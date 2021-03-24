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【甜蜜滋味．徵文示範作】宇文正／兩個人一起暗戀

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
台灣蜂蜜千層蛋糕。（圖／阿默典藏蛋糕提供）
台灣蜂蜜千層蛋糕。（圖／阿默典藏蛋糕提供）

聯合新聞網的閱讀頻道，與阿默典藏蛋糕、讀創故事特別企劃徵文「甜蜜滋味」熱烈邀稿中！本次徵文活動特別邀請聯合報副刊主編，宇文正，率先與大家分享別具意義的蛋糕故事，歡迎愛創作的朋友們踴躍參加！

詳細投稿辦法：「甜蜜滋味」徵文活動，募集怦然心動的甜點故事！

文／宇文正

　　我和小音、阿國三個國中同學選在同一個月結婚。大人說，新人不宜參加別人的婚禮。阿國來電：「妳在意嗎？」「我不在意。」「我也不在意！」我們決定相互參加對方的婚禮。我又去問小音，她同樣說：「我不在意！」

　　不過我問小音，「喜餅可以送蛋糕嗎？」「好像都是生孩子送蛋糕吧，不然人家會以為妳喜宴、彌月一起辦，哈哈哈！」「但是我喜歡吃蛋糕啊。」「蛋糕我買給妳就有啦，別鬧了，長輩會碎碎唸。」

　　小音真的買來我愛吃的阿默蜂蜜千層，在我婚禮的前五天、阿國婚禮的前兩周、小音婚禮的前三周。也就是說，在一個月之內，我們班有三個人將要脫單了。

　　我倆躲在我房間裡喝下午茶，沒打電話把其他同學找來，有些話，只有我倆能說。在我們一起暗戀了阿國十五年後，這一個春天，我們要一起放下暗戀，走向新的人生。


　　到底如何發現對方也喜歡阿國？是誰先告訴誰的呢？我們都想不起來了，只知道國中畢業後，我倆見面，大部分時間都在說阿國。阿國小時候真的好菜啊，每天捧著英文字典背，有一次還差點撞到電線桿。阿國也太會考試了吧，從聯考、高考一路到公費留學，所有的國家考試都被他考光了！阿國其實不帥，也不幽默、不會逗女孩子笑，我們到底喜歡阿國哪一點啊……就這樣說了十五年，我們都將邁入三十大關了。


　　阿國知道有兩個女孩默默喜歡他嗎？像知道，又像不知道。我和小音吃著千層蛋糕，「我們到底喜歡阿國哪一點啊！」兩人又哭又笑。

　　一個人暗戀，孤單又淒涼，兩個人一起暗戀，就成了滋味千層的蛋糕。

　　其實我早就退出了這場單戀遊戲，一上大學就戀愛得昏天暗地，但是太眷戀和小音相互取暖的感覺。小音才是專心一志的暗戀者。我問小音，不想把握最後的表白機會嗎？

　　小音說前兩天跟阿國通過電話，「我問他，新娘是怎麼樣的人？他說：『就跟妳一樣啊。』」

　　「哈哈哈，什麼意思？」

　　「然後他也問我，新郎是什麼樣的人？」

　　「妳怎麼說？」

　　我就說：「就跟你一樣啊！」

　　哈哈哈！我倆又忍不住狂笑，然後異口同聲：「呸！誰跟她一樣啊！」

※心動金句：

「一個人暗戀，孤單又淒涼，兩個人一起暗戀，就成了滋味千層的蛋糕。」

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投稿文長以800字限，文末需標註「心動金句」，不僅有獎金，還請你吃阿默蛋糕！

活動截止至4/11（日），歡迎踴躍投稿，把大獎「阿默蛋糕一年份」帶回家，讓阿默蛋糕陪你度過每一個重要時刻！

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