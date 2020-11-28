【島遊情書．短文優勝作】萊恩／浪，人之島

文／萊恩

你說：「要走了啊，我們是都該離開這個小島了。」

記得那是海的第一天，島嶼其實就是漂浮的船隻吧。把我們載往未知，駛離紛雜的現實。那一天到來，海光閃閃發亮著，說著前來的想望。騎著車會抹上帶鹽的風，感受到屬於夏日的海味。我期待著環島一圈，去用眼睛紀錄下所有我感到舒適的一切。

海洋的氣味似乎與古老的記憶相連，我常常只是看著換宿地方前面的守護石，感覺好似思緒混亂連上了傳說的故事。那祖先的由來與仙女下凡相關，後來故事繁衍生息的後代，而有了堡壘能去寄託與看望。常常就只是看著海上的堡壘，我好像就能前進那麼一點。

不同頻率的人們在此交會，就像草地的起伏那般，在與天空映照著不同的角度。群體的換宿生活，靈魂的遇見與各種意識的交疊，我在關係裡反思，在關係裡迷惘，在關係裡找自由，回到舒適的互動，原來是要花時間與自己先說好，土地接納了這樣的我，我只要謙卑成為自己，成為土地的一小部分就好。

（圖／萊恩提供）

也記得那天刺青師傅說了產出的事，在都市裡的我們要有產能產量才有意義的感覺。但在自然裡頭生息的我們，只是自在的看海，貪婪的看著山脈的光影，吸到漁船與機油的味道，從容的感覺自己的身體，慢慢書卷著自己的情緒，可以閱讀自己。不用一直產出什麼，我們只是單純的在這裡自給自足的生活，可以沈溺在一些時刻裡。

「那回來是懼怕什麼消失嗎？」你說。

親愛的L，我好害怕。我害怕你的海洋被人們窺探的太多而失去的平靜，我害怕你的土地被一幢幢利益駐下。我害怕你失去了文化底蘊的傳說，只因人們不再傾聽你的故事。我只希望你即使不如以往那般，還是能讓我搭著夢鄉的船隻，載著白滔的心思，回去與你再續下，屬於島嶼時間的延伸。

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