【島遊情書．短文佳作】陳水果／拆封

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文／陳水果

年初從大學提畢後便宅在家準備國考，因此疫情並未對我造成太多不便，只在放風時無法「捨近求遠」，卻也成了我探索住家附近地域的契機。

輕身駕鐵馬，家前只有大馬路一條，無非往左或往右，卻能勾勒無限可能。

貼著鹽水港溪前行，茵茵提岸散布十七八頭黃牛，有大有小，有白有巧克力，低頭邊走邊啃食，大牛蹭地解癢，小牛奔跑蹦跳，鷺鷥停機在「活火山」的背嶺，各種生命姿態靈活展現。牛鳴則可遇不可求，此起彼落，有的甚至根本不像牛叫，吼得像怪獸。

而佇立橋上觀河才發現，這條已走過上百遍的溪河竟如此生機盎然。青蛙一再跳出河面，烏龜浮起又下潛，水鳥群聚，魚隻團泳，最後，定睛許久，才看出岸邊草叢藏有一隻貓。

（圖／陳水果提供）

河道通往新竹與苗栗交接的西海岸。從海山漁港觀望廣袤沙灘，細看上頭無盡白點如雜訊閃爍，那都是一隻隻的小蟹；順著西濱公路南騎，油亮的紅樹林隨海風輕晃出綠色浪紋，溫柔而療癒；白雲橋是「十七公里海岸線」自行車步道終點前的最後一座橋，橫跨鹽水港溪後迎來一座大風車，再經過一個彎便是筆直而開闊的最後一哩路。如此打開視野的歷程每每都讓我真有步上雲端的錯覺，最後一哩路旁的小丘更美若異世界。

但路不止於此。隱匿於單車步道後的蹊徑酷似《少年Ｐｉ的奇幻漂流》的場景，榕樹的氣根與地相接，隔出綠光與暗影，神秘而沉靜，像座洗滌心靈的儀式廊道。蹊徑通往碼頭，我愛盤坐其上觀海，看退潮時北風蠻橫，坦露的灘上懸浮一條條薄紗，全都是被風揚起的沙塵，繾綣匍匐如混濁的江水；漲潮時怒海譁然，白浪真如《謝謝你，在世界的角落找到我》所描述，似白兔跳躍，也像一個個抬腿跑的田徑好手。

這段日子關在房裡的時間變長了，不只因準備考試，更因為疫情，倦怠時我就給自己這麼一個小旅行。細想來，這竟是我第一次認真注視「家鄉」的面孔，而相較於一味往城市找娛樂，這讓我感到更持久而滿足的喜悅。我想是因為，我開始讀懂了這片土地在我出生時，便已為我寫好的情書了。

（圖／陳水果提供）

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