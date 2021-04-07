【甜蜜滋味．徵文示範作】吳曉樂／蛋糕前，我願意

文／吳曉樂

我七八歲年紀就知曉糖事。跟隨一大宗親戚喝喜酒，觥籌交錯沒有孩子的事，我兀自打開喜餅盒，撿了一顆巧克力扔進嘴巴，牙齒一咬，眼前金星盛開，心思嘹亮，自始方知，好的甜，必須有活性，讓你充分感知嘴裡的濡濕水床有其繁榮生態，舌上的幼芽若被喚醒，腦子就迎來春天。

第一次被男同學在情人節告白，下午我就捂著肚子進了診所，母親一臉灰地等候。相熟的醫生以微熱的掌心輕壓我隆脹的肚皮，「妳又吃了什麼」，「甜的」，「說多少次妳的胃就是不能消化，這次又吃了多少」，我不語，比了個二。醫生問，兩顆？母親視線掃來，我艱困吐實，是兩大盒。「哪來的」，「男同學送的」，母親皺眉扭擰我的手臂，似在責怪我不知矜持，我倒是悔意俱無。怎麼說呢，在無人知曉的正午，把誰的暗戀完整吞吃入腹，此生就這麼一回。

年紀及長，每一段戀愛，有談成沒談成的，似乎都一起吃過蛋糕（實情是我太常走在吃蛋糕的路上）。晴天吃，下雨天更沒有理由不吃；矛盾暗生的場合吃，為了刻苦；和好的時辰更要吃，為了銘心。幾枚硬幣、一張紙鈔就搭起口腔遊樂園的快速通關，有方的切面也有側邊的圓滑，是表面功夫也測驗內裡機關的準備基礎。磅蛋糕細顆粒、多澱粉的體質，寵幸久長。戚風是悠悠含進一朵雲，輕若不存在卻莫名經久。千層則愛其反覆，一層層不斷取悅齒舌，沒有一瞬張弛，彷彿一個凡事認真的人，面對他得格外謹慎，倒是再續前緣的機率也大一些。草莓鮮奶油蛋糕看似天真無邪，卻於鼻頭、唇角留下反光雪沫，逼人眼神駐留，似是欺人不知，研究顯示，盯著一個人越久，越容易墜入情網。那些年，陪我吃過甜的人，有些最終讓我嚐盡了苦頭，反而跟一個懼甜的人交往最久。想想他，每逢佳節，從不忘訂一顆大蛋糕，鼓勵我手持不鏽鋼台式大湯匙一口口、沒大沒小地舀。他那廂半點不取，好像見我自得，自己也快樂。從前老嫌蛋糕上點綴的香草或小圓標籤多事，不耐地以指尖掐去，如今漸漸懂得欣賞，意不在全程參與的陪伴，別有絕佳風味。

※心動金句1： 好的甜，必須有活性，讓你充分感知嘴裡的濡濕水床有其繁榮生態，舌上的幼芽若被喚醒，腦子就迎來春天。 ※心動金句2： 在無人知曉的正午，把誰的暗戀完整吞吃入腹，此生就這麼一回。

⭐主題「甜蜜滋味」徵文邀稿中 心動不如馬上行動！

投稿文長以800字限，文末需標註「心動金句」，不僅有獎金，還請你吃阿默蛋糕！

活動截止至4/11（日），歡迎踴躍投稿，把大獎「阿默蛋糕一年份」帶回家，讓阿默蛋糕陪你度過每一個重要時刻！

☞ 我要投稿，立即瞭解更多