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「午後留聲機」不限期徵文，募集你我重要的聲音記憶！

聯合新聞網 / 讀.書.人

我們一直都在，等你說一段與「聲音」有關的故事

還記得，日前社群平臺上紅極一時的「#打一句有聲音的句子 Challenge」挑戰嗎？有沒有讓你回憶起難以忘懷的聲音記憶或故事呢？

也許是重要之人的一句話、一段經典臺詞、一首情歌，也可能是諱不敢言的心聲......或者任何音效或與聲響，閱讀頻道正式募集那些與「聲音」有著千絲萬縷關聯的故事，歡迎大家來投稿！

聲音無所不在，好故事值得傳唱與流傳！即日起「午後留聲機」長期徵文開始邀稿，歡迎你用文字分享珍貴的聲音記憶與故事，每篇文長1500字限，有圖或授權音檔尤佳，入選作品將刊登在聯合新聞網，並致贈作者精美小禮。歡迎大家直接投稿至 reader@udn.com 。


注意事項：

1.來信主旨請註明：【午後留聲機】筆名／標題，稿件全文貼於信件上，並附上 word(doc) 檔，每篇文長1500字限，作品類型不侷限，須以繁體中文書寫即可。

2.作品應為本人之創作，應具原創性，不得抄襲、模仿、或剽竊他人之作品，若有涉及相關著作權法律責任或侵害他人權利時，悉由作品提供者自負法律責任。投稿須提供未曾發表過，且無一稿多投。

3.文章經採用表示該作品授權本公司轉貼、留存於udn網域及聯合報系相關平台「udn 聯合新聞網 閱讀頻道」以及「讀創故事」（包含但不限於其 Facebook 粉絲團、Instagram 及LINE 等數位平台）內，供網友免費瀏覽、推薦，且您同意本站保留該作品之刪修權。我方有權利將您的創作作品或任何其他材料（合稱為「內容」），用於udn、聯合報系產品服務有關之內容、編輯、播送或行銷等非營利、不收費之活動。


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【udn閱讀‧讀創徵文】島遊情書──短文與詩徵件活動

疫後時代，報復性的 「臺灣旅行」成為國人心中的一時之選，無法出境的我們也因此察覺不少島嶼故事、重拾遺忘的故鄉記憶。遊歷的你最想留下什麼隻字片語？又或者想寫封情書給誰呢？邀請網友們共感疫後時事，號召旅人、遊子們透過創作短文或新詩方式，分享屬於自己的旅遊故事，書寫對這片島嶼的一紙情書。

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二十幾年前我負笈到科羅拉多高原邊緣的一間大學，修了一門「有脊古生物學」，米德教授安排一次為期五天的野外觀察課，特別走訪位於印地安人保留區一處管制區，實地觀察恐龍足印，很難想像在那樣荒漠的地方竟然有恐龍的足跡，也很好奇早期印地安人怎麼看待這些無從想像的動物足跡？

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【島遊情書．短文示範作】吳鈞堯／再回昔果山

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