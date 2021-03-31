【甜蜜滋味．示範作】編輯的餐桌／吃完會墜入愛河的草莓蛋糕

文／編輯的餐桌

「今天天氣感覺好好，傍晚要不要帶蛋糕去野餐，我來做！」我說。

「好啊，約，想吃巧克力蛋糕。」

我盯著你的傳來的訊息沒有再答覆，忍不住喃喃自語說：怎麼會有男生這麼愛吃巧克力啊。

拿出各種盆器，輕輕地過篩麵粉，細心秤好砂糖、牛奶、蜂蜜……，最後小心地取出雞蛋，分開蛋白和蛋黃。一個步驟接著一個，打發蛋白的時刻，我才發現背景音樂剛好跳到一首很老派的情歌。

做甜點的時候，我通常是專注的，不顧外面的世界正在發生什麼，僅是全力灌注很多愛，對手中的蛋糕說著「你一定會很好吃」，這樣的話，甜點也會以最美好的狀態回應你。這麼想的時侯，我好像忽然明白了什麼：我們認真愛過的人，之所以忘不了彼此，大概是因為他們曾得到你執迷的、純粹的、不問帶價不計投入的愛。

我盯著麵糊在烤箱裡面緩緩澎起，臉熱烘烘的，滿室都是香味。烤好放涼的原味戚風蛋糕體柔軟回彈，帶點淡淡蜂蜜香，先溫柔的抹上原味微糖鮮奶油，最後再輕輕地把草莓洗淨、擦乾、擺上。啊是嗎，被發現我做的其實是草莓蛋糕了。

「好啦，我配合一次。」你一邊說著，一邊把蛋糕端出來。大概因為好天氣、因為情人節，傍晚的公園人很多，但陽光和煦溫暖。

「你面無表情是什麼意思啦，我就想吃草莓蛋糕啊，讓我一次會怎樣。」

「不是啊，因為它看起來很嬌貴，怕打翻。」

「你對蛋糕比對我還珍惜欸。」

「才沒有，妳就算任性，我也會像捧著草莓蛋糕一樣小心翼翼捧著妳。就像今天一樣。」

我愣住了，不確定該怎麼回應，只好假裝忙著切蛋糕、盛盤，然後吃了好大一口。新鮮草莓加上當日打發的北海道鮮奶油根本快樂無比，是百吃不膩的解憂單品，無敵。甜點對我來說就是這樣，越單純越好吃、耐吃，就像人與人之間一樣。

「欸，其實，草莓蛋糕也好吃。」你說。

「看吧，對女生來說，沒有什麼是草莓蛋糕解決不了的，只要端出來就好了喔。」

「連不知道怎麼說喜歡她也可以解決？」

「嗯。」我感覺腦袋有點昏沉，身體輕飄飄的，好像蛋糕的甜味瞬間讓人茫了一樣，已戀愛。

※心動金句1： 就算任性，我也會像捧著草莓蛋糕一樣小心翼翼捧著妳。 ※心動金句2： 沒有什麼是草莓蛋糕解決不了的，只要端出來就好了喔。喜歡一個人也是。

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