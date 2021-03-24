【甜蜜滋味．徵文示範作】宇文正／兩個人一起暗戀

文／宇文正

我和小音、阿國三個國中同學選在同一個月結婚。大人說，新人不宜參加別人的婚禮。阿國來電：「妳在意嗎？」「我不在意。」「我也不在意！」我們決定相互參加對方的婚禮。我又去問小音，她同樣說：「我不在意！」

不過我問小音，「喜餅可以送蛋糕嗎？」「好像都是生孩子送蛋糕吧，不然人家會以為妳喜宴、彌月一起辦，哈哈哈！」「但是我喜歡吃蛋糕啊。」「蛋糕我買給妳就有啦，別鬧了，長輩會碎碎唸。」

小音真的買來我愛吃的阿默蜂蜜千層，在我婚禮的前五天、阿國婚禮的前兩周、小音婚禮的前三周。也就是說，在一個月之內，我們班有三個人將要脫單了。

我倆躲在我房間裡喝下午茶，沒打電話把其他同學找來，有些話，只有我倆能說。在我們一起暗戀了阿國十五年後，這一個春天，我們要一起放下暗戀，走向新的人生。

到底如何發現對方也喜歡阿國？是誰先告訴誰的呢？我們都想不起來了，只知道國中畢業後，我倆見面，大部分時間都在說阿國。阿國小時候真的好菜啊，每天捧著英文字典背，有一次還差點撞到電線桿。阿國也太會考試了吧，從聯考、高考一路到公費留學，所有的國家考試都被他考光了！阿國其實不帥，也不幽默、不會逗女孩子笑，我們到底喜歡阿國哪一點啊……就這樣說了十五年，我們都將邁入三十大關了。

阿國知道有兩個女孩默默喜歡他嗎？像知道，又像不知道。我和小音吃著千層蛋糕，「我們到底喜歡阿國哪一點啊！」兩人又哭又笑。

一個人暗戀，孤單又淒涼，兩個人一起暗戀，就成了滋味千層的蛋糕。

其實我早就退出了這場單戀遊戲，一上大學就戀愛得昏天暗地，但是太眷戀和小音相互取暖的感覺。小音才是專心一志的暗戀者。我問小音，不想把握最後的表白機會嗎？

小音說前兩天跟阿國通過電話，「我問他，新娘是怎麼樣的人？他說：『就跟妳一樣啊。』」

「哈哈哈，什麼意思？」

「然後他也問我，新郎是什麼樣的人？」

「妳怎麼說？」

我就說：「就跟你一樣啊！」

哈哈哈！我倆又忍不住狂笑，然後異口同聲：「呸！誰跟她一樣啊！」

※心動金句： 「一個人暗戀，孤單又淒涼，兩個人一起暗戀，就成了滋味千層的蛋糕。」

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