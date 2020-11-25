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【島遊情書．詩優勝作】路人甲／只有山羌知道
瞭解更多徵文金榜消息：udn閱讀網路徵文「島遊情書」優勝金榜公布
文／路人甲
每當路燈再次照亮星星
在夜色繾綣的山野
曖昧的霧色裡，島嶼的模樣
更加曖昧，翻湧的晚雲終究是
感潮的夢囈抑或谷地的低鳴
也許只有山羌知道
只有山羌知道，一雙流星的瞳孔
如何縱身躍入柔軟的闊葉林
騷動月光，踩碎所有零落足印
哼起祖靈遺落的古調，輕聲走進
族人迷惘的歌聲
（林班的歌也曾這樣傳唱：
遙遠的故鄉，請抬起頭來看……）
山下的林徑已是霓虹渲染的星空
在曖昧的霧色裡，部落的篝火
曖昧地照見失聲的族語，會像是
林地的夢囈還是城市的低鳴
只有山羌知道
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