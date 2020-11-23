udn閱讀網路徵文「島遊情書」優勝金榜公布

主辦單位／udn閱讀頻道、讀創故事

協辦單位／國立臺灣歷史博物館

評審／凌性傑、楊佳嫻（依姓名筆劃排序）

本次主題徵文「島遊情書」為udn 閱讀頻道與國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）合作歲末特別企劃，邀請大家共感疫後時事，號召旅人、遊子們透過創作短文或新詩方式，分享在臺灣旅行的美好經歷。本次徵件更開放「短文組」和「新詩組」，兩種不同創作形式的投稿，獲得不少網友踴躍投稿，徵稿期間收到大量臺灣旅行故事及絕美風景照，還有不少離島風情、部落文化等等介紹，讓我們相當驚豔、也印象深刻！

經評審凌性傑、楊佳嫻，臺史博特展評審與閱讀頻道共同決議下，最後兩組各入選10位網友作品（共計20篇），除獲參加獎U利點數50點及精美小禮組之外外，作品集結將成冊上架於「（讀創故事／原創）」，部分受臺史博館方青睞作品，將在12月8日臺史博即將開展的年度特展「離人‧離島：島的多種樣貌」現場與大家見面唷！敬請期待。

更多作品將會陸續在此釋出，此外歷年徵文獲選作品均已同步收錄其中，別忘了前往「讀創故事」為努力創寫好故事的作家們加油打氣！

本次獲選作品：

【短文組‧優選作】

蔡文騫／鯨奇旅程

戴于軒／走進臺灣

Will Lu／東臺灣的奇幻漂流

姜慧珍／森林．龍貓

萊恩／浪，人之島

●以上優勝作每篇將獲得稿酬2,000元（含稅）及「豪華島遊禮包」一份。 （內含臺史博「離人‧離島：島的多種樣貌」特展專屬貴賓卡，一卡兩人同行免費、特展專刊1本、觀臺灣季刊1本、豪華文創禮品1組、讀書吧帆布袋１個）

【新詩組‧優選作】

蔡詠絮／關於

路人甲／只有山羌知道

然靈／我要和唱歌的海結婚

曾恕梅／詩：綠島

劉金雄／再次踏響碼頭石板路

●以上優勝作每篇將獲得稿酬1,500元（含稅）及「豪華島遊禮包」一份。 （內含臺史博「離人‧離島：島的多種樣貌」特展專屬貴賓卡，一卡兩人同行免費、特展專刊1本、觀臺灣季刊1本、豪華文創禮品1組、讀書吧帆布袋１個）

【短文組‧佳作】

蕭裕奇／彷彿有神走過

陳水果／拆封

然靈／們清水神社見：寫給意外離世的弟弟

徐正雄／沿著書店旅行

金大佛／漫遊區間風景

【新詩組‧佳作】

邱逸華／尋字臺北城——訪日星鑄字行

鄭予樂／詩：氣象台(蘭嶼)

王嵐萱／走訪大禮部落

中醫旅人-奔騰小豬／Maran的Ivey

陳曜裕／龜宿

●以上所有佳作將獲得「質感島遊禮包」一份。 （內含臺史博「離人‧離島：島的多種樣貌」特展專屬貴賓卡，一卡兩人同行免費、特展專刊1本、觀臺灣季刊1本、質感文創禮品1組、讀書吧帆布袋１個）

⭐主題「午後留聲機」長期徵文，熱烈邀稿中！

我們一直都在，等你說一段與「聲音」有關的故事

也許是重要之人的一句話、一段經典臺詞、一首情歌，也可能是諱不敢言的心聲......或者任何音效或與聲響，閱讀頻道正式募集那些與「聲音」有著千絲萬縷關聯的故事，歡迎大家來投稿！

即日起「午後留聲機」長期徵文開始邀稿，歡迎你用文字分享珍貴的聲音記憶與故事，每篇文長1500字為限，有圖或授權音檔尤佳，入選作品將刊登在聯合新聞網，並致贈作者精美小禮。歡迎大家直接投稿至 reader@udn.com 。

☞我要投稿，立即瞭解更多