【香菇溫室】溫暮／冬天的味道（下）

文／溫暮

如同往常，百貨公司的行銷部門認為男性的消費力沒有女性強，販賣男鞋的部門相對女鞋款式和數量都少了許多，女鞋望眼過去看不到盡頭，男鞋就只有寥寥的兩排貨架。

「去挑一雙喜歡的鞋來試穿吧。」我抱著包包在貨架角落占了一張試穿者專用的小板凳，想等下給菇哥坐著試穿。推推他，要他去挑喜歡的鞋子。「我好睏，我沒有錢，我是窮光蛋……」菇哥持續他出門以來的哀怨，用手揉揉發癢的眼睛，揉完還伸出手，想讓我看那如國王的新衣一般不存在的眼淚。

「趕快買完就能我們就能回家睡覺了，不然我買給你，我付錢。」看菇哥一副沒睡飽的模樣，我也覺得有些對不起他，竟然沒讓他在難得的周末睡到自然醒，只得好聲好氣安慰，「是嗎，你付錢？那我要買兩雙！」聞言，菇哥馬上眼睛發光，情緒轉變之快，讓我覺得自己被設計了。

儘管只有兩排貨架，菇哥仍興致勃勃地仔細挑選，沒過一會便抱了幾個鞋盒回來，散落在我們小板凳的周圍，有幹練的牛津鞋，也有雅痞造型的樂福鞋。知道我付錢後，他胃口大開，捲起褲管，挺起胸膛開始在全身鏡前搔首弄姿，很滿意鏡子裡自己的模樣。在我看來，造型是挺不錯的，有型男的感覺，就是跟家裡現有的鞋一點區別也沒有，沒有絨毛，沒有厚底，不防風，也不防水，簡單來說，不保暖。

見他花費了大半小時跟幾雙我們根本不可能買的鞋搏鬥，我看不下去，眉頭皺起，「這些都不保暖，我們應該買雪靴。」

「但是我穿起來很帥……」他胸前抱著一雙很喜歡的深褐色牛津鞋不放手，白白的圓臉皺成一坨，看起來可憐兮兮的。「帥在冬天不能保暖。」我說。

菇哥抱著那雙鞋不放，眼睛轉來轉去飄忽不定，不知道在打什麼主意。我嘆口氣，起身親自出馬去幫他找鞋，東挑西選，從貨架上揀了一雙灰色厚底掛毛的寬頭樂福鞋，「這不是雪靴，穿起來不醜，你試試？」

在鼓勵的眼神之下，菇哥心不甘情不願地把懷裡的牛津鞋交給我，「只是試穿喔，一定不適合我。」他試穿的時候，我覺得自己像灰姑娘童話故事的王子，看著仙杜瑞拉伸出纖纖玉腳，套進玻璃鞋，既期待，又怕受傷害。

「咦，軟軟暖暖的，不錯耶。」菇哥有些驚喜地說，我彷彿能透過鞋面看到他的腳趾在樂福鞋裡歡快地扭動，「滿意的話我們就買這雙？」

「嗯……還是不要啦，我的咖啡色牛津鞋比較好看，冬天配上格子圍巾很有英倫的味道呢。」他已經擅自決定咖啡色牛津鞋是他的了。「不行，就這雙。」我強勢地替他決定，下意識地遺忘買兩雙鞋的可能性。

剛好購物那天很冷，結帳時我請店員直接剪了吊牌，讓菇哥穿著新鞋回家。

我們穿著新鞋走了三十分鐘路散步回家，路上菇哥還有些遺憾他不可得的冬天英倫味，而我只好不斷安撫他下次再買。

到家後菇哥脫下新鞋，大概是掛毛的鞋太暖和，出了許多腳汗，一股酸澀，如同不乾淨食物發酵的味道飄了出來，「你…...腳好臭！」我大驚失色，「唉呦，都是妳啦，不讓我買牛津鞋，現在沒有冬天英倫味，只有冬天腳臭味了。」菇哥十分羞澀。

＊

雖然嘴上抱怨我不讓他買牛津鞋，但那個冬天，菇哥的身體誠實的戀上了掛毛樂福鞋，每天早上不需要我提醒，主動地趿著小灰鞋，啪塌啪塌迎著晨光出門上班，傍晚帶著兩腳酸臭味回家。

入鮑魚之肆，久而不聞其臭，我自認天性隨和，聞久了倒也習慣了，只要沒有遇上下雨天，酸味大爆發，他的腳味都在我能容忍的範圍內。

有潔癖的菇哥自己反而成了先受不了的那個人。

掛毛樂福鞋加入我們溫馨甜蜜家庭大約一個月後的晚上，我和菇哥窩在沙發上吃零食看電視，氣氛一片祥和。

菇哥有些委屈地跟我抱怨，「今天上班的時候，隔壁同事說辦公室有股奇怪的臭味，我擔心是我腳臭，偷偷到廁所聞自己的腳，結果抽筋了！」菇哥筋骨很硬，大約是國小體適能坐姿體前彎測驗，老師問怎麼還不開始，結果你說已經結束的那種程度。

光是想像他偷偷摸摸躲在男廁所，坐在馬桶上，脫了鞋襪，費盡千辛萬苦才把腳湊到鼻尖，最後抽筋的模樣，就覺得荒唐的有些好笑。

「你骨頭那麼硬，怎麼聞到腳趾的？」我問，「聞不到啊，我用手指在腳趾縫間搓一搓聞味道而已，沒想到這樣也抽筋。」菇哥十分不滿地說，接著順便伸出兩根雪白修長的手指，在零食袋子裡翻翻撿撿，然後心滿意足的夾走最大的洋芋片，我瞬間食慾全失。

「......謝謝，這部分太詳細了。」我盡力維持禮貌的笑容。（下）