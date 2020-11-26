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【島遊情書．詩優勝作】然靈／我要和唱歌的海結婚

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」

瞭解更多徵文金榜消息udn閱讀網路徵文「島遊情書」優勝金榜公布

文／然靈

台11線藍透骨髓的海

浪花翻騰如新娘白紗

我又遇見那個身穿彩虹衣

戴著羽毛頭飾的阿米斯少年

小麥般的膚色就是土地

開自己的花

我想和唱歌的海結婚

不論是她或是他，只要是愛

我還想和唱歌的海領養所有孤獨

這樣，我們都是太陽的孩子

曬著月光喝海洋

長成一片金黃稻浪

有時我只是凝視著唱歌的海

就好像喝了很多小米酒

「Nga'ay ho？」

我學會用阿美族語問：「你／妳好嗎？」

離開時不說：「Arayom!」（註1）

讓再見是再次相見

如果陌生人來詢問我的名字

我會告訴他：「Amis」。（註2）

（圖／然靈提供）
（圖／然靈提供）

◆註

1.Arayom：道別語，再見。

2.Amis：即阿米斯，指原住民阿美族。


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