【漢服HanFun】楚楚／關於漢婚儀式與籌劃　四之二：次要儀式

文／楚楚

在前一篇中，我們介紹過漢式婚禮的特色，與開場的脈絡流程。

本篇將針對漢婚的「次要儀式」稍作說明。我所歸納的次要儀式有「親迎禮、交拜禮、卻扇禮、對席禮」等，主要是指婚禮的重頭戲以外的其他禮儀，而這些禮儀在宴客呈現時也有一個共通點，也就是——不必準備額外的道具。

司儀稿的部分，首先會請司儀拖長音吟誦儀式名稱，接著針對禮儀內容淺白解釋，中間會交雜著「有請執事／新郎新娘……」的說詞提示動作，最後以「詩云」的結尾詩暗示堂上眾人該項儀式的結束。

1、次要儀式

新人入場，新娘捧扇遮面出場。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）

(1)親迎禮

親迎禮為新郎迎娶新娘出閣的部分，通常有繁瑣的程序，也可以簡化後放入宴客儀式中作為入場的一環，與入場合併操作。又因為多數民眾對於傳統服飾「漢服」並無太多瞭解，我們特別讓司儀在新人入場行進的空白時間，一邊介紹新郎新娘的穿著。

【司儀稿】 親迎禮：（拖長音吟誦儀式名稱） 新郎親往，迎娶新娘。（講解禮儀內容） 新郎身著○○、頭戴○○、腰繫○○、腳踏○○；新娘身著○○、腳踏○○、手執○○。這是○朝典型的婚服，在大婚這一天，新郎可以借用官服成婚，所以有新郎官、小登科的說法。 詩云：窈窕出蘭閣，步步發陽臺，刺史千金重，終須下馬來。 （以詩收尾，也是暗示新人及禮賓該項儀式結束的訊號）

即使我們再三彩排，但是猴急的新郎依然大踏步往前走，沒有理會後面試圖透過放慢腳步營造莊重感的新娘。幸好新郎有乖乖在走廊盡頭停下來等待新娘，可惜我們之間指示動作的口令都被坐得近的賓客聽得一清二楚啦！提醒大家腳步一定要放慢、放慢、再放慢，端莊的漢服就是要透過緩步出威儀的。

交拜禮：夫妻對拜三鞠躬禮。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）

(2)交拜禮

交拜禮最為人所知的是影視劇慣用的「一拜天地、二拜高堂、夫妻對拜」等等，然而誠如前面所言，我們並未選擇禮拜眾人或在眾人前跪拜，因而只以簡單的夫妻對拜三鞠躬禮作為儀式。

【司儀稿】 交拜禮： 百年修得同船渡，千年修得共枕眠。新郎新娘面對面，夫妻對拜花堂前。一拜乾坤交泰，琴瑟和鳴；二拜鴛鴦比翼，夫妻同心；三拜龍鳳呈祥，佳偶天成。 詩云：中堂兩交拜，各自成禮儀。

同樣的，鞠躬從最高點至最低點也需要放慢速度，這需要司儀放慢語速與新人互相配合，可惜我們稍微緊張，不僅鞠躬速度略快，也完全忘記事前安排好的節拍點。這樣不但會給觀者帶來倉促感，更會讓攝影師不容易捉到好畫面，可說是我們婚禮中的一大遺憾。

(3)卻扇禮

卻扇禮是新郎取下新娘手中團扇的禮儀。前面新娘雙手捧扇遮面入場，除了是閨閣女子未嫁前不能隨意示人，也是表示羞怯，並給新郎及賓客帶來期待感。約莫如同西方婚禮「第一印象」的概念。

【司儀稿】 卻扇禮： 新娘雙手張扇，以示羞怯，新人交拜，方可將扇拿下。 有請執事捧扇。（透過司儀，給禮賓操作提示） 詩云：莫將畫扇出帷來，遮掩春山滯上才，若道團圓似明月，此中須放桂花開。

新娘雙手捧扇之外，其實新郎將新娘扇面取下的動作，也是可以獨具美感的，這就需要事前的練習，只可惜新郎完全忘記應該從左還是從右進攻，最後只好將錯就錯，像是搶扇子一樣將扇子取下來，約莫把新娘心裡的綺麗情思也給奪去大半了啦！

對席禮：新人入席對坐，由禮賓協助整理衣襬。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）

(4)對席禮

對席禮主要在指示新郎新娘入席、對坐以進行後續主要儀式。在古時，未出嫁的良家閨閣女子不能在婚前隨意與外男出行約會，更不能同桌用餐，因此婚禮當天是雙方第一次同桌共食，具有一種婚姻開端的重要意義。

【司儀稿】 對席禮： 大婚日，方可同席而坐、同桌而食，意謂從今往後同室而居、壽福同享。 有請新郎新娘入座。（透過司儀，給新人操作提示） 詩云：同聲自相應，同心自相知，同席花堂坐，同享百年福。

寬袍大袖的漢服，在跪坐時非常不便，該如何優雅完成跪坐這個姿勢，可是一大難題，為此，我特別請禮賓幫忙攙扶，以免踩到裙襬，跌成禮堂笑話，跪坐後也請禮賓幫忙整理衣襬，力求從衣襬、裙襬到霞帔墜都呈現最美麗的弧度，更方便攝影全方位取景。（四之二）

漢婚儀式各有不同的寓意。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）