所以只好假裝十分欣賞魚的樣子，一會兒俯身瞧，一下子又是迷著眼看著，其實整個心在蟋蟀歌聲上。

那是我深感最美妙的天籟。

但說真話，已不知有多少年沒聽見這種天籟了，我想起童年時在南部老家，小學後面有一大片甘蔗田，一到甘蔗田的甘蔗都被採收的季節後，留下的空曠甘蔗田就是我們幾個小孩放學後，在甘蔗田打泥塊大仗的美好時光了，但更好玩的是在甘蔗田裡灌蟋蟀，那時年紀小，用水灌出頭的蟋蟀，會被我們抓出來玩鬥鬥蟋蟀遊戲，直到日落西山，夕陽在甘蔗田的遠方盡頭消失了，我們才將所有的蟋蟀都放了，放回牠們的甘蔗田裡，而這時我們每個小孩卻都已經一身泥，等著回家挨罵。那時，我記得整個甘蔗田裡到處是蟋蟀不知疲倦的歌唱聲，此起彼落，好像在歌唱比賽一樣，一直高亢地唱著，好像整個廣袤的甘蔗田都是牠們演唱的大舞台似的，唧唧吱--------的不歇叫聲會一直唱到入夜，唱到天亮，至今依然讓我難忘，在耳際迴繞。

站著站著，聽著聽著，也過了好多天了。但最後似乎還是被店老闆發現了，那一天午後，我照例又走過去假裝看魚，店家他的小孩這時忽然從店裡走到我身邊問說，北北，你喜歡我們家的蟋蟀嗎，我拔爸說，他想送幾隻給你。

我抬頭望向那蝙蝠魚的玻璃水箱，透過透明水箱的那一邊，我見到店老闆正對我友善地微笑。我也只能尷尬地回應了，不過，我最終還是謝謝了那小孩和店家，沒要那隻心領了的蟋蟀，因為，即便我用錢買了，帶回家聽了幾天牠的叫聲歌唱後，還是會將牠放回牠原來生活的地方。

不過，我依然在心裡感謝他們父子，讓多日以來能不識破我假裝欣賞魚，卻又不打擾我傾聽蟋蟀的歌聲，與自在地回憶的情形下，讓我這行為怪異的冒冒失失老傢伙佇立在騎樓下多時，而不在意影響到他做生意的寬宏大量，這是我要感謝店家的。

感謝他們父子讓我能有一個傾聽，和回憶蟋蟀叫聲的好地方，我只要有這麼一個聽蟋蟀的好地方就心滿意足。

不過，兩天後，在接下來的低溫天氣中，有一天晚上，我照例去聽蟋蟀，但很驚訝所有的蟋蟀，和圓筒鋼絲網不見了。

我猜，蟋蟀被買走了。我沒去詳問寵物店老闆的蟋蟀去哪了。

但在那天半夜兩點多的夜裡，我不經意路過時，聽見了一陣蟋蟀之歌，我欣喜若狂，趨前一看，聲音卻立刻停歇，後退幾步，又響起。那是寵物店騎樓旁的一根柱子下，一輛廢棄的機車如一小塊草叢般在黑暗中潛伏著，聲音就是從那裏棉傳出來的，高昂且圓潤的聲音在寂靜的午夜城市一角顯得十分悅耳，稀有。但那僅僅是一個可能讓逃逸而出的蟋蟀暫時避寒之所，但可能沒有牠的任何食物，和容身之地，後果讓我開始擔心了。

我刻意退回好遠，聆聽，蟋蟀之歌又接著響起，我知道，在我偷偷躡腳趨前聆聽時，其聲音悠揚有力，或許在呼喚牠的同伴吧。但我感覺這是不祥的最後一鳴。這一個午夜很涼，很冷。

隔天夜裡，一整夜，從此我就再也沒發現牠的任何動靜了。

一切都在入夜後歸於寂靜，就像從未發生過任何是一樣。

那一夜，我獨自站在那午夜的廢棄機車旁，像憑弔一樣，聽蟋蟀，彷彿有牠的聲音在耳際輕輕細細迴繞。

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