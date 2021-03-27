【流浪‧市吃員】金大佛／餅持初心，百年古味新氣象

文／金大佛

來到300年歷史、香火鼎盛的萬和宮參拜，斷不容錯過已在南屯老街飄香百年的「林金生香」餅鋪。

155年前（西元1866年）創始人林旺生由製麵起家。第二代林阿塗開始製作麵龜與各式糕餅，因料好實在、品質優異獲得地方居民喜愛，餅店聲名日漸遠播， 成為節慶祭祀的首選，故部分老客人仍習慣稱其「麵龜阿塗」；現今，林金生香由第五代接棒，餅鋪遷移至萬和宮旁，原址的祖厝則老屋新生、創立「研香所」，讓大家不再只是來匆匆買餅，亦能好好坐下來、靜心品嚐橫跨朝代更迭，初心仍舊的百年餅香。

而現在提及林金生香，最先聯想到的，便是台中特產「麻芛」。

不遜色西式蛋糕的傳統糕點，也能是下午茶的首選！（圖／金大佛提供）

南屯盛產黃麻。在早期農業社會裡，黃麻為製作麻繩及麻布袋的主要材料，然而葉子部分因纖維較細無用武之地，然在資源匱乏的時空背景下又棄之可惜；惜物的先人靈機一動，先將葉脈撕掉，葉片經由一番搓揉，褪去苦味後，加入甜甜地瓜與吻仔魚製成稠稠的麻芛湯，成了台中限定清涼消暑兼顧胃的夏日聖品；身為一名土生土長的台中人，我有限的童年記憶裡，每年夏季家中自是少不了外婆親煮的麻芛湯，遺憾的是這清涼退火的好滋味，早在外婆開始洗腎前便不復矣（麻芛富含鉀離子，洗腎患者不宜過量）。想覓得麻芛湯非難事，只需於夏日走一趟南屯市場方可尋獲；倒是林金生香非旦將食用麻芛的習慣保留了下來，甚至將其發揚光大，一年四季皆可吃到麻芛糕點，遂成了我與好友慕名前往研香所來場台式下午茶的誘因。

在空間與餐飲今昔交織、中西合併的研香所，自創菜單將麻芛揉入傳統糕餅與現代甜品，亦與西式飲品相融；麻芛狀元糕、麻芛太陽餅、麻芛重乳酪蛋糕、麻芛拿鐵以及麻芛檸香氣泡飲等，吸引年輕人走進來，進而認識在地飲食文化。

店內有DIY狀元糕體驗，脫模瞬間糕點看起來相當療癒又美味。（圖／金大佛提供）

此外，研香所還特別設計了DIY狀元糕體驗，共有綠豆、麻芛和芝麻三款口味。開工前，店員會先來桌邊分享典故，接著講解每一道步驟。狀元糕，原為古代文定儀式之際，女方回贈新郎的十二禮之一，祝福夫婿順利考上狀元、功成名就，同時希望女兒嫁過去得以享福。

實際操作時若忘了確切順序也無妨，因為桌上會擺放一塊圖文並茂的小抄，每道步驟皆一目了然。首先，將三種口味依序揉捏成團狀，切記，務必從口味最淡雅的綠豆著手，萬不可隨意對調順序；捏製時間依每個人手感與掌心溫度有所差異，溫度越高者工時越短，全仰賴個人造化。當下暗自慶幸不是自己上陣，否則手腳長年冰冷的我，或許不眠不休、捏上三天三夜仍不見好。再來，就是壓模與脫模。脫模是最容易掉以輕心的步驟，油脂因素，口味順序需反其道而行，模具不可拿太高，否則容易釀成如人體墜樓的慘狀，紋路全非。

餅鋪沒有浮誇的打卡牆，只有會說故事的空間；糕餅沒有華麗吸睛的外型，唯有亙古不變的用心，及質樸實在的用料。在網美咖啡廳當道的世代，林金生香將傳統糕餅結合台中在地食材麻芛、將祖厝賦予新的面貌，讓飄揚155年的餅香在南屯老街繼續綿延下去。