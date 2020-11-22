「午後留聲機」不限期徵文，募集你我重要的聲音記憶！

我們一直都在，等你說一段與「聲音」有關的故事

還記得，日前社群平臺上紅極一時的「 #打一句有聲音的句子 Challenge 」挑戰嗎？有沒有讓你回憶起難以忘懷的聲音記憶或故事呢？

也許是重要之人的一句話、一段經典臺詞、一首情歌，也可能是諱不敢言的心聲......或者任何音效或與聲響，閱讀頻道正式募集那些與「聲音」有著千絲萬縷關聯的故事，歡迎大家來投稿！

聲音無所不在，好故事值得傳唱與流傳！即日起「午後留聲機」長期徵文開始邀稿，歡迎你用文字分享珍貴的聲音記憶與故事，每篇文長1500字限，有圖或授權音檔尤佳，入選作品將刊登在聯合新聞網，並致贈作者精美小禮。歡迎大家直接投稿至 reader@udn.com 。

注意事項：

1.來信主旨請註明：【午後留聲機】筆名／標題，稿件全文貼於信件上，並附上 word(doc) 檔，每篇文長1500字限，作品類型不侷限，須以繁體中文書寫即可。

2.作品應為本人之創作，應具原創性，不得抄襲、模仿、或剽竊他人之作品，若有涉及相關著作權法律責任或侵害他人權利時，悉由作品提供者自負法律責任。投稿須提供未曾發表過，且無一稿多投。

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