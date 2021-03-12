「甜蜜滋味」徵文活動，募集怦然心動的甜點故事！
#甜蜜滋味 #蛋糕傳情 #烹飪情懷 #歡慶時刻
重要的節日裡，總是少不了透過甜點、蛋糕傳遞心意。你喜歡什麼樣的甜點呢？是什麼樣的滋味讓你格外懷念、魂牽夢縈？
聯合新聞網的閱讀頻道，與阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，希望透過趣味主題徵文「甜蜜滋味」，喚起雪藏讀者心中的甜點記憶，書寫令人怦然心動的甜蜜金句。有別於以往徵文，本次優勝創作者不僅可獲得優選與佳作稿酬外，還能參選網路人氣投票活動，為自己贏得「人氣阿默獎」以及「心動金句獎」加碼贈獎唷！勝選創作者將可免費獲得「阿默蛋糕一年份」大獎（每月一張蛋糕提貨券，共計12種精選蛋糕，市價3,400元），此外，您的作品將有機會刊載在今年度阿默蛋糕七夕聯名商品上，敬請期待！
投稿作品及金句需email至「reader@udn.com」信箱，並填妥Google表單完成報名，截稿時間為4/11（日）止，歡迎與我們分享你與甜點之間的美味故事！
☞ 立即報名：https://reader.pse.is/3chy9n
詳細徵文辦法
一、徵文內容：
寫下屬於你獨特且深刻的蛋糕故事，並於文末註記該篇故事中的心動金句。
（未在任何媒體發表過，內容含標題800字為限，有圖尤佳）
二、徵文時間：
2021/03/12（五）～2021/04/11（日）
三、徵文結果與贈獎：
1.優選作：遴選出3名
本次活動優勝作品，每人稿酬3,000元(含稅)，入選優選獎創作者可獲稿酬以及「甜愛禮品組」一份。
2.佳作：遴選出6-10名
本次活動優勝作品，每人稿酬1,000元(含稅)，入選佳作獎創作者可獲稿酬以及「心動禮品組」一份。
3.參加獎：人人有獎，報名投稿即可獲獎
U利點數50點、阿默蛋糕電子折價券50元，領取辦法詳見下方補充說明。
4.加碼獎：
評審結果出爐後，自入選優勝作及佳作名單中再進行網路人氣票選活動，分別增列「人氣阿默獎」及「心動金句獎」。
◆ 人氣阿默獎：選出1名
票數奪冠創作者將有機會一人獨享阿默蛋糕一年份（每月一張蛋糕提貨券，12款熱銷阿默蛋糕，市價3,400元）及U利點數300點。
◆ 心動金句獎：選出3名
票選前三名金句創作者，均可獲得免費阿默蛋糕一條及U利點數100點。
四、投稿方式：
1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文活動】甜蜜滋味／筆名／文章標題」，投稿後，請務必填Google表單登錄資料，才算完成報名資格。
eg.【閱讀徵文活動】甜蜜滋味／王小明／難忘的提拉米蘇
2.每人限一次創作投稿，投稿字數以800字為限。
3.信件夾檔投稿作品格式統一為的方式存檔交件。
五、入選名單：
預計6月初網路公告勝選金榜名單，網路票選活動擇日公告隔日舉行。
入選得獎作品將陸續刊登在【udn閱讀‧讀創故事】專欄，並集結收錄在「讀創故事／原創」作品中。
☞ 立即報名：https://reader.pse.is/3chy9n
補充說明：
有關於參加獎（U利點數50點、阿默蛋糕電子折價券50元）獲得條件：
1.每人每項限領一次，均直接派獎入會員帳號，預計5/31前完成贈獎。
2.U利點數50點由聯合新聞網直接派獎入udn帳號中，欲領取獎項請先填寫Google表單 報名時填入的udn帳號，若無udn帳號，歡迎免費申請。
（U利點數可用於「讀創故事（優質小說）」、「贊助好文（深度探討時事）」、「全文報紙資料庫（查閱近十年資料）」，更多關於U利點數，歡迎點此連結瞭解更多。）
3.阿默蛋糕電子折價券50元由阿默典藏蛋糕直接派獎至阿默會員帳號中，欲領取獎項請先下載「阿默典藏蛋糕」APP，並完成會員註冊及綁定門號。免費申請阿默典藏蛋糕會員，歡迎立即下載APP註冊（http://onelink.to/r53ayb）
協辦單位：阿默典藏蛋糕
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