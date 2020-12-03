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【島遊情書．詩佳作】中醫旅人-奔騰小豬／Maran的Ivey
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從小米豐盛之地，肩著勾線黃竹
趁月色羞澀、浪低岩出
隨Maran突擊，潮池裡的甲胄，裝滿Karey
來來來！跟著Maran（註1）
囓開扁足、斷取鮮肉、串起餌
在月白色的礁岩，讓螢光星子，在黑波裡閃耀
一起和Maran念著：讓我用鮮美Kalang（註2），獻給Ivey（註3）
感恩有豐收的漁獲，才能讓延續生命的母親
健康、喜樂
飄浮的蠍尾尚未平靜，一條紅魚已躍出水
倒角銀鱗的魚飛也應聲而起，那晚
Maran領著少女年華的漁獵，傳授我們，達悟的共享
銀月燭光照耀，礁石餐桌、海水洗鱗
有鹹水輕漬的Ivey（註4），最是美味
清水烹煮、油花浮香
讓大島的孩子，喜樂地夜不得眠！
◆註(達悟語)：
1.Maran：伯父／叔叔
2.Karey：蟹網
3.Kalang：螃蟹
4.Ivey：三角魚
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