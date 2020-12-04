【島遊情書．短文佳作】金大佛／漫遊區間風景

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文／金大佛

去年因工作關係，時常過著上週在東京，這週宅家裡，下週飛澳門的採訪生活，若說我是一名「全職旅人」也不為過。殊不知，才日漸勝任「空中飛人」一角，突如其來的疫情，讓我不得不留守臺灣，重新習慣不習慣。

「不安於室」的我仍停不下來，恰巧臺鐵在我研究所畢業前夕，推出期間限定優惠，只要具備學生身份，即可以九佰元購買十日內無限次搭乘的車票，這則消息猶如老天給我的一道旨意，要我趁「關島」之際好好探索這塊土地。

美中不足的是此方案不得劃位，若想在火車上「佔有一席之地」，只能投靠區間車，對於總是選擇高速列車、習慣快節奏的我，儼然是一場漫長的修行。清晨，天邊一片魚肚白，我已在臺中火車站月台，打算當鐵道游牧民族，隨機跳上一班區間車，和哪座車站看對眼就下車探索。

雀屏中選的這班北上區間車經由海線，正是西部公認最荒涼的路段，我彷彿坐上行動電影院，列車離站，一部臺灣風土紀錄片正式播放，轟隆聲是本片唯一音效；一扇扇的風景流動，萬丈高樓轉平地，下一秒，汽車被風車取代，湛藍的海水填滿車窗。

（圖／金大佛提供）

此時，一座木造車站悄然登場，歷經風霜的斑駁面容深深吸引了我，一下車隨即受到海風與細沙的「熱烈」歡迎；站前一片荒蕪，沒有商店，沒有人煙，陪伴我的只有寫著「海邊」的路標。後來才知道，新埔車站是西部最靠近海邊的車站，亦是日治時期便存在的五座海線車站之一，俗稱「海線五寶」，平時僅有一兩名專程慕名而來的鐵道迷，大概唯獨我和新埔車站是擦肩不錯過的緣分。於是，效期內也逐一造訪其餘「四寶」，這五座小巧卻承載巨大歷史意義的木造車站，皆是其他火車呼嘯而過的遠方，獨有區間車願意來訪。

踏上鐵道才驚覺，自認熟悉不過的臺灣，竟是如此陌生，原來大站之間，藏著無數耐人尋味的小站。區間車步調緩慢，站站平等，邊陲地帶的車站也不會忽視；我比照辦理，調整速度，切換角度，街坊巷弄成了全新國度。

或許，生活有時放慢腳步，才會看見平常視而不見的美好景物，也算是一場「疫」外收穫吧？

（圖／金大佛提供）

（圖／金大佛提供）

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