【香菇溫室‧新專欄登場】溫暮／我和香菇結婚了！

文／溫暮

香菇，是我的先生。他的偶像是盧廣仲，相識到如今千篇一律的盧氏香菇頭，所以幫他取了個綽號叫香菇，交往一陣子後，他進入我的朋友圈，朋友們不嫌棄，尊稱他一聲「菇哥」或「菇爺」。

他在我生命中扮演很多腳色，首先是我在日本讀書時認識的，新加坡籍、講話偶爾會有很重新加坡腔（Singlish）的研究所同學，然後是我的摯友，再來是情人，現在是我人生的伴侶。

在和菇哥還不是情侶的時候，我做過一個夢，夢見我們兩個人住在有大大落地窗的房子裡，陽光透過玻璃折射，細細碎碎的撒在淺色木頭地板上，白色紗簾被風吹的輕揚不止。該是很浪漫溫柔的場景，偏偏菇哥在那個夢裡不停地擦窗戶，嘴上嚷嚷著，「好髒好髒，窗戶得擦乾淨阿。」

他把用過的擦窗戶報紙揉成一坨一坨的丟在腳邊，像一座小山，我只好拿掃把和畚箕把垃圾裝起來，掃乾淨一個區域，不由自主的覺得其他部分髒，最後我掃起了整個家，他擦了整棟房子的玻璃窗戶，兩人辛苦的在夢裡幫漂亮房子大掃除。

隔天上學，我跟菇哥分享了這個夢，他絲毫沒意識到關係一般的女同學（幸好那時候他沒女朋友）做這種夢是多麼的曖昧，只是大大的蛤了一聲，說：「打掃好累，以後我要買掃地機器人。」如果那時候他就知道，有天他會真的跟這個女同學住在一起，然後真的花了很多時間研究掃地機器人型號；如果他又知道，這個女同學其實不喜歡打掃，買了掃地機器人後，女同學再也不用掃地了，但有潔癖的他還是得繼續擦窗，不知道他會是什麼表情。