「歡迎光臨忘憂早餐店」徵文活動，分享屬於你的早餐故事！
一日之計在於晨！臺灣共有371個鄉鎮市區，每一座城市、每一間早餐店、每一天早晨都有人享用餐點，對臺灣人而言，早餐店不僅提供餐點，更是心靈療癒的所在。你喜歡什麼樣的早餐呢？中式、西式，是鹹、是甜，是能挑起食慾豪華元氣餐、還是絕無分店的專屬套餐，甚至是睡過頭，僅能匆匆果腹的簡餐？
聯合新聞網閱讀頻道，本次將與讀創故事、聯合文學共同舉辦，並搭配3月下旬即將推出的《歡迎光臨忘憂早餐店》新書，推出早餐故事徵文活動，文長不可低於500字，作品需email至「reader@udn.com」信箱，並填妥Google表單完成報名，截稿時間為3/24（三）止，本次最高獎金6,000元。不論是暢聊美食或抒發情感，歡迎與我們分享屬於你的早餐故事，一同打造輕鬆愉悅的早餐閱讀時光。
☞ 立即報名：https://reader.pse.is/3bzgkr
詳細徵文辦法
一、徵文內容：
對早餐或早餐店有感，且喜歡書寫記錄生活事件的讀者
（未在任何媒體發表過，內容含標題約在內500字以內，有圖尤佳）
二、徵文時間：
2021/02/22（一）～2021/03/24（三）
三、徵文結果與贈獎：
1.首獎：
遴選1名，可得獎金6,000元(含稅)及「忘憂禮品組」一份。
2.貳獎：
遴選1名，可得獎金4,000元(含稅)及「忘憂禮品組」一份。
3.參獎：
遴選1名，可得獎金2,000元(含稅)及「忘憂禮品組」一份。
4.佳作獎：
遴選4名，可得「忘憂禮品組」一份。
※上述「忘憂禮品組」內含《歡迎光臨忘憂早餐店》紙書、「鬍鬚張」優惠券、指定電影兌換券等，獎品組總市價約1,000元。
5.加碼參加獎：U利點數50點
每人每組評選限領一次。參加獎將直接派入udn帳號中，欲領取獎項請先填寫Google表單 報名時填入的udn帳號。若無udn帳號，歡迎免費申請（https://member.udn.com/member/center.jsp）。
（U利點數可用於「讀創故事（優質小說）」、「贊助好文（深度探討時事）」、「全文報紙資料庫（查閱近十年資料）」，更多關於U利點數，歡迎點此連結查閱。）
瞭解更多：https://upoints.udn.com/upt/Point.do
四、投稿方式：
1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文活動】歡迎光臨忘憂早餐店／筆名／文章標題」，投稿後，請務必填Google表單登錄資料，才算完成報名資格。
eg.【閱讀徵文活動】歡迎光臨忘憂早餐店／盧小明／早安晨之美
2.每人每類限一次創作投稿。
3.信件夾檔投稿作品格式統一為以下：
（1）作品字數不可低於500字。
（2）作品一律電腦打字，儲存為A4直式橫書word檔格式。
（3）檔名：「【閱讀徵文活動】歡迎光臨忘憂早餐店／筆名／文章標題」
五、入選名單：
預計4月底前網路公告勝選金榜名單。
入選得獎作品將陸續刊登在【udn閱讀‧讀創故事】專欄，並集結收錄在「讀創故事／原創」作品中。
協辦單位：聯合文學、鬍鬚張
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