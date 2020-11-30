【島遊情書．短文佳作】蕭裕奇／彷彿有神走過

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文／蕭裕奇

你有想過，見過最美的弧線與時間是甚麼？神選的棒球員鈴木一郎，在2001年剛從日本轉戰美國大聯盟，加入水手隊，在4月11日水手隊對戰運動家隊的比賽中，他在第八局，運動家隊打者擊出安打後，右外野的他接到球後，把球用超光速精準傳到三壘手，出局的跑者滿臉訝異，他從未想過，會這樣出局，那道從右外野傳到三壘手的球的弧線，是我見過最美的弧線之一，時間在那道球的弧線劃過球場的剎那，似乎暫停了下來，彷彿有神走過。

神選的弧線與時間，沒有辦法輕易再見到，再次見到時，是因為自己的孩子，結婚後，我有個特別的孩子，他是一個超級鐵道迷，從小，我們陪伴著他，開始追尋臺灣的各種鐵道與車站。

記得兒時，我們每週都會搭火車前往沒有目的的遠方，那些無人的小站，在山中、在海邊、在抵達不了的地方、在時間的隙縫裡，一次又一次的，我們停駐在時間以外，親身經歷過了神選的時間。

從某年夏日，我們開始和男孩約定好，每年要去臺灣高山的森林鐵道，從6歲開始，現在男孩已經10歲，男孩有了小跟班弟弟，陪伴他，在森林鐵道上，他夢想成為鐵道員的時間，也許在彼地只是一滴雨珠滑下樹葉的剎那，森林裡的鐵道，像是時間的交叉口，而我第二次看到最美的弧線，就是男孩帶著弟弟，順著已經荒廢的森林鐵道的弧線，像是時光列車一樣，男孩們發出了擬真的列車聲，一同前進的那道光與弧線。

他們順著弧線，消失在森林裡，像是時空裡的跳躍點，鐵道與森林的聲音，兄弟倆穿梭森林鐵道裡的身影，是時空旅人的樣子。

百年來，穿過山林的鐵道與列車，那些聲音都隱匿在山裡，男孩嬉鬧的聲音，也在山林裡迴盪，我想起了鈴木一郎的弧線。

希臘文有兩個形容時間的用詞，分別是代表單純流逝的時間(Chronos)，以及具有意義的特定時機(Kairos)，找尋有意義的時間序，我們才能有獨一無二的時間感。

想起這些我們全家在臺灣鐵道的Kairos，那些無與倫比美麗的時間與弧線，稍縱即逝，卻都彷彿有神走過。

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