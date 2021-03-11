【香菇溫室】溫暮／冬天的味道（上）

文／溫暮

我是個熱情如火的女子，沒享受過男友搓手哈氣的溫柔，也無緣嘗試騎機車時把手塞進男伴口袋的橋段。

先生菇哥則是完全相反，一到冬天就手腳冰冷發白。以前在日本留學，冬天約會時，還只是男友菇哥會主動把手塞進我圍巾底下，冰涼的手指觸碰到我暖暖的脖子，凍的我寒毛直豎。然後他會一邊看我氣得跳腳，一邊滿足地嘆氣：「舒服。」

結婚前，我曾帶菇哥去中醫診所調理身體，帶著黑框眼鏡的中年男醫師替他把完脈後，認真嚴肅地說：「這就是體虛。」醫師是朋友的家庭醫師，據說學富五車，經驗豐富。小時候替朋友改善長高和月事的問題，年紀大點後替他們一家保養身體。朋友對醫師十分推崇，得知菇哥有手腳冰冷的問題，便大力推薦我來找他幫忙。

醫師滔滔不絕的講解前人的智慧，關於為什麼會體虛，起源、成因和如何靠食補、運動、生活習慣改善的方法，我在旁邊覺得太有道理了，像不倒翁直點頭，還努力在手機上做筆記。菇哥則是不知為何，越聽越焦急，用眼角餘光偷瞄我，肥肥短短的手在醫師的桌面下扯我的衣角，我拍掉他的手，「別鬧，認真聽。」菇哥見我不理他，更坐立不安，直接湊到我耳邊悄聲說：「我沒有腎虛，你不要聽他亂講。」

「誰說你腎虛？！」我愣了一下，忘了控制聲量，醫師的講解停了下來，診間瞬間安靜，「我沒有！」菇哥癟著嘴，眼睛睜大，連連擺手澄清。

原來醫師講話速度太快，其中又太多專業用語，身為新加坡人的菇哥，中文能力不足，華麗的誤會了。

「腎虛也算是體虛的一種啦。」男醫師輕咳兩聲，憋著笑，「但你應該不是。」在醫師刻意簡單化的解說下，菇哥總算如釋重負，再三確認，他只虛手腳冰冷，其他地方都很強壯。

調養身體需要時間，在這之前還是得暫時解決菇哥手腳冰冷的問題，最實際的方法就是戴上手套和雪靴。看完醫生後，我帶菇哥去百貨公司挑選他的新裝備。然而，菇哥是個有很重的偶像包袱的男子，被強押著戴上手套，解決手冷的問題後，堅持不願就範穿雪靴，覺得雪靴笨重，配不上英俊的他，寧可穿帥氣的鞋發抖。

被我逼的急了，他會氣急敗壞的主張：「這是我的腳，我自己做決定。」

一雙球鞋都沒有，最休閒的是樂福鞋。（圖／溫暮提供，婚攝小亮）

＊

婚後，因為菇哥工作外派，我們搬家紐約，那是秋末冬初，北方轉冷的時節。

新家安頓後幾周，某個天空灰濛濛的周末清晨，臥室裡的暖氣機正轟隆作響，我躺在床上用手機看晨間新聞，菇哥在隔壁用羽絨被蒙著頭，發出小動物般稀哩呼嚕的聲音，睡的香甜。氣象預報顯示下周將有寒流來襲，最低溫可達攝氏零下五度。

來到紐約後，我成了遠端工作者，每天在家工作，所以寒流對我影響不大。但想到鞋櫃那幾雙菇哥細心照料，擦的油亮亮，表面有漂亮洞洞花紋的皮鞋，和他每天走路上下班的日常，我就不由自主開始想像滲透進鞋子裡的冰雪把菇哥腳趾凍成冰棒的畫面。想著想著，我為他的腳趾擔心，輕輕掀開他被子的一角，想看兩眼實物。

我熱愛言情小說，年紀大點後也曾試著自己寫，但我是個有自知之明的人，了解自己的言情式描寫絕對不是常人能接受的類型，所以從未試著投稿。舉例來說，以當下的狀況來看，我是女主角，菇哥是男主角，形容男主角的腳趾該怎麼說呢？

首先浮現在我腦海裡的形容詞是：在火鍋店裡常見的迷你鑫鑫腸。

原本被舒適安放在溫暖被窩的十根短短腳趾，受到突如其來冷風的刺激，瑟縮了一下，捲成一團。

我又產生了另外一個想法：他是不是要用腳趾抓癢？

盯著菇哥的腳趾，腦子裡百轉千迴，現實世界只是一瞬間，我覺得這些可愛的鑫鑫腸還是安穩地長在身上比較好，那麼買雙冬天的鞋就是必要。 （上）