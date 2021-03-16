【漢服HanFun】楚楚／關於漢婚儀式與籌劃　四之一：概說與開場

文／楚楚

我自己是漢服的重度愛好者，對婚禮的期待一直是以傳統漢婚儀式為想像模板，卻又無法完全我行我素，不顧慮長輩的看法。而因為長輩隨口一句「結婚要穿白紗」，我們腦洞大開，挑戰將東西方禮儀結合在一場婚禮當中，去除惱人的小遊戲，我們選擇把三進安排成「西式禮儀」、「謝親恩」、「漢式禮儀」的模式。

因為患有嚴重的細節控，我對於把自己的人生大事交付他人策劃略感驚恐，於是在粗具想像之後，我花了一些閒暇時間撰寫司儀稿。期間也蒐羅了大量資料，選取我所認可與期待的部分，串接成這場婚禮。包括西式禮儀的「交手禮」、「證婚儀式」等，謝親恩的「成長影片」、「感謝詞」等，漢式禮儀的「沃盥禮」、「同牢禮」、「合卺禮」等。

最耗費心力的部分是漢式禮儀，參考《周禮》、《宋史》、相關期刊論文等，甚至討教資深漢服同袍，由於文獻實在有太多未竟事宜和窒礙難行處，令我猶疑許久。但是禮俗本就會隨著人情、時代而變化，我最後決定因時制宜，只求辦個皆大歡喜的人生階段成果展。

以下針對漢式禮儀的部分，與大家分享我們在古禮的琢磨、司儀稿的安排、儀式的呈現，與實際執行時的甘苦談。

由於篇幅較長，將全文拆成四個段落，分別是：概說與開場、次要儀式、主要儀式、禮成與其他。

漢式婚禮

「漢式婚禮」指的是傳統的漢文化婚禮儀式，有別於以清朝、民國習俗組成的「中式婚禮」，漢式婚禮以周禮為藍本，以典雅莊重為底蘊，行禮時講究穿著形制正確的漢文化傳統服飾「漢服」，搭配合適的禮器，進行意蘊深刻的傳統儀式。

漢式婚禮的流程包含「婚前禮、正婚禮、婚後禮」，婚前禮也就是雙方長輩約定婚姻的三書六禮，婚後禮則是包含拜見舅姑、祭告祖先、回門的成婦禮，而本文主要針對宴客時呈現的「正婚禮」加以說明。

一般來說，一場完整的正婚禮也有所謂的「起承轉合」，也就是「開場、入場、儀式、結尾」。適當的段落區隔與司儀引導，可以使主賓更快進入情境。至於語言的使用，可以不必拘泥於嚴謹的文言文，以免主賓無法迅速理解，反而增加儀式的距離感，也造成困擾。

新娘捧扇遮面入場（圖／楚楚提供，Anix Huang攝影）

一、開場

開場主要是向在座賓客介紹今天所要舉行的儀式、主角與雙方長輩，可以適當添加詩句以烘托氣氛。這個部分可以在網路上找到許多前人的資訊提供參考或填空。

【司儀稿】 花堂結彩披錦繡，歡天喜地笙歌奏，今日設宴邀親友，舉觴稱賀贊佳偶。 各位佳賓，各位親朋好友，各位長輩尊親，在下有禮了。 今日喜堂之上，○府千金○○小姐嫁與○府公子○○為妻，可謂是：才子佳人，天作之合；此時良辰美景，○府○府結為親家，可謂是：門當戶對，秦晉之好。 首先恭請○、○兩府的高堂落座喜堂尊位。 藉此之機，我向在座各位引薦諸位高堂及參加此次婚禮的重要嘉賓：…… 可以說，今日喜堂之上是：燕爾新婚恭迎親人聚，締結良緣誠邀貴客來。 再次代表新人及○○兩府對各位的光臨表示誠摯的感謝。

其實司儀的開場詩一出口，遠處預備出場的我們都能聽見賓客的譁笑聲，大概是覺得我們要玩什麼角色扮演的把戲，但是歡樂喜慶又不失莊重的背景音樂，與鎮定自若、口條出色的司儀完全幫我們鎮住場子，賓客很快就進入我們精心籌劃的古典氛圍裡。

宋代男婚服：大紅色宋朝公服、展翅方幞頭。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）

二、入場

入場主要是指引執事、禮賓、新人入場就位，可以搭配磅礡大氣的背景音樂或傳統樂器烘托氣氛，以增加賓客的期待感。執事指的是儀式的主禮者，是除了司儀之外，推動儀式進行的主要人物；而禮賓則是協助執事完成儀式的協助者，例如捧禮器、置杯盤等。若要簡化儀式人員，兩者可以結合，彼此輔助操作。

而新郎新娘入場時，新郎在新娘前方，可以雙手合疊平舉於胸前，或手持笏板，或手持紅綢，紅綢另一端牽著新娘。若有預備要執行卻扇禮，新娘可以雙手捧扇遮面出場，或在左右兩側安排禮賓持扇遮面。

【司儀稿】 好！執事蒞位，禮賓候場。 一遍鑼聲，祈求吉祥永保平安； 二遍鼓響，天地造化賜福新人； 三遍鑼鼓吉時到，張燈結彩，瑞星高照，有請新郎新娘入花堂！

我們所選擇的婚服是宋代的服飾，最明顯的特徵是男生的大紅色宋朝公服，以及頭戴的展翅方幞頭，而女生則以宋代常見的百迭裙，搭配紅色大袖衫與深藍色霞帔，織品上繡著各種具有吉祥寓意的紋樣，如牡丹、梅花、山茶、如意、修竹等。而為了進行卻扇禮，女生手上也舉有團扇遮面，扇面紋樣則選用了象徵多子多福的石榴。

宋代女婚服：玉綠百迭裙、紅色大袖衫、深藍色霞帔。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）

三、儀式

漢婚儀式大致可分為「次要儀式」及「主要儀式」。次要儀式有「親迎禮、交拜禮、卻扇禮、對席禮」等，主要儀式有「沃盥禮、同牢禮、合卺禮、結髮禮、贈珮禮、執手禮」等。

有些可考證於古典文獻，更多是歷代的延伸及婚慶美好意涵的想像和延續。事實上，古時結婚是一件很私密的事情，並不會有宴請賓客、在眾人面前展示禮儀的情況。關於這個部分，倒不必拘泥於古禮，只要選擇自己可以接受、願意呈現的部分即可，而順序也可依自己的需求進行串接。

舉行儀式時，為了營造儀式感，可以請司儀拖長音吟誦儀式名稱。傳統儀式的司儀稿已不可考證，在此提供我自己的改良方案。除了將文獻用淺白的語言講解，讓大家迅速理解禮儀涵義之外，為了營造莊重的儀式感，我也增添許多詩句作為烘托。

我自己則是特別喜歡在每一個古禮結束後以「詩云」作為收尾，既像點題，又如註腳。（四之一）

婚服的織品上繡著各種具有吉祥象徵的紋樣。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）