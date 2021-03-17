【歡迎光臨忘憂早餐店‧徵文示範作】利米／厚片的另一半

文／利米

和E同住的那段日子，兩人經常睡到十一點多，才下樓去附近的「黃金屋」吃早餐。「都說書中自有黃金屋，我們天天吃這家，期末應該有機會All pass。」他時常啃著酥脆厚片、邊開著這類無聊玩笑，當時的自己，一心迷戀男孩的小聰明，卻沒想過只要少曠點課，成績過關也沒這麼難。

說起來，分明是差不多的年紀，但E身上那股張揚不馴，雜揉偶一流露的脆弱，總令我在仰慕之餘，溢出近乎母愛的情緒。尤其當他啃完盤裡的鮪魚洋蔥、抬眼覬覦我的巧克力厚片時，嘴角沾了些許美乃滋的E，就像隻偷腥後猶未饜足的貓兒，扯動我心底溫柔的寵溺。

「嗯，給你吧。」到最後，架不住那雙渴望的眼，我切下半塊厚片、刀叉頂住放到對面盤裡。

「嘻嘻，一人一半，感情才不散。」心願得逞的E，笑得也像孩子般燦爛：「我吃了這一半，就是妳的另一半。」

可能是被E帶壞了吧，那時的我，特別相信言語的力量。就像一人一半的俗諺，一旦說出口，彷彿便能從中汲取些篤定。躲開他炙熱的目光，我低頭切起剩餘的吐司，想著話本裡的張生和崔鶯鶯、感受著嘴裡的甜蜜，總覺得這一刻的我們，吃的不是早餐店厚片，而是後花園私定終身。

只可惜，僅剩半塊的厚片，吃到最後，到底是戛然而止的苦澀。後來的E，確實如他所承諾的，成了我的另一半──但，也僅僅只有一半──至於另一半的愛，他分給了別的女孩。

我忘了，現實中的張生，畢竟對崔鶯鶯始亂終棄了。

隨著我搬離住處，跟這段感情一同倒塌的，也包括這棟黃金屋。前陣子回去看，發現店家竟已歇業，上網一查，老闆已轉做網路宅配，賣的依舊是厚片，只是方式不再相同了。

我想有些事，就像黃金屋這般，必須見好就收。唯一慶幸的，是厚片還是原來的厚片。如今的我，遇到有賣厚片的店家，仍會點塊巧克力來解饞，但，就是安靜品嘗一片完整的滋味、不打算分享出去了──和E的過去猶如是場熱病，而當我不再委屈自己，期待在未來的某天，苦澀的餘韻終能散去，留下的，則是真正的甜蜜。

補充說明：

「黃金屋肉彈吐司」是間2018年開幕於台中北區的早餐店，由「榮冠厚片吐司」的第二代所經營（榮冠本身是黃昏市場起家的厚片供應商，看官網介紹貌似是中部早餐店的主要上游），但此店疑已於2019年底歇業（最後找到的推薦文是在2019年9月，個人推測除了實體店營運成本高，也是因菜單品項太雜，反而無法凸出優勢、甚至拉低評價，當然也可能是2020因疫情衝擊而收攤的），目前專攻網購宅配這塊，從官網上看來真的很好吃啊啊啊啊啊（請忽略這句吃貨的迷之吶喊）

喔然後我有查過地圖，黃金屋的附近有兩間大學，台中教育大學跟中國醫藥大學，至於文中的E跟「我」是哪邊的學生，基本上……都可以啦（點頭）當然了，如果他們願意跑遠一點的話，東海跟中興也歡迎他們喔（車程都在半小時內。）

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