【島遊情書．詩優勝作】劉金雄／再次踏響碼頭石板路

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文／劉金雄

大嵙崁碼頭到上街的石板路

只有壓艙石知道腳掌鍾愛的那種溫柔

因為祂們知道如何在顛簸與浪尖上找到平衡

該磨平的幾何已在海圖與浪濤的齟齬中得到和解

海拔下降30公尺，之字形古道從民國垂降到咸豐

每個角度都配合羊齒蕨咀嚼夕陽的悠緩

剪刀草裁剪路的腰身來搭配月光側身時旋轉的裙襬

難免的參差與咬合不正就靠青苔的厚度去補平

我模仿挑夫們依據船班表的情緒調勻一天的體力

腳掌上的厚繭與每階石板的個性已如此熟捻

哪一階脾氣火爆有突出的稜角，喜歡暗中割傷鄉愁

第幾階生性木訥有小小的凹陷，下雨就淤積著淚

此刻就讓歲月與山水和我一起坐下來，把心事

都交給水中的泡沫去練習吐納

讓詩的阿基里斯腱再次踏響一篇碼頭石板路（註）

以祂修長的韻腳與複沓

◆註：「碼頭石板古道」位於桃園大溪和平老街到大嵙崁碼頭(大漢溪碼頭)間，建於清咸豐年間，古道石板以船底的壓艙石鋪設而成，在航運興盛時期，這是桃園及中壢一帶通往角板山等內山地區的唯一道路，運送大溪山區的茶及樟腦等物資至艋舺、大稻埕，甚至中國大陸以及國外地區。現已成為照名觀光景點。

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