快訊

蓄水率創半世紀來新低 德基水庫庫底裸露「前所未見」

週刊爆同居黨發言人顏若芳 王定宇：只是分租房間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【漢服HanFun‧新專欄登場】楚楚／當漢服來敲門

聯合新聞網 / 楚楚
明制漢服。結識一位能與我分享漢服的人。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）
明制漢服。結識一位能與我分享漢服的人。（圖／楚楚提供，Lizzy Yang攝影）

文／楚楚

我第一次看到漢服是在故宮的展廳裡。

那是我高中時代的事了。那是一場關於書畫的展覽，四面櫥窗裡打著明亮的白燈，我在展廳側邊的長椅上坐下，一邊整理隨手抄寫的筆記，一邊對照展覽的摺頁。我過肩的長髮從左側臉落下來，遮擋住一部分的視線。

忽然有個人在我左側落座，我從眼角的餘光看見拖長及地的灰色布料，我下意識抬眼一瞄，隨即瞪大眼睛，不由得環視展廳一圈。

沒有其他人。整間展廳空蕩蕩的，只有坐在我左側的男性，和記憶裡明亮耀眼的白燈。

我再次把視線轉回我的左側，瞪大眼睛看著他。

他穿著一襲灰色交領長衫，極寬的袖子垂在座椅上，頭戴著一頂黑色弧形、上窄下寬的帽子，眼上斯斯文文地掛著一副眼鏡。

他轉頭對上我的眼，一瞬間眼裡透露的不知道是失望還是受傷。他胡亂將肩上的布包整理好，腳步匆忙地走了出去。

後來我才知道，那件交領長衫是「道袍」，那頂黑帽是「唐巾」。這樣的服飾並非來自宗教或戲曲，而是真正屬於「漢」文化的傳統「服」飾──「漢服」。

宋制漢服。回到過去一個人遇見漢服的原點。（圖／楚楚提供）
宋制漢服。回到過去一個人遇見漢服的原點。（圖／楚楚提供）

直到去年底，我在「故宮之夜」的看板前留影，回到過去初見漢服的原點，具有別樣的意義。帶著能與我分享漢服的伴侶，從過去一個人對漢服的大驚小怪，到如今兩個人對漢服的視如尋常。

飲食、建築、語言、文化都帶著歷史，而服飾當然也有歷史。如同日本有和服、韓國有韓服、越南有奧黛、印度有紗麗，除了方便行動的現代西化服飾，各個國家依然保有自己獨有的服飾文化。

撇開地理環境、政治因素，華夏文化當然也有傳統服飾的一環，秦漢的含蓄、魏晉的飄逸、隋唐的繽紛、宋明的端莊，不同朝代有不同審美的服飾，形成多元而迷人的服飾文化。

而有這樣一群人，致力於復興漢文化的傳統服飾，他們彼此互稱「同袍」。在漢服文化圈裡，有人單純喜歡著漢服的華美、有人致力於研究服飾的歷史、有人著迷於傳統工藝的重現、有人期待著傳統服飾的普及。

希望與大家分享自己所喜愛的漢服，至少希望大家在街上遇見這樣美麗的服飾，也能坦然點頭微笑，甚至由衷誇獎一聲漂亮，而不是不理解的驚詫、否定、責怪、謾罵。

我是楚楚，衣冠楚楚的「楚楚」，與大家分享美好的衣冠文化。

●2021新專欄登場：楚楚，衣冠楚楚的「楚楚」，漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出2篇，敬請期待。

故宮 漢服

相關新聞

【歡迎光臨忘憂早餐店‧徵文示範作】利米／蛋餅的滋味

聯合新聞網閱讀頻道，本次將與讀創故事、聯合文學共同合作，推出即將出版新書《歡迎光臨忘憂早餐店》之同名徵文活動！歡迎愛創作的朋友們踴躍參與，分享屬於你的早餐故事！ 詳細投稿辦法：「歡迎光臨忘憂早餐店」

【漢服HanFun‧新專欄登場】楚楚／當漢服來敲門

文／楚楚 我第一次看到漢服是在故宮的展廳裡。 那是我高中時代的事了。那是一場關於書畫的展覽，四面櫥窗裡打著明亮的白燈，我在展廳側邊的長椅上坐下，一邊整理隨手抄寫的筆記，一邊對照展覽的摺頁。我過肩的

「歡迎光臨忘憂早餐店」徵文活動，分享屬於你的早餐故事！

一日之計在於晨！臺灣共有371個鄉鎮市區，每一座城市、每一間早餐店、每一天早晨都有人享用餐點，對臺灣人而言，早餐店不僅提供餐點，更是心靈療癒的所在。你喜歡什麼樣的早餐呢？中式、西式，是鹹、是甜，是能挑

「午後留聲機」不限期徵文，募集你我重要的聲音記憶！

我們一直都在，等你說一段與「聲音」有關的故事 還記得，日前社群平臺上紅極一時的「#打一句有聲音的句子 Challenge」挑戰嗎？有沒有讓你回憶起難以忘懷的聲音記憶或故事呢？ 也許是重要之人的一句

【流浪‧市吃員‧新專欄登場】金大佛／以奉茶的心意，奉咖啡

文／金大佛 　「您好，這裡是奉咖啡。我們是咖啡館，歡迎上樓參觀，不用門票唷！」 　　究竟是什麼樣的咖啡館需要特別跟路人強調、深怕他人看不出名堂？原來是隱藏在國立美術館對街忠信市場裡頭的—奉咖啡。忠

【香菇溫室‧新專欄登場】溫暮／我和香菇結婚了！

文／溫暮 香菇，是我的先生。他的偶像是盧廣仲，相識到如今千篇一律的盧氏香菇頭，所以幫他取了個綽號叫香菇，交往一陣子後，他進入我的朋友圈，朋友們不嫌棄，尊稱他一聲「菇哥」或「菇爺」。 他在我生命中扮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。