【島遊情書．詩優勝作】路人甲／只有山羌知道

我們一直都在，等你說一段與「聲音」有關的故事 還記得，日前社群平臺上紅極一時的「#打一句有聲音的句子 Challenge」挑戰嗎？有沒有讓你回憶起難以忘懷的聲音記憶或故事呢？ 也許是重要之人的一句

2020-11-22 08:30