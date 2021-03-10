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【歡迎光臨忘憂早餐店‧徵文示範作】利米／蘿蔔糕的戰爭與和平

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」

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文／利米

身為全職媽媽，我對早餐店的感情始終複雜。畢竟它雖便利輕鬆，但其「供應餐食」的業務內容，一定程度威脅了本娘的品牌價值。尤其當我家附近，就開著家24小時營業的永和豆漿時。

孩子五歲前，這個競爭對手尚不足為患，被我以「高油鹽、缺蔬果」為由，一句話正當發配邊疆。然而，隨著小傢伙嘗遍百味，我的處境也益發艱難起來。這日早晨，兒子率先發難：

　　「我想吃阿嬤上次買的、永和豆漿的蘿蔔糕！」

　　「那媽媽蒸冰箱的菜頭粿給你吃？」

　　「不要，我只想吃永、和、豆、漿、的、蘿、蔔、糕。」

　　接下來十分鐘，就在他反覆強調「脆脆、香香、就是不一樣」等缺乏美感的言詞轟炸中度過。不過，真正予我致命一擊的，是身旁悠悠飄來的那句：

　　「我其實也想吃。」

　　聞言，我悲憤地放棄抵抗──連向來對食物無所求的女兒都開口了，其威力堪比十二道金牌，我只能嘆聲「五年之力，廢於一旦」，便左右手各牽一屁孩，下樓跟敵方稱臣去也。

　　半小時後，熱騰騰的蘿蔔糕，在孩子的歡呼聲中上桌──油亮略帶焦糖色澤的切塊、大火鑊氣混雜著臘肉葷香，再淋上厚厚的醬油膏，看起來就……極度的不健康啊！

　　但，必須承認，這的確是我做不出來的口味。

　　望著孩子吃得眉開眼笑，我突然意識到，這盤二十五元的蘿蔔糕，也許油膩了些、調味重了些，可終歸是我無法創造的味覺驚艷。只是當我為了「好媽媽」的形象，竟在這堅持的過程中，不自覺擠壓到他們的生命經驗，剝奪了一份額外快樂的可能。

　　坐在忙碌的早餐店內，我放下平日操煩餐食的心，陪孩子悠閒吃著蘿蔔糕，一面欣賞櫃台阿姨俐落接受點單、心算報價，轉頭對煎檯吼兩句，回過頭來，又開始催促下位客人快做決定──我想，業務重疊的另一層意義，也可以是加乘效益。你負責提供好吃的蘿蔔糕，我負責陪孩子好好吃蘿蔔糕。所謂母親，毋須被侷限在煮飯的想像裡，所謂媽媽的味道，也可以是品嘗美食時的陪伴。

　　當然了，如果娘心真過不去的話，那就咬咬牙，多花十元加顆蛋吧。


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