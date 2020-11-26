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【島遊情書．詩優勝作】然靈／我要和唱歌的海結婚
瞭解更多徵文金榜消息：udn閱讀網路徵文「島遊情書」優勝金榜公布
文／然靈
台11線藍透骨髓的海
浪花翻騰如新娘白紗
我又遇見那個身穿彩虹衣
戴著羽毛頭飾的阿米斯少年
小麥般的膚色就是土地
開自己的花
我想和唱歌的海結婚
不論是她或是他，只要是愛
我還想和唱歌的海領養所有孤獨
這樣，我們都是太陽的孩子
曬著月光喝海洋
長成一片金黃稻浪
有時我只是凝視著唱歌的海
就好像喝了很多小米酒
「Nga'ay ho？」
我學會用阿美族語問：「你／妳好嗎？」
離開時不說：「Arayom!」（註1）
讓再見是再次相見
如果陌生人來詢問我的名字
我會告訴他：「Amis」。（註2）
◆註
1.Arayom：道別語，再見。
2.Amis：即阿米斯，指原住民阿美族。
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