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【歡迎光臨忘憂早餐店‧徵文示範作】利米／蛋餅的滋味

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
蛋餅。記者曾健祐攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
蛋餅。記者曾健祐攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

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文／利米

　　一直到吃進那口蛋餅前，我從沒想過，自己竟是會想家的。

　　在臺灣，關於何為美食的爭論，是場無止盡的南北戰爭。這樣的事實，從而使我搬到高雄那天起，便時刻在敵方的鄙視間求生存──諸如肉臊飯、潤餅、米糕和南部粽，如今除了全糖的茶の魔手，面對驕傲的南部人，我自認還學舌得挺在地的。

　　可錯就錯在，我不該一時嘴饞，跑去早餐店點了盤蛋餅。

說起來，由於住在知名的「丹x漢堡」旁，身為一介臺北俗，豈有路過隔壁而不吃的道理，是以每天睜開眼，就是各種三明治、漢堡與羹粥類輪流翻牌子。但就像粉黛終會無顏色，再豐盛的菜單也難填飽我的欲壑，是以這日早晨，我到底是無視丹妃的幽怨，薄倖投向傳統早餐店的懷抱了。

　　然而，當我滿懷期待坐在桌前，舉箸吃進惦記已久的蛋餅時──下一秒，唇齒間感受到的，竟是毫無筋性的麵糊味。油膩軟爛的口感，令我當場如遭雷殛，彷彿自己吃的不是蛋餅，而是辣手摧殘後的澱粉屍塊──儘管在臺北時，也不乏吃過餅皮韌如橡膠、蛋汁稀薄似詐欺，甚至是靈肉分離的蛋餅，但我始終以為手擀餅皮，好吧，至少是冷凍薄皮加蛋液，是早餐界的基礎共識啊！

　　只可惜，人在南臺灣豔陽下，我僅能一邊自我安慰「現淋麵糊的焦香、厚實的餅體，這才是有擔當的南方蛋餅魂呀！」再低頭嚥下盤中悲涼。後來的日子，我將步行所及的早餐店，一二三家全數吃了個遍，卻仍找不到熟悉的滋味。看似平凡的蛋餅，此刻竟成了奢侈的鄉愁，第一次，我承認自己對這地方，確實有些適應不良。

　　直到某次看美食節目，得知南臺路上的「老x紅茶」，號稱有全高雄最好吃的蛋餅。眼見主持人吃得陶醉萬分，我頓時饞出大無畏勇氣，奔赴店內點了盤蛋餅，咬下一口後，當場激動得淚流滿面──瞧瞧這輕薄透亮的餅皮、這嚼勁與蛋香的合理搭配，才是我家巷口的老滋味啊！或許，節目組也跟我一樣，即使為了生活遍嘗諸般美食，內心深處，終究是長著根臺北人的舌頭吧？


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