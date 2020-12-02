【島遊情書．短文佳作】然靈／我們清水神社見：寫給意外離世的弟弟
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文／然靈
黃昏時分，所有的樹都浸染了楓紅；清水神社崎參拜道上的欄杆燒著無名之火，彷彿林立兩側的霞紅常夜燈，沿著階梯被逐一點亮。樹叢裡竄出的斯文豪氏攀木蜥蜴，張著圓潤的大眼睛歪頭瞧我，看得入神，立成了迎賓的迷你雕像。
疫情期間飛不了日本，卻回到了日治時期。
時值位於鰲峰山上的嘉陽高中放學，ㄧ群青春洋溢的高中生沿著參拜道階梯往下走，幾名男孩側身，順勢坐上欄杆往下滑，若你還在，應也是一副屁孩樣跟風。穿著天空藍運動服，書包是斜背的夜色，流星般劃過十七歲，燦爛如向日葵般的笑容在我的快門聲中停格，「如果你還在就好了！」落葉像是你發聲應允，一地枯葉蝶在我腳邊隨風飛舞，恍若千百個你。
你拖曳著春風穿過無形的鮮紅鳥居。
走進鰲峰山牛罵頭遺址文化園區，一對石狛犬仍盡忠職守已無本殿的神社。我們曾在忘了帶傘的雨天一路狂奔，爬上有288階的參拜道，氣喘噓噓地在園區屋簷下躲雨，雙出伸手接捧簷下流淌的雨珠，天空是一座巨大的水手舍吧，佈施給我們的甘霖，也一杓杓洗淨了人間。
彼時你還在，時間還是一整片蓊鬱的青翠林相。
日治昭和時期的清水神社在戰後被摧毀殆盡，成了陸軍清水營區，後來營區裁併土地歸還臺中市政府，成了保存新石器中期文化的「牛罵頭遺址」。走進軍區營房改建的展覽室，地層裡的紅、褐色繩紋陶片也夾藏著我們的記憶碎片，為逝去的青春考古。
參拜道後來被命名為「延壽路」，成了民眾運動的健康步道，但延壽路並沒有為你延壽，獨獨留我在這，上上下下爬著階梯，聽著火車轟隆隆地穿過耳洞，蓋過車禍的急煞碰撞聲！是不是你溫柔地要我相信，你不在意外發生的現場，而是搭乘著火車，讓回憶一節節裝箱歸來。
林間深處的你化身為低頭嚼食枯黃落葉的小鹿，忽忽抬頭望著我的瞬間，秋意煞時從你身上的斑點迅速蔓延開來，抄近路包圍了我。
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