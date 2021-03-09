【漢服HanFun‧新專欄登場】楚楚／當漢服來敲門

文／楚楚

我第一次看到漢服是在故宮的展廳裡。

那是我高中時代的事了。那是一場關於書畫的展覽，四面櫥窗裡打著明亮的白燈，我在展廳側邊的長椅上坐下，一邊整理隨手抄寫的筆記，一邊對照展覽的摺頁。我過肩的長髮從左側臉落下來，遮擋住一部分的視線。

忽然有個人在我左側落座，我從眼角的餘光看見拖長及地的灰色布料，我下意識抬眼一瞄，隨即瞪大眼睛，不由得環視展廳一圈。

沒有其他人。整間展廳空蕩蕩的，只有坐在我左側的男性，和記憶裡明亮耀眼的白燈。

我再次把視線轉回我的左側，瞪大眼睛看著他。

他穿著一襲灰色交領長衫，極寬的袖子垂在座椅上，頭戴著一頂黑色弧形、上窄下寬的帽子，眼上斯斯文文地掛著一副眼鏡。

他轉頭對上我的眼，一瞬間眼裡透露的不知道是失望還是受傷。他胡亂將肩上的布包整理好，腳步匆忙地走了出去。

後來我才知道，那件交領長衫是「道袍」，那頂黑帽是「唐巾」。這樣的服飾並非來自宗教或戲曲，而是真正屬於「漢」文化的傳統「服」飾──「漢服」。

宋制漢服。回到過去一個人遇見漢服的原點。（圖／楚楚提供）

直到去年底，我在「故宮之夜」的看板前留影，回到過去初見漢服的原點，具有別樣的意義。帶著能與我分享漢服的伴侶，從過去一個人對漢服的大驚小怪，到如今兩個人對漢服的視如尋常。

飲食、建築、語言、文化都帶著歷史，而服飾當然也有歷史。如同日本有和服、韓國有韓服、越南有奧黛、印度有紗麗，除了方便行動的現代西化服飾，各個國家依然保有自己獨有的服飾文化。

撇開地理環境、政治因素，華夏文化當然也有傳統服飾的一環，秦漢的含蓄、魏晉的飄逸、隋唐的繽紛、宋明的端莊，不同朝代有不同審美的服飾，形成多元而迷人的服飾文化。

而有這樣一群人，致力於復興漢文化的傳統服飾，他們彼此互稱「同袍」。在漢服文化圈裡，有人單純喜歡著漢服的華美、有人致力於研究服飾的歷史、有人著迷於傳統工藝的重現、有人期待著傳統服飾的普及。

希望與大家分享自己所喜愛的漢服，至少希望大家在街上遇見這樣美麗的服飾，也能坦然點頭微笑，甚至由衷誇獎一聲漂亮，而不是不理解的驚詫、否定、責怪、謾罵。

我是楚楚，衣冠楚楚的「楚楚」，與大家分享美好的衣冠文化。