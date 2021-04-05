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【甜蜜滋味．徵文示範作】凌煙／少女情懷是雞蛋糕

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
法國鄉村手作檸檬蛋糕。（圖／阿默典藏蛋糕提供）
法國鄉村手作檸檬蛋糕。（圖／阿默典藏蛋糕提供）

聯合新聞網的閱讀頻道，與阿默典藏蛋糕、讀創故事特別企劃徵文「甜蜜滋味」熱烈邀稿中！本次徵文活動特別邀請飲食文學作家凌煙，分享屬於她的雞蛋糕（蛋糕的台語用句，泛指所有的蛋糕）故事，包含了少女情懷、為母之情以及青春記憶。希望能帶給還未投稿的朋友們多一點靈感，歡迎大家踴躍參加！

詳細投稿辦法：「甜蜜滋味」徵文活動，募集怦然心動的甜點故事！

文／凌煙

 　　蛋糕是一顆少女心。

 　　少女時期的我，愛看小說，愛烹飪，也愛做夢。

 　　電視上的傅培梅是我的中式料理啟蒙老師（哈！這樣就透露了年紀），在書局裡看見烘焙食譜書，就買來摸索試做最基礎的戚風蛋糕，父母都是菜市場攤販的家庭，連烤箱和打蛋器都沒有 ，早已忘記當時是怎麼烤蛋糕的，只記得要把蛋白和砂糖打成霜狀，拿著湯匙打了很久，打得手好酸，最後的成果卻不是我想像中那種膨鬆柔軟，又香又甜的雞蛋糕，而是像拜拜的發糕模樣，從此那本厚厚的烘焙食譜書就被塵封起來，那個不成功的戚風蛋糕，就像後來走入婚姻的愛情，因為現實問題，放棄所有美好的裝飾。

 　　先生從來不是一個浪漫的人，兩人共同奮鬥多年生活才逐漸改善，彼此成長的家庭都沒有過生日的習慣，只有在孩子幼稚園和小學時期，會買生日蛋糕讓他們帶去學校分享，就怕他們比不上別人，我把丈夫和子女照顧得無微不至，早已遺忘心中所有的浪漫。

 　　兒子沉默的個性與他老爸如出一轍，總是你問一句他答一句，不會主動表達心意，國三因為學測成績差，我花了大筆補習費讓他去讀國四班，早上六點出門，晚上十點才回到家，他辛苦我也辛苦，總要比他更早起床準備早餐，然後送他去公車站坐車，晚上準備好宵夜再接他回家。那年母親節前夕，女兒早早送上學校安排製作的祝賀卡片和康乃馨，兒子直到當天還沒有任何表示，默默出門去補習，一種淡淡的失落感充斥在心頭，其實往年他的祝賀卡片，也只是千篇一律的「祝媽媽母親節快樂」，但有總比沒有好，以為他應該是忘記了，那晚在郊區的公車站牌旁邊停車等候接他回家，看見他揹著沉重的書包，手上捧著一個紙盒，小心翼翼的走下公車，踏著黑夜朝我走來，坐進車裡的時候他把紙盒交給我說：「媽媽母親節快樂。」那顆蒙塵的少女心，頃刻間被奔流的淚水洗滌得亮晶晶。

　　蛋糕像千面女郎，有令人眼花撩亂的各種風貌，年輕或許會被夢幻裝飾的外表所吸引，年紀漸長後，開始懂得品嚐蛋糕本體的滋味，與朋友相約喝咖啡時，我最愛點乳酪蛋糕搭配，有果香的日曬淺培咖啡，入口像過往的人生微微酸苦，切一小塊乳酪蛋糕送入口中，用香甜送走酸苦，適時滋養心中逐漸老去的少女，迷離的眼神不是老花，而是回味青春。

※心動金句：

蛋糕是一顆少女心。

⭐主題「甜蜜滋味」徵文倒數計時中 歡迎踴躍投稿！

投稿文長以800字限，文末需標註「心動金句」，不僅有獎金，還請你吃阿默蛋糕！

活動截止至4/11（日），歡迎踴躍投稿，把大獎「阿默蛋糕一年份」帶回家，讓阿默蛋糕陪你度過每一個重要時刻！

我要投稿，立即瞭解更多


公車 母親節 食譜 讀創故事

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