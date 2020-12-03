【島遊情書．短文佳作】徐正雄／沿著書店旅行

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文／徐正雄

這幾年，書店彷彿得了瘟疫，人口越密集的都會，倒斃的越多。

以前，經過臺北車站，不見得會在美食林立的B1療飢，但一定會走進被遠傳和星巴克包夾的誠品書店逛逛，讓靈魂飽餐一頓，偶而外帶幾本書，回家慢慢享用。

因為書店，讓臺北的風景變得深刻不那麼單調；因為一些獨立小書店，讓我認識了大臺北許多一輩子從未踏進的角落，看見夢想如何化成一座知識的驛站，讓心靈疲乏的人，休息再出發。

雖然大都會的連鎖書店一間間結束營業，奇妙的是，書魂彷彿重新轉世，在其他地方遍地開花，近幾年，在花東偏鄉更開了兩間獨立小書店。

一間是，總被進入太魯閣的旅客借過的新城鄉「練習曲書店」。

這是新城國小胡老師，為了讓學生有閱讀的地方而開的書店，這裡的書只借不賣，要不是朋友到這家書店打工換宿當店長，我大概一輩子都不會走進這個村子，用腳仔細閱讀這裡的地景。

新城鄉之南，更有人在號稱臺灣最偏遠的地方——臺東長濱鄉。開了一間名為「書粥」的書店。

單車環島數次的我，曾在此停留，對這個人口不多的鄉鎮有印象，這間書店和新城鄉的「練習曲」不同，以賣書為主，老闆預設的後路就是以賣粥為輔，這是店名的由來。本想請花蓮有車的朋友載我去，沒想到離「書粥」那麼近的朋友都嫌遠而作罷，我只好用美食做餌，慢慢把朋友越拐越南，最後離「書粥」只有幾十公里，朋友才勉強載我去。

為了節省開銷，「書粥」店長也都是打工換宿來的，小鎮無新鮮事，這些來自全省的新面孔，每每成為書店最吸引當地人的噱頭。

那天遇到的店長，是一位頂替老婆而意外出現的人夫。

他服務於高科技業，本身就是一位老闆，那天是他服務五天的最後一天。聽他說：這間書店的生意還不算太差，因為很多旅客都把書店當成景點，把書當成伴手禮買回去，而這輩子對長濱鄉一點印象都沒有的他，這五天不只認識了許多鄉親，也認識了這個地方，對他而言，算是一次深度旅遊，或者是換一個不同的人生。

因為書店，旅行的定義似乎變得更寬廣。

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