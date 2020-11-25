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【島遊情書．短文優勝作】戴于軒／走進臺灣

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」

瞭解更多徵文金榜消息udn閱讀網路徵文「島遊情書」優勝金榜公布

文／戴于軒

　　出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯的我，每天經歷的是，隨處皆可嗅到殘喘的歐洲氣息的城市。於是每每去到臺灣，這個存在我血液裡卻陌生的島嶼，每每面對灰階且擁擠的臺北和人群就會感到困惑。並非排斥這座如同拼貼畫的城，只是無法確定自己該從什麼樣的角度，去觀賞且享受它。

　　「走路讓我開始慢慢享受臺灣。」這句話是我在聽完攝影師余白的講座之後幾天，寫下來的。

　　這位法國來的攝影師，拍了十幾年的臺北，並在當天跟大家分享了他從法國搬過來之後，踏上攝影的故事以及心路歷程。他說臺北不像其他大城市，紐約、巴黎或東京，有城市自己獨特的風格。在那裡的人是被城市所改變，而成為城市的一部份，但臺北不是，他發現在這裡，是居住的人不斷塑造臺北，其他大城市沒有空間讓它的居民去定義，而臺北給人呼吸的空間，給人去尋找自己的定義的空間。而不斷走路、不斷攝影和看見臺北的每一個角落，是他給自己好好感受這座城的機會。

　　抱著一顆阿根廷人的心境，去期待認識這個地方，原來是沒有給自己空間，去讓臺北甚至臺灣，進入自己。在意識到這件事情之後，才讓那個阿根廷靈魂好好躺在家裡，然後慢慢在臺北或其他地方的街巷裡，逐一尋獲自己身體裡的臺灣。

　　清晨四五點，看見菜市場開始有一些動靜，將昨晚夜市散亂的影子慢慢推移；亂闖入的巷弄裡，總會有大門敞開，讓人一覽無遺的客廳還有電視機裡播放的節目，以及幾雙散在門口的鞋；人來人往地區，與歐兜賣和車群擦身，像錯過愛情一樣驚險；大晚上睡不著，出門欣賞五花八門、盡職而閃亮的招牌，以及偶爾撞見幾座小廟，義正嚴詞地在夜晚散發奇幻的氛圍。

　　走著走著，把這些細小的畫面：吊在門外屋簷曬乾的衣服、過年時隨處可見紅紙金字、各種類型的椅子散在大街小巷、大樓牆上斑駁的磁磚等，都收進手機鏡頭的口袋裡，然後發現對於這個處處充滿讓人不解的驚喜的地方，有多迷人，而蒐集驚喜竟如此讓人上癮。

　　總得來說，這些細節建築出身體裡屬於臺灣的那一塊地，而後邀請我走進它。

（圖／戴于軒提供）
（圖／戴于軒提供）


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