【島遊情書．短文優勝作】Will Lu／東臺灣的奇幻漂流

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文／Will Lu

「為什麼在史前時代，豐田玉貿易路徑要走海路呢？為何不是透過陸上傳播呢？」

「你的問題，代表你用大陸國家的思維在想事情。可是對於當時的交通技術與東部的地理阻隔來說，人們透過航海來移動，絕對是一件非常自然的事情。」在一堂臺灣文化的課堂上，老師如此回答著。但這個簡單的回應，對於我來，說卻猶當頭棒喝般震撼。

某次連假，我重回大學求學之地──花蓮，試圖重溫記憶中的珍貴景色。我騎著機車，全身呼吸著熟悉的香甜空氣，穿過米老鼠、到了那座傳說有巨人蟄伏的都市森林，在高處重新俯瞰這美麗的城市軸線；也回到了如棋盤整齊的日本移民村，向不動明王打了聲招呼。旅程的最後一日，我搭上了賞鯨船，想要浸泡在湛藍的水色間，享受跟海豚悠遊的愉悅。

在導覽員的詳細解說、海豚與飛魚激起的浪花、遊客們的驚喜尖叫之間，時光如黑潮般迅速流逝。轉眼間，船已經從外海往南返航，朝著花蓮港堤岸前進。幾陣搖晃間，海岸山脈突然從眼前出現，如同一隻靜靜俯臥的巨龜。我彷彿看見了洶湧海流，拍打著平靜的木瓜溪溪水，來回不停捲動著。

望著眼間的景致，眼前突然失焦，想起了那一堂點醒我的課：

「人們透過航海來移動，絕對是一件非常自然的事情。」

那一刻，我似乎看到歷史縱軸中無數人們，在海面上漂流數日而來，用同樣的角度，卻是不同的心情看這這片光景。幾陣暈眩後立足卵石海岸上，朝向未知的旅程前進。阿美族人、漢人、日本人，乃至戰後各處南北移民們……，一樣望著深藍色的大海，看著積著白雪的大山，被狂暴的颱風嚇得心驚膽跳，也被濕冷的東北風雨吹得直打哆嗦。我突然了解他們的感受，我們似乎心靈相通了。

（圖／Will Lu提供）

回家路上，柴油自強轟隆隆的引擎聲在山谷間迴盪著。陸上的移動如此便捷與安全，然而我卻難以忘懷，在鹹鹹海風與不斷搖晃的漂流中，那種與古人們相遇的奇幻滋味。

我不禁期待著，下一次從海上凝望臺灣歷史的感動。

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